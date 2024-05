Da se ukrepati zoper osamljenost ob vstopu v pokoj

V nadaljevanju preberite:

Na nedavnem 2. festivalu duševnega zdravja, ki je potekal v Mariboru, je psihiatrinja Jožica Gamse izpeljala delavnico o osamljenosti, ki se lahko pojavi po upokojitvi. Delo na vrtu in skrb za vnuke nista vedno najboljša rešitev za preprečevanje osamljenosti, ki v svetu najbolj narašča med mladimi v starostni skupini od 16 do 24 let ter med starejšimi od 75 let.