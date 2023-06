Cilj vitalne dolgoživosti je živeti čim dlje čim bolje

V nadaljevanju preberite:

Dolgoživost je pridobitev sodobne družbe, ki jo do neke mere omogoča tudi napredek znanosti in medicine. Cilj dolgoživosti je živeti čim dlje in čim bolje, brez trpljenja, kar prof. dr. Tamara Lah Turnšek imenuje vitalna oziroma zdrava dolgoživost: »Odvisna je od kombinacije genetske zasnove, ki smo jo dobili od prednikov, okolja, v katerem živimo, in našega življenjskega sloga.«

Zakaj se nekateri ljudje starajo bolj ali manj hitro in kako to, da v nekaterih delih sveta živi veliko zelo starih ljudi? Taka območja imenujemo »modre cone«, kjer so prebivalci večinoma izolirani glede na raso, imajo enake dobre navade in zdravo okolje, zaradi podedovanih genov pa uspešno popravljajo poškodbe.