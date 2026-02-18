Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Namesto da bi bolečine v hrbtenici blažili zgolj s tabletami, se dr. Dejan Kernc, kineziolog in specialist za bolečine v hrbtenici, težav loteva drugače. Njegov pristop temelji na razumevanju vzroka bolečin, natančni razlagi dogajanja v telesu in aktivnem reševanju težav, zato prisega na ciljno vodeno vadbo in premišljeno kombinacijo podpornih terapij.

Zdravljenje, ki temelji na odpravljanju vzroka težav

Bolečine v hrbtu so med najpogostejšimi razlogi za obisk zdravnika. Dr. Kernc je med delom na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana razvil poseben vadbeni protokol za hitrejše okrevanje po operaciji ledvenega dela hrbtenice. Prav ta protokol je temelj, na katerem že deveto leto deluje ambulanta Re.aktiv, kjer so pomagali že več kot 3500 posameznikom z bolečinami v hrbtenici.

Kako v ambulanti Re.aktiv pristopate k zdravljenju bolečin v hrbtenici?

V naši ambulanti so dobre zgodbe del vsakdana. Skoraj vsak teden spremljamo napredek posameznikov, ki so še pred kratkim težko opravljali osnovna opravila. Pogosto prihajajo k nam ljudje, ki so že opravili številne druge terapije, vendar težave vztrajajo.

Osredotočimo se na razumevanje vzroka. V nekaj srečanjih jih naučimo pravilnih gibalnih vzorcev in jim razložimo, kaj se v njihovem telesu dejansko dogaja. Ko razumejo mehanizem bolečine in osvojijo nova znanja, napredek pogosto sledi hitro. Največ uspeha imamo pri protruzijah in hernijah diska, kjer lahko z ustrezno stabilizacijo dosežemo zelo dobre rezultate.

Ko hrbtenica izgubi oporo, se pojavijo bolečine

Do izboljšanja pride, ko prepoznamo vzrok bolečine in zdravljenje usmerimo tja, kjer težava dejansko nastaja. FOTO: Adobe Stock

Zakaj sploh pride do bolečin v hrbtenici?

Hrbtenica je osnovna struktura telesa. Daje oporo celotnemu telesu in sodeluje pri praktično vsakem gibu, tudi pri premikanju prstov na roki. Ko pride do zapletov, so posledice zato lahko zelo obsežne.

Če ima hrbtenica ustrezno mišično podporo, deluje brez težav. Težave se najpogosteje pojavijo v ledvenem in vratnem delu, kjer so obremenitve največje. Ledveni del prenaša težo zgornjega dela telesa, vratni del pa nosi težo glave. Ko mišice ne zagotavljajo več zadostne opore, se pojavijo bolečine.

Človeško telo se je prilagodilo hoji po dveh nogah, kar pomeni specifične obremenitve. Ob rednem gibanju mišice ob hrbtenici zagotavljajo stabilizacijo. S sodobnim načinom življenja smo gibanje bistveno zmanjšali in s tem tudi naravno podporo hrbtenici. Veliko ljudi ukrepa šele, ko bolečina postane intenzivna. Svetujem, da se odzovemo čim prej, saj so v začetnih fazah možnosti za uspešno odpravo vzroka največje. Če opozorilne znake prezremo, se težave praviloma vračajo in stopnjujejo.

Recept za zdravo hrbtenico: ukrepati takoj!

Kdaj je pravi trenutek za ukrepanje?

Tretma z napravo Vibro 3.0 omogoča hitro razbremenitev bolečine in zmanjšanje mišične napetosti na varen, neinvaziven način. FOTO: Re.aktiv

Z zdravjem hrbtenice se je smiselno začeti ukvarjati takoj, ko se pojavijo prvi simptomi. V zgodnji fazi je dovolj že manjši ukrep, ki pa ima lahko velik učinek. Ko bolečina traja dlje časa in začne omejevati gibanje, je pot pogosto zahtevnejša, v nekaterih primerih je nujna celo operacija.

