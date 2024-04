Bolj ko smo telesno dejavni, manjše je tveganje za padce

V nadaljevanju preberite:

S staranjem se veča tudi možnost padcev, ki so drugi najpogostejši vzrok poškodb zaradi nezgod na svetu. Vsako leto po vsem svetu pade več kot eden na štiri starejše od 65 let, tretjina starejših od 70 let in 42 odstotkov starejših od 80 let. Ocene kažejo, da zaradi padcev na leto umre 684.000 ljudi, od tega je več kot 80 odstotkov prebivalcev slabše razvitih držav.

V Sloveniji je leta 2020 padlo skoraj 7000 ljudi na ravni površini, ker so izgubili ravnotežje ali se jim je zavrtelo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije imamo 2,5-krat večjo umrljivost zaradi padcev pri starejših od 64 let v primerjavi z drugimi evropskimi državami.

»Za padec ni enotne definicije. To ne pomeni, da pademo samo po tleh, lahko pademo tudi na pohištvo ali na rob nečesa, tudi ob steno. Če starejši reče, da se je udaril ob rob stene, je to že padec,« je opozorila Taja Kontler, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji z ljubljanske območne enote NIJZ.