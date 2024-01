»Da bi le bili zdravi, pa da ne bi bilo vojne«

Taja Vovk van Gaal je odlična sogovornica. Spada med peščico ljudi, ki so v življenju videli množico muzejev v različnih državah, če ne po vsem svetu, tudi v drobovje, skrite kotičke depojev. Pustila je velik pečat v slovenskem muzealstvu in imela pomembno vlogo pri ustanovitvi in postavitvi prvega muzeja evropske zgodovine v Bruslju, Hiše evropske zgodovine. Trenutno z možem živita med Amsterdamom in Brdi.

Dolga leta ste bili direktorica Mestnega muzeja v Ljubljani, vodili ste njegovo prenovo. Pri petdesetih ste odšli v Amsterdam na novo delovno mesto, potem pa v Bruselj, kjer ste vodili projekt Hiše evropske zgodovine, edinega tovrstnega muzeja. Precej radikalno, se vam ne zdi?

Verjetno sem rojena pod srečno zvezdo. Odraščala sem v obdobju, ki ga že zdaj mnogi opisujejo kot čas, ko smo bili mladi najbolj srečni in smo imeli tudi največ ali pa zelo veliko možnosti v življenju. Je pa seveda velikokrat odvisno od posameznika, kako to izkoristi, in jaz sem čisto zadovoljna s tem, kar sem naredila s svojim življenjem in kakšne odločitve sem sprejela.

Taja Vovk van Gaal Letnik 1955. Celjanka, ki se je po diplomi iz zgodovine in sociologije zaposlila kot kustosinja v Mestnem muzeju Ljubljana, potem je postala direktorica. Med drugim je pripravila zbirko Tobačnega muzeja, vodila delovno skupino Lipikuma, muzeja v Lipici, ter sodelovala pri celi vrsti občasnih razstav. Častna članica ICOM, dolgoletna predsednica Slovenskega muzejskega društva, večkrat članica žirij za izbor evropskega muzeja leta, podpredsednica Europeane. Pri petinpetdesetih je postala direktorica interdisciplinarne strokovne skupine v Bruslju, ki je v desetih letih postavila Hišo evropske zgodovine. Z drugim možem, Nizozemcem, živita med Amsterdamom in Brdi.

»Moj mož je že leta nazaj rekel, da bi morali celo Slovenijo razglasiti za naravni park. Zdaj vidim, da je imel popolnoma prav,« pravi Taja Vovk van Gaal. FOTO: Simona Fajfar/Delo

Imate najljubši muzej?

Bom omenila dva. Prvi je Dalijev muzej v Figueresu. Tam sem opazila, da se večina obiskovalcev smehlja, ko hodijo po razstavi. Vedno se mi je zdelo, da je v muzeju pomembno razpoloženje, ki lahko ljudi pripravi do tega, da se nasmehnejo, se poglobijo v tematiko, premišljujejo in s seboj odnesejo novo izkušnjo.

V spominu mi je ostala tudi predstavitev Muzeja permafrosta v Igarki v Sibiriji, ki je leta 1994 prejel posebno priznanje za evropski muzej leta. Po razpadu Sovjetske zveze so potomci ljudi, ki so bili med stalinističnim režimom izgnani v Sibirijo, začeli zbirati njihove predmete in osebne zgodbe in so naredili majhen muzej. Mislim, da nihče v občinstvu ni imel suhih oči. Tega muzeja ne bom nikoli pozabila, tako kot ne Muzeja vojnega otroštva v Sarajevu.

Ta moj izbor pa verjetno kaže, da sem dojemljiva za muzeje, ki pripovedujejo osebne zgodbe, postavljene v kontekst nekega časa. Verjamem, da s takim pristopom najlažje prideš do človeka, da dojame in začne razmišljati o življenju in okoliščinah, v katerih živimo.

Vam je pri takem razumevanju muzejev pomagalo, da ste zgodovinarka in sociologinja?

Da, gotovo. Res pa je tudi, da sem rasla z zgodbami o usodi mojega očeta, ki je bil iz Štajerske in so ga prisilno mobilizirali v nemško vojsko, in z zgodbami mamine družine, ki je bila oktobra 1943 med nemško ofenzivo izgnana. Zgodbe o grozodejstvih med drugo svetovno vojno so bile vedno prisotne. Moja prva učiteljica zgodovine na osnovni šoli v Celju, profesorica Majda Rode, je preživela Auschwitz. Njen tatu, taboriščna številka, ji je gledal izpod rokava halje, ko je hodila po razredu. S temi zgodbami sem rasla in polpretekla zgodovina me je vedno zanimala. Tako ni bilo dileme, kam se bom pri študiju usmerila po gimnaziji.

