  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Generacija+

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Belo se pere na devetdeset je najprej izšel kot avtobiografski roman Bronje Žakelj (2018), nato pa zaživel še v filmski priredbi režiserja Marka Naberšnika. FOTO: Zavarovalnica Triglav
    Galerija
    Belo se pere na devetdeset je najprej izšel kot avtobiografski roman Bronje Žakelj (2018), nato pa zaživel še v filmski priredbi režiserja Marka Naberšnika. FOTO: Zavarovalnica Triglav
    Promo Delo
    26. 1. 2026 | 08:50
    8:36
    A+A-

    »Smrt življenje uokvirja in mu postavlja meje, daje našemu času dragocenost, življenju pa smisel,« je povedala Bronja Žakelj v pogovoru za portal Vse bo v redu, v katerem je spregovorila o temah, ki jih odpira njen roman Belo se pere na devetdeset in njegova filmska priredba – od bolezni in izgub do ustvarjanja in vztrajanja, ko življenje premeša karte in postane jasno, kaj je res pomembno.

    Roman, ki je izšel leta 2018, je osebna kronika odraščanja, a v resnici je zgodba veliko širša. Avtorica v njem prepleta spomine na otroštvo in mladost z izkušnjo izgube mame ter poznejšim soočanjem z lastno hudo boleznijo. Zgodba sledi odraščanju dekleta v Ljubljani osemdesetih in devetdesetih let, prepletajo se vsakdanje radosti, popkultura in drobni rituali, ki jih nenadoma presekata bolezen in smrt. Roman pokaže, da žalovanje ne pozna bližnjic in da si je treba ob izgubi na novo sestaviti notranji zemljevid sveta. Zgodba je novembra lani zaživela novo življenje tudi v filmski priredbi, ki jo je režiral Marko Naberšnik, scenarij pa sta podpisala Naberšnik in Žakljeva.

    Film, ki je imel svetovno premiero na Sarajevskem filmskem festivalu, slovensko pa na Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu Liffe, nas vabi, da razmislimo o tem, kaj nam v življenju daje občutek varnosti. Bronja Žakelj pravi, da ji občutek varnosti in notranjega ravnotežja dajejo fizična in materialna stabilnost, relativna predvidljivost in urejenost vsakdana, dobri odnosi in občutek, da ima stvari vsaj približno pod kontrolo. Izguba nadzora pa se ob bolezni pogosto pojavi kot prva in najglasnejša spremljevalka.

    Roman in film ne ponujata tolažilnih klišejev, ampak pokažeta, kako se življenje sestavlja naprej, kako nas včasih rešuje humor, včasih pa trma in kako pomembna je bližina.

    Življenje ni film, na negotovost se lahko pripravimo

    Življenjsko zavarovanje ne prepreči kriznih situacij, lahko pa v času bolezni ali izgube zagotovi finančno oporo in s tem vsaj nekaj občutka varnosti. FOTO: Depositphotos
    Življenjsko zavarovanje ne prepreči kriznih situacij, lahko pa v času bolezni ali izgube zagotovi finančno oporo in s tem vsaj nekaj občutka varnosti. FOTO: Depositphotos

    Zgodba romana Belo se pere na devetdeset je sicer avtobiografska, a največja razlika med filmskim svetom in življenjem je v tem, da v življenju krize ne pridejo v pravem trenutku, ampak takrat, ko smo najmanj pripravljeni. Film gledalec lahko prenese, ker ve, da bo sledil rez, premor, naslednji kader. V resničnem življenju pa se stvari pogosto zgodijo sredi tedna, sredi obveznosti, sredi načrtov. Takrat postane jasno, da moramo imeti vsaj del svojega življenja pod nadzorom, pa ne zato, da bi se izognili bolečini, ampak da bi v njej lažje zdržali.

    Ob življenjskih preobratih, ko zaradi bolezni ali nezgode nekaj časa ne zmoremo delati, ko se pojavijo dodatni stroški, ko se vloga v družini nenadoma spremeni in morajo bližnji prevzeti več odgovornosti, človek potrebuje oporo na več ravneh. Čustveno, socialno in tudi čisto praktično, finančno. »Prav občutek izgubljanja kontrole je tisti, ki mi podira notranje ravnovesje in se zažira v moje občutke varnosti. Ko zboliš, je občutek izgube kontrole zelo močan, zato sem se naučila vzpostaviti mehanizme, ki mi pomagajo splezati nazaj na zeleno vejo,« je pojasnila Bronja Žakelj. Tudi zaradi tega je smiselno imeti načrt, ki nam daje določeno varnost. Življenjska zavarovanja nam lahko pomagajo, da se stiske ne spremenijo v finančni zlom, ko je energije že tako ali tako premalo.

    Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje?

    Skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posameznik odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti. FOTO: Depositphotos
    Skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posameznik odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti. FOTO: Depositphotos

    Ali ste vedeli, da za rakom letno zboli okrog 16.000 Slovencev, več kot 8.000 moških in več kot 7.000 žensk. Med rojenimi leta 2019 bosta do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk. (Vir: Onkološki inštitut, Rak v Sloveniji 2019)

    Življenjsko zavarovanje je namenjeno temu, da smo ob misli na prihodnost bolj mirni. Ko začnemo razmišljati o primernem življenjskem zavarovanju, se najprej vprašajmo, kdo bi bil najbolj prikrajšan, če nas nenadoma ne bi bilo. Pri družinah je odgovor pogosto jasen. Skrb za družino je glavni razlog, zaradi katerega se posameznik odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja. Življenjsko zavarovanje  je dobra odločitev tudi za mlade, pare, delovno aktivne posameznike in starejše, saj si z njim lahko zagotovimo celostno zaščito – zase in za svoje bližnje. Pri oblikovanju življenjskega zavarovanja se lahko odločamo o  kritjih, ki so pomembna prav zaradi scenarijev, ki jih prinese življenje. Hude bolezni, poškodba, daljša odsotnost z dela, dolgotrajnejše zdravljenje. Takrat se pogosto pokaže, da se stroški ne končajo pri diagnozi, ampak se takrat šele začnejo, zato je razmeroma dostopna premija majhna cena v primerjavi s stroški in pritiskom, ki jih lahko prinese huda bolezen.

    Življenjska zavarovanja kot finančna opora ob neprijetnih presenečenjih

    Življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav vključujejo zavarovanje za primer smrti ter možnost dodatnih kritij za delovno nezmožnost in hude bolezni. FOTO: Depositphotos
    Življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav vključujejo zavarovanje za primer smrti ter možnost dodatnih kritij za delovno nezmožnost in hude bolezni. FOTO: Depositphotos

    Z življenjskim zavarovanjem s celostno zaščito, ki ga ponuja Zavarovalnica Triglav, poskrbite za finančno varnost sebe in svojih najbližjih v ključnih trenutkih življenja. V primeru smrti je zagotovljena dogovorjena finančna podpora, ki vašim najbližjim pomaga ohraniti stabilnost ter pokriti osnovne in dolgoročne življenjske stroške.

    Takšno življenjsko zavarovanje nudi zaščito tudi v primerih, ko zaradi bolezni ali nezgode začasno ali dlje časa ne zmorete opravljati svojega dela. Finančna podpora omogoča kritje enkratnih večjih stroškov za prilagoditev bivanjskega okolja, morebitnih stroškov zdravljenja in rehabilitacije, oskrbe na domu ter rednih življenjskih izdatkov.

    Pomemben del celostne zaščite je namenjen tudi hudim boleznim. Kritje obsega širok nabor resnih zdravstvenih stanj, vključno s stresom, anksioznostjo, depresijo in izgorelostjo. Obseg zaščite je prilagojen izbranemu paketu: osnovna zaščita vključuje kritje devetih hudih bolezni, razširjena zaščita pa zajema 24 hudih bolezni za odrasle in 19 hudih bolezni za otroke, DNK-analizo ter trajno uporabo napredne platforme za zdrav življenjski slog. V primeru nastopa hude bolezni je zagotovljeno izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote, ki vam omogoča, da se lahko osredotočite na zdravljenje in okrevanje brez dodatnih finančnih skrbi.

    Del celostne zaščite je tudi možnost pridobitve drugega zdravniškega mnenja, ki omogoča dodatne strokovne informacije o diagnozi, poteku zdravljenja in razpoložljivih možnostih okrevanja.

    Življenjsko zavarovanje s celostno zaščito lahko vključuje tudi skrb za vaše finančne obveznosti. V primeru smrti se iz zavarovanja poplača preostanek kredita, s čimer razbremenite svoje najbližje in jim omogočite, da ohranijo dom ter finančno varnost tudi v najtežjih življenjskih trenutkih.

