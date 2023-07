Babičina kuhinja obiskovalcem odklene spomin

V nadaljevanju preberite:

V času, ko so v Ljubljani gradili Zmajski most in nas je z Dunajem in Trstom povezala tudi železna cesta, je mojster v Kostelu naredil za tisti čas običajno trpežno kuhinjo mizo. Še po 170 letih se da sesti za njo, saj sodi v Babičino kuhinjo, del etnološke zbirke, ki so jo v Zgornjekolpski dolini zbrali v zadnjih nekaj letih. Premišljeno sestavljena in postavljena zbirka, ki je tematsko razporejena na grad Kostel in v kočo pod njim, govori o preteklosti tega območja. Je dragoceno pričevanje o minulem času, ki bi bilo upravičeno v ponos tudi veliko večjim krajem.