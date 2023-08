Brezdelno poletje me žene v obup

Uroš Lajovic odgovarja jedrnato, samozavestno, deluje prepričljivo, kot da je o vsem zapisanem že zdavnaj premislil. Čuteči in stvarni mož je zazrt v bivanje in ustvarjalno umetniško delovanje. Tu je doma, tu se srečuje z izzivi, ovirami in uspehi, o drugih svetovih, ki se zdijo nekje v megli, nas s svojimi glasbenimi presežki vedno znova prepriča, da so tam nekje, le da pot do njih ni prehodna za vse.

Uroš Lajovic Rodil se je leta 1944 v Ljubljani. Študiral je kompozicijo in dirigiranje, se izpopolnjeval na Mozarteumu v Salzburgu in na dunajski Visoki šoli za glasbeno in scensko umetnost. V Ljubljani je bil najprej asistent dirigent in zatem stalni dirigent Slovenske filharmonije. Dve leti je vodil Komorni orkester RTV Ljubljana, bil je glavni dirigent orkestra Zagrebških simfonikov, ustanovil je komorni ansambel Slovenicum in kot redni profesor poučeval dirigiranje na Visoki šoli za glasbeno in scensko umetnost na Dunaju. Po letu 2000 je bil glavni dirigent Beograjske filharmonije in zatem poučeval dirigiranje na Zagrebški glasbeni akademiji. Je dobitnik številnih nagrad, tudi nagrade Prešernovega sklada in častnega križa Republike Avstrije za umetnost in znanost.

Zgolj poklonimo se lahko tako imenitnim in vrhunskim glasbenim dosežkom, kakor so vaši. Slutim, da niste prav pogosto doživljali more ali pa utehe mnogih, da so le eden od mnogih. Se motim?

S takim občutkom se nisem nikoli srečal, glasba in ukvarjanje z njo sta privilegij, ki ni dan vsakomur. Za vrhunske glasbene dosežke, kot jih imenujete vi, pa je potrebno veliko zaupanje vase in v svoj prav. Če se pri tem morda zmotimo, nam bo okolica znala to takoj in nedvoumno povedati.

Nekateri starejši niti za trenutek ne morejo brez dejavnosti iz prejšnjih obdobij, drugi se lotijo česa povsem novega, za tretje postaneta najpomembnejša mir, spokojnost. Med katere bi se uvrstili vi?

Vsekakor se uvrščam med prve, glasba in ukvarjanje z njo sta moj način življenja, življenjska filozofija. Glasba me izpolnjuje, kar pomeni, da mi prinaša tudi mir in spokojnost. Nikoli nisem pomislil, da bi se zdaj začel ukvarjal s čim popolnoma drugim – zame bi to bilo, kot da bi izdal samega sebe in svoje dosedanje delo.

»Kar se mene tiče, me druge glasbene zvrsti niti ne zanimajo,« je povedal Uroš Lajovic. FOTO: Blaž Samec/Delo

Je sploh mogoče, da nekdo, ki je tako prežet s klasično glasbo, najde vir ugodja tudi v drugih glasbenih zvrsteh, denimo jazzu?

Kar se mene tiče, me druge glasbene zvrsti niti ne zanimajo.

Brezdelno poletje marsikoga zapelje v zavetje tišine, razvajanje ob muziciranju škržatov, šumenju vetra med borovci. Kako vi preživljate letošnje neharmonično, občasno celo strah vzbujajoče poletje?

Eden mojih življenjskih motov je Nulla dies sine linea! Naj ne mine dan, ne da bi naredil kaj koristnega! Brezdelno poletje me žene v obup. Uteho iščem v upanju, da mi prihajajoča jesen ponudi kaj izpolnjujočega, ob čemer bi si zaželel ukvarjanja z nečim, kar bi mi v glasbenem pogledu prineslo smisel. Na ta način se že poleti in na dopustu ukvarjam z materijo, ki me čaka jeseni.

Pred kratkim vas je nagradila in se vam ob svoji stoletnici poklonila Beograjska filharmonija. Za vrhunske umetnike geografske in državne meje običajno niso ovira. Kako radi ste se predstavljali tujemu občinstvu? Ali za vas to, da vas sprejemajo in priznavajo tudi v tujini, pomeni nekaj posebnega, dodatno potrditev?

Ego civis mundi esse cupio! Želim biti državljan sveta! Ta izrek sv. Avguština velja tudi zame. Meni državne meje ne pomenijo veliko, čeprav se povsod predstavljam kot Slovenec. Vseeno mi je, kje sem, pomembno mi je, da sem tam jaz. To ni drža nastopača, temveč nekoga, ki se zaveda, da svetu lahko nekaj da. Kjer me ne potrebujejo, tam me ni.

Se vam kdaj kolca po stari skupni državi?

Razpada skupne države na svoji koži nisem občutil. Še vedno me vabijo v glavna mesta nekdanjih jugoslovanskih republik, kot da se ni nič zgodilo. Naši odnosi so ostali nedotaknjeni. Še smo prijatelji, kot smo bili nekoč, kajti naša skupna točka je umetnost in ne politika.

Vprašanj iz otroštva in mladosti se ne spominjam, ker sem bil vse življenje usmerjen v eno samo stvar – muziko.

Se vam zdi, da je odnos do umetnosti in ustvarjalnosti danes drugačen, kot je bil pred tridesetimi leti?

Sam razlike ne občutim. Do ustvarjalnosti same sem kot vedno zelo kritičen: vsako novo delo, ki ga dobim v roke, pregledam najprej kot skladatelj in nato kot izvajalec. Moj osebni odnos do umetnosti same pa je spet drugačen: zdaj se mi zdi, da čutim do nje veliko večjo odgovornost kot prej.

Vas skrbi pozna starost, ko morda ne boste mogli sami skrbeti zase?

Trenutno ne, kajti biološko sem precej mlajši kot administrativno. Prosim vas, vprašajte me to čez deset let.

Se tudi vam, tako kot mnogim, vse pogosteje vračajo spomini na otroštvo, na starše, mladostne prijatelje, na podrobnosti, ki jih nekdaj niste opazili, zdaj pa se zdijo vse prej kot nepomembne?

Priznati moram, da me te misli ne obhajajo, kajti trenutno sem še vedno vezan na prihodnost in ne na spomine. Še vedno sem v vrtincu prihodnjih izzivov in mogočih angažmajev. Spomini na preteklost se bodo začeli prebujati, ko ne bo več izzivov za prihodnost.

Mnogi pripovedujejo, da večino življenja niso imeli obstanka, da so kar naprej bežali od nečesa in se čez čas k temu znova vračali. Bi to lahko vsaj delno veljalo za vas?

O sebi tega ne morem trditi. Nikoli nisem bežal od ničesar, zelo pa me bogatijo spomini na pretekla doživetja. Vendar bi mi bilo odveč, da bi se k njim vračal. Spominjam se jih in upam na nove izkušnje.

»Vseeno mi je, kje sem, zame je pomembno le, da sem tam jaz,« pravi Uroš Lajovic. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kaj pa strah pred smrtjo, umiranjem, mnogi to misel do zadnjega odrivajo, drugi se z njo soočajo, jo sprejmejo, se poskušajo nekako pripraviti? Kako vi to doživljate?

Do smrti imam zelo racionalen odnos: ko pride čas, odidemo. Do takrat pa se z njo ne bremenim, veliko raje delam kaj bolj ustvarjalnega, če že. Smrt jemljem kot nekaj neizogibnega in ne tragičnega.

Zadnjič sem nekje prebral, da so znanstveniki in raziskovalci vesolja posneli zvoke iz črne luknje, ki so nekatere spominjali na petje kitov in druge na nevarnost pogube. To je znanost. Ali pa je ta tako kot glasba mistika, ki nas odnaša v druge svetove? Ste pri sebi morda opazili, da se razmerje med racionalnostjo in to mistiko z leti spreminja?

Glasba zna biti mistika, ki nas pri polni zavesti odnaša v druge svetove. Zato nas ni nič več ali manj. V glasbi se prepuščamo svojim imaginarnim svetovom, ki nas bogatijo in ne siromašijo.

Če hočeš v umetnosti kaj izpovedovati, se moraš najprej ukvarjati sam s sabo in raziskati, kaj lahko drugemu poveš na umetniški način. Če je to egocentrizem, naj pač bo.

Se vam kdaj zazdi, da bo na tem svetu spet vse lepo, ko ga bo doletela katastrofa in po njej katarza?

Ne. Katastrofa nam kot nekaj neizogibnega ni potrebna – če pa se že zgodi, se mi zdi primerno, da nas katarza, ki naj bi ji sledila, očiščene postavi spet na pot, ki smo si jo že zastavili. Nasploh pa se mi zdi, da je obremenjevanje našega duha z neizogibno katastrofo nepotrebno, saj nas nehote zavira in nam jemlje potreben polet. Naj bo naš pogled usmerjen jasno naprej. Hrvatje pravijo: »Praznici se slave, kada dođu.« Enako je s katastrofami: z njimi se bomo ukvarjali, ko nas zadenejo.

