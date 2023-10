150 brezplačnih računalniških kompletov za starejše

V nadaljevanju preberite:

»Nekateri preprosto ne verjamejo, da s seboj lahko odnesejo brezhiben rabljen računalniški komplet, torej računalnik, monitor, miško in tipkovnico, ki jih programsko opremimo z operacijskim sistemom linux in odprtokodnimi programi,« pravi Matjaž Ugovšek, predsednik društva Duh časa. Na minulem Festivalu za tretje življenjsko obdobje so zbirali prijave starejših, ki potrebujejo računalnik, in bodo skupaj s prijavami, ki bodo prišle v dneh po festivalu, razdelili okoli 150 kompletov računalnikov.