Brez družinskih oskrbovalcev bi se sistem sesul

»Pri nas moramo še ozavestiti, kdo vse so družinski in drugi neformalni oskrbovalci,« pravi Ajda Cvelbar z Inštituta Antona Trstenjaka in poudarja, da imamo v Sloveniji 300.000 oskrbovalcev oziroma je to skorajda vsak peti prebivalec. Paleta teh je raznolika, saj so to tako tisti, ki sosedi redno prinašajo stvari iz trgovine, kot oni, ki noč in dan skrbijo za svojca, priklenjenega na posteljo.