Vprašanja iz otroštva in mladosti v srednjih letih nadomestijo skrb za družino, kariero in materialne dobrine, v poznejših letih pa se marsikdaj vrnejo. Tudi pri vas?

S tem vprašanjem me spravljate v zadrego. Vprašanj iz otroštva in mladosti se ne spominjam, ker sem bil vse življenje usmerjen v eno samo stvar – muziko. V drugem razredu osnovne šole smo morali pisati o tem, kaj naj bi v življenju postali. Moj odgovor je bil pri osmih letih enak tistemu, kar sem zdaj – glasbenik. Seveda me je zanimalo veliko stvari, vendar je bila smer samo ena; kot dirigent sem si moral pridobiti izobrazbo, vredno tega poklica. Zato mi je bila v veliko pomoč moja gimnazijska klasična smer: poleg osem let latinščine sem imel tudi pet let grščine. Latinščino še kar obvladam, ne besedišča, temveč sintakso. Zato sem lahko iz latinščine prevedel Boethiusovo Consolatio philosophiae.

Potovali ste in še potujete po vsem svetu, družite se z eminentnimi ustvarjalci pa z vsemi tistimi, ki bolj ali manj sodijo zraven. Ali kdaj začutite težo nepotrebnega druženja in si želite predvsem ustvarjalne samote in miru?

Nikoli, ker se vsakič znova veselim srečanj s komerkoli. Na splošno sem preveč sam in si želim družbe, druženja in pogovorov. Pri meni ni ustvarjalne samote, sem pač poustvarjalec, ampak vedno znova konfrontacija z materijo, ki jo moram študijsko obvladati, da jo lahko kot dirigent posredujem naprej izvajalcem in po njih poslušalcem.

Ali z leti opažate, da sami sebi niste več toliko pomembni kot nekoč, da se vaše želje podrejajo blaginji drugih?

To je stalna bolečina vseh, ki začutijo, da niso več tako zaželeni pri publiki in glasbenikih kot nekoč. V mojem poklicu je pač tako, da sem odvisen od neposrednih izvajalcev. Če ti dajo vedeti, da ni nujno, da z njimi še sodeluješ, ostaneš sam. V mojem primeru je bilo vse odvisno od ene same intrigantne osebe v orkestru Slovenske filharmonije.

»Kar človek pri polni zavesti počne, počne v prepričanju, da dela prav. Dejanj, ki bi se jih moral sramovati, pa se ne spomnim,« je dejal Uroš Lajovic. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kako ste skozi različna življenjska obdobja presegali verjetno vsem prirojeni egocentrizem?

Če hočeš v umetnosti kaj izpovedovati, se moraš najprej ukvarjati sam s sabo in raziskati, kaj lahko drugemu poveš na umetniški način. Če je to egocentrizem, naj pač bo. Sam bi to raje imenoval raziskovanje samega sebe, ob notranji potrebi, da vse, kar doženeš, posreduješ tudi drugim.

Kdo so bili tisti, na katere ste se v različnih težjih obdobjih lahko oprli?

V vsem svojem profesionalnem življenju sem bil samotar. A ne po svoji volji; nikoli nisem imel nikogar, ki bi verjel vame, vse sem si moral izboriti, nihče mi ni bil pri tem v oporo. Zato tudi danes nisem nikomur ničesar dolžan.

So stvari, ki ste jih vse življenje odrivali, zdaj pa grozijo, da se boste morali z njimi končno soočiti?

Edina stvar, s katero se bomo morali prej ali slej vsi soočiti, je smrt. Vse drugo se da ali napraviti ali pa se temu izogniti. Ne spomnim se, da bi se kdaj čemu izogibal.

Ali kdaj občutite sram ali krivdo zaradi dejanj, ki ste jih storili, pa jih morda ne bi smeli, ali obratno?

Kar človek pri polni zavesti počne, počne v prepričanju, da dela prav. Dejanj, ki bi se jih moral sramovati, pa se ne spomnim.

Kaj je tisto, čemur se z leti prostovoljno ali neprostovoljno odrekate in postaja manj pomembno, morda celo odveč?

Življenjske danosti so v različnih obdobjih različne. Z njimi se srečuje vsak od nas, zato je vsakršna dodatna razlaga odveč. Prostovoljno se ničemur ne odrekam. Glasbeno okolje, ki me obdaja, pa je pač drugačnega mnenja.