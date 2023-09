Biološko starost se da s pametnimi ukrepi prestaviti nazaj

V nadaljevanju preberite:

Človek lahko na vrsto dejavnikov, ki vplivajo na kakovost staranja, vpliva z redno telesno vadbo, zdravimi prehranjevalnimi navadami, z dovolj spanja, socialnimi stiki in osebnim zadovoljstvom. Na to, kakšna bodo leta v starosti, pa vpliva tudi genski material posameznika, ki ga komercialne ustanove tudi analizirajo, so poudarili na nedavnem znanstvenem posvetu Gerontološkega društva Slovenija, ki je imel naslov Biološke ure – priložnost za zdravo staranje v mestni občini Ljubljana.