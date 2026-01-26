Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

»Smrt življenje uokvirja in mu postavlja meje, daje našemu času dragocenost, življenju pa smisel,« je povedala Bronja Žakelj v pogovoru za portal Vse bo v redu, v katerem je spregovorila o temah, ki jih odpira njen roman Belo se pere na devetdeset in njegova filmska priredba – od bolezni in izgub do ustvarjanja in vztrajanja, ko življenje premeša karte in postane jasno, kaj je res pomembno.

Roman, ki je izšel leta 2018, je osebna kronika odraščanja, a v resnici je zgodba veliko širša. Avtorica v njem prepleta spomine na otroštvo in mladost z izkušnjo izgube mame ter poznejšim soočanjem z lastno hudo boleznijo. Zgodba sledi odraščanju dekleta v Ljubljani osemdesetih in devetdesetih let, prepletajo se vsakdanje radosti, popkultura in drobni rituali, ki jih nenadoma presekata bolezen in smrt. Roman pokaže, da žalovanje ne pozna bližnjic in da si je treba ob izgubi na novo sestaviti notranji zemljevid sveta. Zgodba je novembra lani zaživela novo življenje tudi v filmski priredbi, ki jo je režiral Marko Naberšnik, scenarij pa sta podpisala Naberšnik in Žakljeva.

Film, ki je imel svetovno premiero na Sarajevskem filmskem festivalu, slovensko pa na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu Liffe, nas vabi, da razmislimo o tem, kaj nam v življenju daje občutek varnosti. Bronja Žakelj pravi, da ji občutek varnosti in notranjega ravnotežja dajejo fizična in materialna stabilnost, relativna predvidljivost in urejenost vsakdana, dobri odnosi in občutek, da ima stvari vsaj približno pod kontrolo. Izguba nadzora pa se ob bolezni pogosto pojavi kot prva in najglasnejša spremljevalka.

Roman in film ne ponujata tolažilnih klišejev, ampak pokažeta, kako se življenje sestavlja naprej, kako nas včasih rešuje humor, včasih pa trma in kako pomembna je bližina.

Življenje ni film, na negotovost se lahko pripravimo

Življenjsko zavarovanje ne prepreči kriznih situacij, lahko pa v času bolezni ali izgube zagotovi finančno oporo in s tem vsaj nekaj občutka varnosti. FOTO: Depositphotos

Zgodba romana Belo se pere na devetdeset je sicer avtobiografska, a največja razlika med filmskim svetom in življenjem je v tem, da v življenju krize ne pridejo v pravem trenutku, ampak takrat, ko smo najmanj pripravljeni. Film gledalec lahko prenese, ker ve, da bo sledil rez, premor, naslednji kader. V resničnem življenju pa se stvari pogosto zgodijo sredi tedna, sredi obveznosti, sredi načrtov. Takrat postane jasno, da moramo imeti vsaj del svojega življenja pod nadzorom, pa ne zato, da bi se izognili bolečini, ampak da bi v njej lažje zdržali.

Ob življenjskih preobratih, ko zaradi bolezni ali nezgode nekaj časa ne zmoremo delati, ko se pojavijo dodatni stroški, ko se vloga v družini nenadoma spremeni in morajo bližnji prevzeti več odgovornosti, človek potrebuje oporo na več ravneh. Čustveno, socialno in tudi čisto praktično, finančno. »Prav občutek izgubljanja kontrole je tisti, ki mi podira notranje ravnovesje in se zažira v moje občutke varnosti. Ko zboliš, je občutek izgube kontrole zelo močan, zato sem se naučila vzpostaviti mehanizme, ki mi pomagajo splezati nazaj na zeleno vejo,« je pojasnila Bronja Žakelj. Tudi zaradi tega je smiselno imeti načrt, ki nam daje določeno varnost. Življenjska zavarovanja nam lahko pomagajo, da se stiske ne spremenijo v finančni zlom, ko je energije že tako ali tako premalo.

Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje?

Skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posameznik odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti. FOTO: Depositphotos

Ali ste vedeli, da za rakom letno zboli okrog 16.000 Slovencev, več kot 8.000 moških in več kot 7.000 žensk. Med rojenimi leta 2019 bosta do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk. (Vir: Onkološki inštitut, Rak v Sloveniji 2019)

Življenjsko zavarovanje je namenjeno temu, da smo ob misli na prihodnost bolj mirni. Ko začnemo razmišljati o primernem življenjskem zavarovanju, se najprej vprašajmo, kdo bi bil najbolj prikrajšan, če nas nenadoma ne bi bilo. Pri družinah je odgovor pogosto jasen. Skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posameznik odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja. Življenjsko zavarovanje je dobra odločitev tudi za mlade, pare, delovno aktivne posameznike in starejše, saj si z njim lahko zagotovimo celostno zaščito – zase in za svoje bližnje. Pri oblikovanju življenjskega zavarovanja se lahko odločamo o kritjih, ki so pomembna prav zaradi scenarijev, ki jih prinese življenje. Hude bolezni, poškodba, daljša odsotnost z dela, dolgotrajnejše zdravljenje. Takrat se pogosto pokaže, da se stroški ne končajo pri diagnozi, ampak se takrat šele začnejo, zato je razmeroma dostopna premija majhna cena v primerjavi s stroški in pritiskom, ki jih lahko prinese huda bolezen.

Življenjska zavarovanja kot finančna opora ob neprijetnih presenečenjih

Življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav vključujejo zavarovanje za primer smrti ter možnost dodatnih kritij za delovno nezmožnost in hude bolezni. FOTO: Depositphotos

Z življenjskim zavarovanjem s celostno zaščito, ki ga ponuja Zavarovalnica Triglav, poskrbite za finančno varnost sebe in svojih najbližjih v ključnih trenutkih življenja. V primeru smrti je zagotovljena dogovorjena finančna podpora, ki vašim najbližjim pomaga ohraniti stabilnost ter pokriti osnovne in dolgoročne življenjske stroške.

Takšno življenjsko zavarovanje nudi zaščito tudi v primerih, ko zaradi bolezni ali nezgode začasno ali dlje časa ne zmorete opravljati svojega dela. Finančna podpora omogoča kritje enkratnih večjih stroškov za prilagoditev bivanjskega okolja, morebitnih stroškov zdravljenja in rehabilitacije, oskrbe na domu ter rednih življenjskih izdatkov.

Pomemben del celostne zaščite je namenjen tudi hudim boleznim. Kritje obsega širok nabor resnih zdravstvenih stanj, vključno s stresom, anksioznostjo, depresijo in izgorelostjo. Obseg zaščite je prilagojen izbranemu paketu: osnovna zaščita vključuje kritje devetih hudih bolezni, razširjena zaščita pa zajema 24 hudih bolezni za odrasle in 19 hudih bolezni za otroke, DNK-analizo ter trajno uporabo napredne platforme za zdrav življenjski slog. V primeru nastopa hude bolezni je zagotovljeno izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote, ki vam omogoča, da se lahko osredotočite na zdravljenje in okrevanje brez dodatnih finančnih skrbi.

Del celostne zaščite je tudi možnost pridobitve drugega zdravniškega mnenja, ki omogoča dodatne strokovne informacije o diagnozi, poteku zdravljenja in razpoložljivih možnostih okrevanja.

Življenjsko zavarovanje s celostno zaščito lahko vključuje tudi skrb za vaše finančne obveznosti. V primeru smrti se iz zavarovanja poplača preostanek kredita, s čimer razbremenite svoje najbližje in jim omogočite, da ohranijo dom ter finančno varnost tudi v najtežjih življenjskih trenutkih.

Kdo se lahko zavaruje in kaj vse zavarovalnica preverja

Pogoji za sklenitev življenjskega zavarovanja so odvisni od starosti, zdravstvenega stanja in življenjskega sloga, zato zavarovalnica pred podpisom police preveri ključne dejavnike tveganja. FOTO: Depositphotos

Pri življenjskih zavarovanjih ni pomembno le, kaj želite zavarovati, ampak tudi, pod kakšnimi pogoji se zavarovanje lahko sklene.

Če ste zdravi, ne kadite in se ne ukvarjate z ekstremnimi športi oziroma ne opravljate rizičnega poklica, je sklepanje življenjskega zavarovanja enostavno. Tudi zavarovalna premija je v takem primeru bolj ugodna, ker ne predstavljate previsokega tveganja za zavarovalnico. Pred sklenitvijo življenjskega zavarovanja zavarovalnica preveri vaš življenjski slog in upošteva različne dejavnike, kot so indeks telesne mase (ITM), poklic in prostočasne dejavnosti, zdravstveno stanje in življenjske navade.

Koliko bi potrebovali vi oziroma vaši najbližji, če se zgodi najhujše, lahko preverite tukaj.

Ne glede na to, ali živimo sami ali imamo družino, je življenjsko zavarovanje pametna izbira, da v nepredvidljivih trenutkih razbremenimo sebe in tiste, ki so nam najbližje.