Emigrirati in biti migrant je posebna izkušnja. Veliko bolje razumem ljudi, ki pridejo v drugo državo.

Mislite, da je drugače, če se o družinski preteklosti ne govori veliko?

Leta 2005. FOTO: Damjan Žibert/Delo

Da. Lahko razumem, da se o preteklosti, sploh po težkih preizkušnjah, kot je bila druga svetovna vojna za veliko večino Evropejcev, ne govori. To je tipično in temu posvečamo tudi del postavitve v Bruslju. Moj oče ni veliko govoril, kadar pa je kaj pripovedoval, je govoril o težkih stvareh, bolj kot Hašek v Prigodah dobrega vojaka Švejka. V devetdesetih, ko sem začela spoznavati kolege iz različnih držav, tako iz Evrope kot iz Kanade in Amerike, sem ugotovila, da se naša generacija srečuje z molkom svojih staršev o tem obdobju. Spoznala sem kolegico iz Kanade, katere oče je bil v SS in je to izvedela šele v zrelih letih, pa kolegico iz Nemčije, katere očeta so zajeli sovjetski vojaki v Berlinu leta 1945 in je prišel domov šele okoli leta 1950, zlomljen. Tudi možev oče ni nikoli razkril svojih vojnih let. In še bi lahko naštevala.

Naša generacija, rojena nekaj let po drugi svetovni vojni, je seveda povzemala tisto, kar je bilo izgovorjeno, obenem pa se nas je dotikalo tudi tisto, kar ni bilo izgovorjeno. Morda sem jaz, ker sem bila senzibilna za te stvari, skušala razumeti travme, o katerih se ni veliko govorilo.

Kot ste nekoč dejali, ste med drugim ugotovili, da se je treba poslušati in se poskušati razumeti. Se res ne slišimo?

Morda se slišimo, toda veliko vprašanje je, kako globoko se nas mnenja in zgodbe drugih dotaknejo. Je pa neverjetno, koliko zanimivih stvari človek izve, če posluša in potem sprašuje. Ampak pogosto, se mi zdi, nam je nerodno in se bojimo, da ne bi prestopili neke intimne meje in postavljali vprašanj, ki se res dotikajo tega, kako čutimo in kako gledamo na stvari, brez običajnih floskul.

Ugotovili ste tudi, da slovenska razdeljenost na ene in druge ni nič posebnega v evropskem merilu?

V desetih letih dela v Hiši evropske zgodovine v Bruslju, kjer sem delala z ljudmi iz vse Evrope, s čudovitimi kolegi, s katerimi smo si vzeli veliko časa za pogovore tudi po službi, sem ugotovila, da vsi narodi delimo tovrstne zgodbe in travme preteklosti. Od Španije, Portugalske, Grčije, do Nemčije, Italije ... Od državljanskih vojn, revolucij, do svetovnih vojn, kolonializma ... Ponekod so bile stvari obdelane, ponekod pometene pod preprogo. Vendar prej ali slej pride trenutek, ko se je z njimi treba spoprijeti. V glavnem pa lahko rečem, da se vsi prepoznamo v stereotipnih nacionalnih narativih: ali smo mučeniki, heroji ali pa oboje skupaj.

Najtežje je seveda kot posamezniku ali naciji pogledati vase in priznati, da smo lahko tudi tisti, ki smo povzročali krivice ali trpljenje. Mislim, da je to najtežji korak. Saj je tudi v osebnem življenju lepo, če ti kdo reče, da si uspešen ali dober, ampak vsak zase pa verjetno ve, da je včasih hote ali nehote naredil kaj takega, na kar ne more biti ravno ponosen. In to priznati je najtežje.

Preteklost se da hitro in zlahka zlorabljati, ker pri tem igramo na čustva in na nezaceljene rane. Tudi v politične namene. To se ne bi smelo dogajati, kajti poglabljanje teh ran ne vodi nikamor razen v novo sovraštvo in spopade.

Ali nismo danes priča temu dogajanju po vsej Evropi?

Res je. Prav tako pa sem z leti ugotovila, da čeprav nam je v Evropi marsikaj skupnega, se tudi zelo razhajamo v pogledih, v razumevanju, v kulturi, tradiciji. Zato se mi je vedno zdelo pomembno preverjati, ali se res razumemo. Četudi govorimo isti jezik, ni rečeno, da izgovorjeno vsi razumemo enako. Če komuniciramo v tujem jeziku, je preverjanje še toliko bolj pomembno. Na nekem sestanku, kjer smo vsi govorili angleško, je kolegica iz Finske jokala, bila je prizadeta, ker jo je kolega iz Nizozemske užalil. On pa sploh ni vedel, kaj je rekel takšnega, da je bila vsa iz sebe.