Ne zagovarjam ideje, da bi morali vse življenje izvajati posebne vaje za hrbet. Ključ vidim v prilagoditvi vsakodnevnega gibanja. Ko nas določen gib zaboli, moramo razumeti zakaj in poiskati način, da bolečine ne ponavljamo. Cilj predstavlja odstranitev vzroka, ne zgolj blaženje posledic.

Posebna ponudba: posvet z brezplačno protibolečinsko terapijo V okviru posebne ponudbe se lahko prijavite na posvet z brezplačno protibolečinsko terapijo, na katerem boste naredili prvi korak k razbremenitvi strukture in bolečine ter k boljšemu razumevanju svojega stanja. Posebna priložnost: prijavite se na posvet z dr. Kerncem z brezplačno protibolečinsko terapijo z Vibro 3.0.

Kakšno vlogo ima stabilizacija hrbtenice?

Hrbtenica je sestavljena iz 33 premikajočih se delov.

Če želimo, da prenaša večje sile, ji moramo zagotoviti ustrezno stabilnost. Pomanjkanje stabilnosti pogosto predstavlja izvor težav.

Velike trebušne in hrbtne mišice omogočajo gibanje, vendar niso neposredno pripete na posamezna vretenca in ne zagotavljajo fine stabilizacije. To nalogo opravljajo majhne mišice med vretenci. Ko jih pravilno aktiviramo, hrbtenica postane bolj toga in stabilna struktura. Stabilizacija mora postati del vsakodnevnega gibanja, podobno kot hoja, o kateri ne razmišljamo več zavestno. To zahteva natančno učenje in dosledno prenašanje naučenega v vsakdanje življenje.

Metoda za hitrejše okrevanje po operaciji

Več kot 3500 zadovoljnih pacientov, 8300 opravljenih terapij, 10 let izkušenj in desetčlanska ekipa potrjujejo, da ambulanta Re.aktiv gradi rezultate na natančnem, strokovno vodenem procesu. FOTO: Re.aktiv

Kako je nastal protokol za hitrejše okrevanje po operaciji ledvene hrbtenice?

Na Ortopedski kliniki v Ljubljani sem skupaj z ekipo ortopedov, fizioterapevtov in kineziologov razvil vadbeni protokol za varno okrevanje po operaciji ledvene hrbtenice. Običajno okrevanje po zatrditvi vretenc traja približno eno leto. Z uvedbo protokola se je obdobje funkcionalne vrnitve na raven zdravega posameznika skrajšalo na približno tri mesece.

Struktura ledvene hrbtenice se po operaciji zaraste v približno devetih mesecih, vendar so pacienti zaradi ustrezne stabilizacije že prej lahko varno dvigovali določena bremena, saj so stabilizacijske mišice prevzele večji del obremenitve.

Na podlagi teh izkušenj sem združil razumevanje, vadbo in terapije v metodo, ki jo danes uporabljamo v ambulanti Re.aktiv. Pristop vedno prilagodimo vsakemu pacientu posebej, saj ima vsak posameznik svoje omejitve in posebnosti, vsem pa je skupno, da se morajo naučiti stabilizacije.

Najpogostejše težave s hrbtenico

Pri odpravljanju bolečine si po potrebi pomagajo tudi z naprednimi terapevtskimi napravami, ki pomagajo razbremeniti strukture in pospešijo okrevanje. FOTO: Marko Vitas, CalistoM

S katerimi težavami se najpogosteje srečujete? Najpogostejše so nespecifične bolečine v križu. Pri teh bolečinah slikovna diagnostika ne pokaže jasnega vzroka, kljub temu pa so lahko zelo izrazite in omejujoče. Pogosta je tudi hernija diska, pri kateri se medvretenčna ploščica izboči in lahko pritisne na živec. Bolečina se pogosto širi po nogi do stopala, spremlja jo lahko izguba moči. Protruzija diska predstavlja začetno stopnjo hernije, mehanizem je podoben, intenzivnost težav pa praviloma manjša. Pri spondilolistezi eno vretence zdrsne naprej glede na spodnje. Stabilnost se zmanjša, ob večji obremenitvi se pojavijo bolečine. Vretenca ne moremo vrniti v prvotni položaj, lahko pa z ustrezno stabilizacijo učinkovito razbremenimo strukture. Spinalna stenoza se pogosteje pojavlja po 60. letu starosti. Z ustrezno razbremenitvijo lahko napredovanje v večini primerov upočasnimo. Skolioza pomeni zasuk hrbtenice, ki se pogosto razvije že v otroštvu. Manjše ukrivljenosti lahko učinkovito korigiramo z ustreznim mišičnim delom, večje zahtevajo natančno in dolgotrajno obravnavo.

