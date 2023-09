Če otekajo noge, pomaga vsaj pol ure hoje na dan

V nadaljevanju preberite:

Otekle noge so pogost problem, s katerim se bo prej ali slej srečal vsak od nas. Izključiti je treba urgentna stanja, globoko vensko trombozo in internistične bolezni. Najpogostejši vzrok je kronična venska bolezen, ki je bolezen sedečega načina življenja. Delujmo preventivno, pomemben je zdrav življenjski slog že v mladih letih. Če pa se bolezen že pojavi, je potrebna zgodnja diagnoza, nato pa z zdravim načinom življenja, zdravili, če je treba, tudi z operacijo, poskušajmo preprečiti hujše zaplete.

Če dolgo sedimo, noge otečejo, ker mišica črpalka ne dela. Vsake toliko časa vstanimo in naredimo nekaj korakov. Pri sedenju lahko uporabljamo pručko. Pomaga vsaj pol ure hoje na dan, poleg tega med sedenjem vsake pol ure vstanemo in se malo sprehodimo ali naredimo vaje za mišico črpalko, se zibamo po petah in prstih, tako jo aktiviramo, svetuje zdravnica Barbara Eržen.