Zato se zelo zavzemam za to, da bi tudi v muzejskem sodelovanju, tudi na nacionalni ravni, namenili več pozornosti izmenjavi kadrov za daljše obdobje. Da delaš pri projektu recimo pol leta v muzeju na drugem koncu Slovenije. Bolje spoznaš kolege, kako razmišljajo, njihove delovne metode, pa tudi interese obiskovalcev, okolja ... Zame je bilo dejstvo, da sem deset let delala skupaj s kolegi iz različnih držav, največji privilegij in učni proces.

Dokler je tako, kot je, sem zelo vesela. Ko se bodo razmere spremenile, se bom prilagodila.

Od kod tako razmišljanje?

Leta 1996 sem bila članica odlične skupine muzejskih kolegic za pripravo stalne razstave v Ribnici. Pristojna sem bila za vsebinska izhodišča razstave, in to je bilo prvič, da sem se lahko res »potopila« v različna obdobja. Ni šlo za celovit zgodovinski pregled, ampak za posamezne tematske sklope, ki so se vsi poklopili. Ugotovila sem, da je bilo v Ribnici vse, od prazgodovinskih arheoloških najdb do turških upadov, od Trubarja, zadnjega čarovniškega procesa na Slovenskem, Prešerna, izseljenstva, industrializacije, do državljanske vojne, patra Škrabca ...

Ta model smo delno uporabili v Bruslju, kjer stalna razstava prikazuje, kaj nas Evropejce povezuje in kaj nas deli, kateri veliki evropski procesi so se dotaknili posameznih držav in kako smo se jim prilagajali. Kenneth Hudson, ustanovitelj nagrade evropski muzej leta, je že v sedemdesetih predlagal, da bi v muzejih uredili »evropske sobe« ali pa bi razstave poskušali postaviti v evropski kontekst.

»Vsakdo bi si moral ob vsem tem hitenju, tem površinskem pridobivanju informacij, najti trenutek časa zase in si privoščiti razmislek. Da vzame v roke dobro knjigo, gre na koncert, razstavo ali pa se druži in se pogovarja o pomembnih rečeh te družbe,« pravi sogovornica. FOTO: Simona Fajfar/Delo

Ko človek bere o vas, se zdi, kot da je šla vaša kariera samo navzgor.

Od vsega začetka, ko sem se leta 1979 zaposlila v Mestnem muzeju Ljubljana, sem imela veliko srečo, da sem delala v timu in da sem imela odličnega mentorja, Janeza Kosa. Imeli smo sposobnega direktorja Gregorja Modra, ki nam je puščal precej odprte roke glede ambicioznih projektov, ki so odsevali velike spremembe v muzejskem delu. Obenem pa je bilo takrat splošno vzdušje v družbi tako, da se je zdelo vse mogoče, morda tudi zato, ker smo bili mladi. Bilo je enkratno. Osemdeseta leta so bila razburljiva.

Delala sem vse. Pomembna izkušnja je bila postavitev Tobačnega muzeja konec osemdesetih, kar je bil velik projekt pregleda socialne zgodovine največje ljubljanske tovarne. Takrat sem ob arhivskem raziskovanju in zbiranju predmetov med drugim opravila nepozabne intervjuje z nekdanjimi delavci tovarne – najstarejša intervjuvanka je imela 103 leta in se je še spomnila, ko je prišel Franc Jožef v Ljubljano po potresu leta 1895. Počutila sem se kot Heinrich Schliemann. Je pa tudi res, da se nikoli nisem »šparala«. Muzej je bil res velik del mojega življenja.

Za to, da ste odšli v Bruselj, pa je bilo krivo naključje?

Nekaj let sem že živela v Amsterdamu in leta 2010 sem v enem tednu od treh kolegov iz različnih držav dobila sporočilo: »Taja, ta razpis je kot narejen zate.« Šlo je za razpis za mesto akademskega projektnega vodje za bodoči muzej Hiša evropske zgodovine pri evropskem parlamentu. Prijavila sem se in bila izbrana. Projekt smo začeli skoraj iz nič. Bile so smernice, ampak ni bilo predmetov, ni bilo zgodbe, in ekipa je bila sprva majhna. Zato je bilo to zelo zahtevno delo.

Kaj je bil največji izziv, glede na to, da zgodbo v tem sodobnem muzeju pripovedujete prek predmetov, ki jih je več kot tisoč iz več kot 30 držav?

