V nadaljevanju preberite:

Zaslužni profesor, doktor kemijskih znanosti, 75-letni Ivan (Vane) Leban je rojen Ljubljančan, a je v njem »četrtina Gorenjca, polovica Primorca in četrtina Istrijana«. Svojim primorskim genom pripisuje to, da je »razmeroma trmast« in da se, kot pravi, zmeraj pritoži, če je kaj narobe in če ima argumente za pritožbo. Tem karakteristikam bi lahko dodali še športnega duha. Še vedno redno igra tenis in smuča.