Celostni pristop v ambulanti Re.aktiv

Dr. Dejan Kernc s temeljitim pogovorom, analizo gibanja in razlago izvidov pripravi jasno strukturiran program odpravljanja vzroka bolečin. FOTO: Re.aktiv

Ali opažate spremembe pri starostni strukturi pacientov?

V zadnjih letih opažamo vse več mladih, predvsem s skoliozami in težavami zaradi neustreznih športnih obremenitev. V starostni skupini med 20 in 30 let zaznavamo porast težav, ki so bile nekoč značilne za starejše od 30 ali 40 let. To predstavlja jasen opozorilni znak, da način življenja in obremenitve pomembno vplivajo na zdravje hrbtenice.

Komu je namenjen vaš program?

Terapije v Re.aktivu so najučinkovitejše pri težavah, ki še niso primerne za operacijo. Približno 90 odstotkov ljudi z bolečinami v križu ni kandidatov za operativni poseg, vendar jih bolečine omejujejo v vsakdanjem življenju.

Program temelji na natančni diagnostiki, individualno prilagojeni obravnavi in učenju pravilnih gibalnih vzorcev. Cilj je, da pacient znanje iz vadbe prenese v vsakdanje življenje in samostojno skrbi za svojo hrbtenico.

Individualna in skupinska vadba sta usmerjeni v krepitev mišične opore hrbtenice ter vzpostavljanje varnih gibalnih vzorcev. FOTO: Marko Vitas, CalistoM

Kakšno vlogo imajo podporne terapije in masaže?

Terapevtske masaže imajo podporno vlogo, saj pomagajo pri lajšanju bolečin, vendar same po sebi ne odpravijo vzroka. Zato jih vključujemo kot dopolnitev k aktivnemu delu.

Naš princip dela temelji na kakovosti. Na posvetu se s pacientom najprej poglobljeno pogovorim, pregledam in pojasnim morebitne izvide, razložim, zakaj se bolečina pojavlja in kaj jo povzroča, nato pripravim individualno zasnovan načrt poti do izboljšanja, prilagojen njegovi hrbtenici.

Terapevtska masaža pomaga zmanjšati mišično napetost in omili bolečino, zato jo v Re.aktiv uporabljajo kot podporo aktivnemu delu. FOTO: Marko Vitas, CalistoM

Re.aktiv pristop združuje:

temeljito strokovno diagnostiko,

protibolečinski tretma z Vibro 3.0,

terapevtsko podporo,

individualno in skupinsko vadbo,

individualno in skupinsko vadbo z vodenje skozi spremembo gibalnih navad.



Protibolečinski tretma z napravo Vibro 3.0 omogoča hitro razbremenitev bolečine in zmanjšanje mišične napetosti. Gre za neinvaziven pristop, primeren tudi v obdobjih izrazite občutljivosti. Ko se bolečina umiri, sledi usmerjena vadba pod vodstvom diplomiranih kineziologov, s katero postopno vzpostavimo ustrezno mišično oporo hrbtenice.

Posebna ponudba: posvet z brezplačno protibolečinsko terapijo V okviru posebne ponudbe se lahko prijavite na posvet z brezplačno protibolečinsko terapijo, na katerem boste naredili prvi korak k razbremenitvi strukture in bolečine ter k boljšemu razumevanju svojega stanja. Posebna priložnost: prijavite se na posvet z dr. Kerncem z brezplačno protibolečinsko terapijo z Vibro 3.0.

Naročnik oglasne vsebine je Re.aktiv