    Kdo se lahko zavaruje in kaj vse zavarovalnica preverja

    Pogoji za sklenitev življenjskega zavarovanja so odvisni od starosti, zdravstvenega stanja in življenjskega sloga, zato zavarovalnica pred podpisom police preveri ključne dejavnike tveganja. FOTO: Depositphotos
    Pogoji za sklenitev življenjskega zavarovanja so odvisni od starosti, zdravstvenega stanja in življenjskega sloga, zato zavarovalnica pred podpisom police preveri ključne dejavnike tveganja. FOTO: Depositphotos

    Pri življenjskih zavarovanjih ni pomembno le, kaj želite zavarovati, ampak tudi, pod kakšnimi pogoji se zavarovanje lahko sklene.

    Če ste zdravi, ne kadite in se ne ukvarjate z ekstremnimi športi oziroma ne opravljate rizičnega poklica, je sklepanje življenjskega zavarovanja enostavno. Tudi zavarovalna premija je v takem primeru bolj ugodna, ker ne predstavljate previsokega tveganja za zavarovalnico. Pred sklenitvijo življenjskega zavarovanja zavarovalnica preveri vaš življenjski slog in upošteva različne dejavnike, kot so indeks telesne mase (ITM), poklic in prostočasne dejavnosti, zdravstveno stanje in življenjske navade.

    Koliko bi potrebovali vi oziroma vaši najbližji, če se zgodi najhujše, lahko preverite tukaj.

    Ne glede na to, ali živimo sami ali imamo družino, je življenjsko zavarovanje pametna izbira, da v nepredvidljivih trenutkih razbremenimo sebe in tiste, ki so nam najbližje.

    Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sudan

    Ena najhujših vojn 21. stoletja je popolnoma spregledana

    Polovica sudanskega prebivalstva je povsem odvisna od humanitarne pomoči, te pa je vse manj.
    Boštjan Videmšek 25. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Robert Kranjec

    Z Robertom Kranjcem o dresih: kako goljufajo in zakaj je zdaj konec igranja

    Z Robertom Kranjcem, ki šiva drese za slovenske skakalce in skakalke, o pravilih, milimetrih, prekratkih nogah, odgovornosti in sekanju ovinkov.
    Grega Kališnik 25. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Zavarovalnica Triglavživljenjsko zavarovanjezavarovanjeBelo se pere na devetdesetBronja Žakelj
    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Wolt

    Woltov vremenski dodatek: stranke plačajo več, dostavljavci brez dodatka

    V Sindikatu Mladi plus redno prejemajo prijave težav, s katerimi se srečujejo Woltovi dostavljavci.
    Andrej Bedek 26. 1. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Plemenite kovine

    Trumpova nepredvidljiva politika ceno zlata pognala v nebo

    Zaradi strahov, da bodo v ZDA znova zaustavili delovanje vlade zaradi Trumpovih političnih odločitev, je cena zlata zjutraj dosegla 5100 dolarjev.
    26. 1. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ivan Damnjanović

    Zakaj veliki projekti zamujajo in zakaj administracija ustvarja napačne spodbude

    Rast porabe energije zaradi umetne inteligence spreminja energetsko sliko in nekateri veliki projekti so nujni, pojasnjuje Ivan Damnjanović.
    Borut Tavčar 26. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Cerkljanska laufarija

    Originalni Ta star iz leta 1938 bedi nad razstavo fotografij

    70. obletnica ponovne obuditve laufarije kar kliče po dogodkih, ki postavljajo v ospredje ne le laufarje kot like, pač pa tudi člane društva.
    Anja Intihar 26. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Nuša Merzdovnik: Pogosto se vprašam, zakaj so ravno moje punce brez atija

    Mama treh deklic, ki je pred leti izgubila moža, iskreno o spoprijemanju s težko situacijo.
    Danaja Lorenčič 26. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ivan Damnjanović

    Zakaj veliki projekti zamujajo in zakaj administracija ustvarja napačne spodbude

    Rast porabe energije zaradi umetne inteligence spreminja energetsko sliko in nekateri veliki projekti so nujni, pojasnjuje Ivan Damnjanović.
    Borut Tavčar 26. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Cerkljanska laufarija

    Originalni Ta star iz leta 1938 bedi nad razstavo fotografij

    70. obletnica ponovne obuditve laufarije kar kliče po dogodkih, ki postavljajo v ospredje ne le laufarje kot like, pač pa tudi člane društva.
    Anja Intihar 26. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Nuša Merzdovnik: Pogosto se vprašam, zakaj so ravno moje punce brez atija

    Mama treh deklic, ki je pred leti izgubila moža, iskreno o spoprijemanju s težko situacijo.
    Danaja Lorenčič 26. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo