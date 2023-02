Ali lahko omilimo vpliv vremena na počutje?

V vaših vremenskih napovedih po televiziji pogosto slišimo, na primer, da bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, kar se bo pri občutljivih ljudeh najpogosteje kazalo kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. Kaj je tisto v vremenu, kar dejansko vpliva na naše počutje?

Nekateri povezujejo vremenski vpliv s padanjem zračnega tlaka, vendar spremembe zračnega tlaka same po sebi ne vplivajo na naše počutje, ampak so spremembe v zračnem tlaku pokazatelj dogajanja v celotni plasti ozračja, tako temperature, vlažnosti, dviganja in spuščanja, trenja med zračnimi gmotami in elektromagnetnega valovanja, ionske sestave … Zgornji trditvi moram seveda dodati, da lahko imamo ob večjih spremembah nadmorske višine težave tudi zaradi upada delnega tlaka kisika.

Kdaj vreme najbolj ugodno vpliva na počutje?

Najugodnejši je vpliv ob hitrem izboljšanju vremena po padavinah, še posebej če posije sonce. Padavine so poskrbele za čistejši zrak, sončni žarki nas spodbujajo, v zraku je več ionov z negativnim nabojem, kar vse vpliva ugodno. Tudi obdobja ustaljenega mirnega sončnega vremena so ugodna, če le niso združena s poletno vročino ali pa ne trajajo predolgo in nam začne primanjkovati spodbude.

Kdaj pa ima vreme najslabši vpliv na počutje?

Z vremenom povezane težave so najpogostejše, kadar je nad severnim Sredozemljem, natančneje nad Genovskim zalivom, središče območja nizkega zračnega tlaka. Pojavijo se lahko, še preden nas prekrijejo oblaki in nas dosežejo padavine, torej že takrat, ko je vreme še lepo.

Ali so starejši bolj podvrženi vplivom vremena? Kako se to pri njih kaže?

Z leti si pogosto nakopljemo kakšno kronično bolezen, telesna kondicija se zmanjša v primerjavi z mladostjo in temu primerno se zmanjša tudi sposobnost telesa, da se prilagaja na spremembe v okolju. Starejši največkrat vremenski vpliv zaznamo kot okrepljene bolezenske znake kroničnih bolezni, velikokrat so to težave z obtočili, dihali, revmatske bolezni, morda bolečine na mestih že zaceljenih poškodb. Seveda pa je še vrsta drugih bolezenskih simptomov, ki se odzivajo na vremenske spremembe. V preteklosti opravljene raziskave so povezale vremenske vplive tudi z glavoboli, motnjami spanja in razpoloženjem.

Kako si lahko pomagamo pri obremenilnih vremenskih vplivih?

Najbolj pomaga, če upoštevamo nasvete za zdravo življenje. Različne oblike negativnega stresa lahko zmanjšajo našo sposobnost prilagajanja na okoljske spremembe. Pazimo na raznoliko in kakovostno prehrano, da v telo vnesemo dovolj hranil, se izogibamo težko prebavljivi hrani. Bistveno je razmerje med počitkom in dejavnostjo – potrebujemo oboje, a nikakor ne pretiravamo. Pomagata gibanje v naravnem okolju in izogibanje območjem z onesnaženim zrakom. Boljša telesna kondicija pripomore k lažjemu spoprijemanju z vremensko obremenitvijo. Ljudje s kroničnimi boleznimi naj se posvetujejo s svojim zdravnikom, ta jim glede na njihovo zdravstveno stanje lahko svetuje, kako blažiti z vremenom povezane tegobe.

Ali lahko v prihodnosti, ko je napovedanih še več ekstremnih vremenskih dogodkov, ekstremno vročih poletij, milih zim, ko letnih časov, še posebno pomladi in jeseni, skoraj ni več, pričakujemo še več vpliva vremena na počutje? Kakšnega?

K večji občutljivosti in pogostejšim težavam smo prispevali tudi z našim vse hitrejšim in zahtevnejšim življenjskim slogom. Ob vse toplejših poletjih smo pogosteje izpostavljeni vročinskim valovom. Starejši ljudje so bolj ranljivi od mlajše populacije, zato morajo biti previdnejši in dosledneje upoštevati navodila, kako ravnati med vročinskim valom. V zadnjem desetletju smo izboljšali ozaveščenost o ustreznem ravnanju med vročinskimi valovi. Na NIJZ so ugotovili, da se je umrljivost med vročinskimi valovi prav zaradi čedalje večje ozaveščenosti zmanjšala, kljub temu, da postajajo vročinski valovi pogostejši, daljši in intenzivnejši. Seveda ne vemo, če se bo ta trend v prihodnje, ob vse intenzivnejših vročinskih valovih, še nadaljeval.

Med vročinskimi valovi je potrebno paziti na pravilno shranjevanje zdravil in hrane, da se ne pokvari. Na sposobnost prenašanja vročega vremena lahko vplivajo tudi zdravila, o njihovem vplivu se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom, ki je zdravila predpisal, saj nekatera zdravila lahko vplivajo na sposobnost potenja in zaznavanja žeje. Obremenilni so tudi hitri prehodi iz nadpovprečno toplega v nadpovprečno hladno vreme. Večini to ne povzroča težav, če pa je telo že oslabljeno, je to lahko precejšnja dodatna obremenitev. Spremembe podnebja lahko vplivajo tudi na razširjenost nekaterih vrst žuželk, pri nas so kot prenašalci bolezni prisotni predvsem klopi in komarji. Klopi se že počasi širijo tudi v višje predele, kjer jih včasih ni bilo.