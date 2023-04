Akcijski načrt za zdravo staranje

V nadaljevanju preberite:

Mednarodni projekt SI4CARE, ki ga vodi Univerza v Ljubljani, se maja končuje in za sabo pušča uporabne rezultate pri spoprijemanju s starajočo se družbo. Za nadaljnji razvoj in njihovo uporabo pa je nujna tudi podpora politike na nacionalni ravni, so ugotavljali ugledni mednarodni udeleženci sklepnega dogodka, ki je povezal regionalno srečanje in prvo mednarodno konferenco o aktivnem in zdravem staranju z naslovom Socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje.

Razmišljajo o nadaljevanju teh aktivnosti, zato so predstavili Multidisciplinarni raziskovalno-razvojni center UL za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje, ki so ga oblikovali vodstvo ljubljanske univerze in osem fakultet, z namenom akumulacije znanja o staranju z različnih področij. Partnerji iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Grčije, Črne gore in Srbije pa so podpisali memorandum o soglasju za zdravo in družbeno angažirano staranje.