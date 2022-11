Čustva so sestavni del skrbi za starejše

V nadaljevanju preberite:

Kako predstavniki srednje generacije doživljajo skrb za starejšega svojca, kako se spreminja odnos do njega ter kakšna so ob tem njihova čustva in čustva starejše osebe, je raziskovala Ana Jagodic, asistentka na katedri za analitsko sociologijo ljubljanske fakultete za družbene vede. Izsledke, ki so sicer del doktorske raziskave Večgeneracijsko skrbstveno delo srednje generacije, je predstavila na Socioloških dnevih, ki so potekali minuli petek in soboto.