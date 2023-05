Čim prej sprejmite strategijo o obvladovanju demence

V nadaljevanju preberite:

Paola Barbarino, izvršna direktorica Mednarodnega združenja za alzheimerjevo bolezen (ADI), je simpatična in zgovorna Italijanka, ki je prišla v Maribor na nedavno dvodnevno konferenco združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija. To je bil njen drugi obisk Slovenije, kjer imamo, po njenem mnenju, tudi primere dobrih praks na področju demence. Kljub temu se moramo o tej bolezni in posledicah, ki jih prinaša za celotno družbo, pogovarjati in najti rešitve, kajti, kot opozarja, problem ne bo izginil.