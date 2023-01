Človek, ki zlepa ne odneha

V nadaljevanju preberite:

Milan Zdravko Kovač je še kot nadobuden dijak in študent, nato pa kot arhitekt in urbanist ter predvsem kot zaščitnik arheološke dediščine prepotoval velik del sveta. »Vedno sem bil radoveden, kaj je za naslednjim hribom,« je zapisal v svojem življenjepisu. Najprej se je odpravil po severnih deželah Evrope, kjer si je na Švedskem ustvaril dolgoletni dom, od koder je pogosto odhajal na delo v dežele Azije, Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Ves čas pa je načrtoval, da se bo nekoč vrnil v Ljubljano, in to je po osamosvojitvi Slovenije tudi naredil. Čeprav bo letos dopolnil 83 let, je še zelo aktiven. Le potuje manj kot prej.