Predvsem nisem pričakovala, da bodo postopki trajali toliko časa. V muzeju so vsa besedila na tablicah in prevedena v 24 uradnih jezikov Evropske unije. Vsak tekst je šel skozi 12 faz. Zahtevno je bilo pridobivanje predmetov, ker ima vsaka država drugačno zakonodajo o izposoji muzejskih predmetov. Vse je bilo treba spraviti v prave pravne okvire in potem vse muzejske predmete tudi pripeljati. To je bila bitka s časom in z živci, a je odličen občutek, ko pri takem projektu postaviš piko na i.

Najtežje je pogledati vase in priznati, da smo lahko tudi na nepravi strani. Da smo lahko tudi mi krvniki, da smo lahko grobi do drugega, da smo tudi mi zagrešili zločine.

V tujino ste odšli precej pozno, pri petdesetih?

Če emigriraš pri petdesetih, so izkušnje drugačne, kot če bi bila mlajša. A mi ni žal. Ta leta so mi dala toliko novega znanja in drugačnih pogledov. Ko si tujec v neki državi, ki ni tvoja domovina, je drugače, in moram reči, da nisem imela veliko slabih izkušenj, predvsem zato, ker sem bela, izobražena oziroma z eno besedo privilegirana. Poleg tega je Amsterdam mesto z zelo raznolikimi prebivalci. Ampak bilo je nekaj komentarjev in besed, ki so me prizadele. Nič ne pomaga izobrazba, nič ne pomagajo vse izkušnje … boli.

Z možem zdaj živita med Amsterdamom in Brdi. Že veste, kje bosta živela, ko bosta potrebovala več pomoči?

V zadnjih letih je vedno, ko sva v Sloveniji, moja glavna skrb, kako bi si, ker nisem slovenska upokojenka, priskrbela osnovno zdravniško pomoč, če bi jo potrebovala. Druga stvar pa je, da tukaj v Brdih, tako kot v mnogo slovenskih krajih, brez avta ne gre. Je nuja. A kako bo, ko ne bova mogla voziti? Dokler je tako, kot je, sem zelo vesela. Ko se bodo razmere spremenile, se bom prilagodila.

So še kakšne teme, ki se jih v pogovoru nisva dotaknili, pa bi se jih morali?

Morda to, da bi si vsakdo ob vsem tem hitenju, tem površinskem pridobivanju informacij, moral najti trenutek časa zase in si privoščiti razmislek. Da vzame v roke dobro knjigo, gre na koncert, razstavo ali pa se druži in se pogovarja o pomembnih rečeh te družbe. Pomembno se mi zdi, da bi kot družba spodbujali dobre vzore in dobre prakse. Zaradi otrok se je vredno boriti in biti energičen. Vse je še pred njimi, zato je pomembno, da jih vzgajamo pozitivno in v kritičnem duhu.

Nisem zagovornica floskul, da mora biti človek ponosen na nekaj, v kar se je po naključju rodil. Recimo, ko kdo reče, najbolj sem ponosen, da sem Slovenec. Biti ponosen na to, da si Slovenec? Avstrijec? Ja, prav, ampak to je treba nadgraditi in nikoli misliti, da si zato kaj posebnega ali celo bolj pomemben kot kdo drug. Sama sem ponosna na to, kar sem naredila iz svojega življenja. In na svoja otroka, ki sta čudovita človeka z vrednotami, ki jih pri ljudeh cenim. Kljub svojim napakam mislim, da sem naredila več dobrega kot slabega.

Zdite se zelo zadovoljna ženska. Drži?

Da. Kot sem že rekla: jaz imam takšno srečo v življenju. Zdaj, v zadnjem življenjskem obdobju, pa si človek želi edino to, kar je moja stara mama vedno govorila, a je kot otrok nisem razumela: »Da bi le bili zdravi, pa da ne bi bilo vojne.« Danes to veliko bolj razumem.

Vesela sem tudi, da živim na Nizozemskem, kjer se v primeru velikega trpljenja lahko sam odločiš, da ga končaš. Ni tako enostavno in enoznačno, kot tu in tam predstavljajo pri nas, ampak je veliko kontrolnih mehanizmov v celotnem procesu. Mi pa ta možnost daje uteho, da če ne bom več mogla prenašati bolečine, bom imela izbiro.

Se je vaš odnos do Slovenije po tem, ko ste odšli, kaj spremenil?

Vsa Slovenija je taka, da se lahko samo čudiš, veseliš, si navdušen. Moj mož je že leta nazaj rekel, da bi morali celo Slovenijo razglasiti za naravni park. Zdaj vidim, da je imel popolnoma prav.