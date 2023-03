Danska šola za življenje bi koristila tudi nam

V nadaljevanju preberite:

Milan Pavliha, profesor pedagogike, se je že pred desetletji zaljubil v dansko posebnost: ljudske visoke šole, ki niso storilnostno naravnane in ne posredujejo konkretnih in uporabnih znanj: »Študij na ljudski visoki šoli je vrata do osebnostne zrelosti in samospoznavanja. Namen je pomagati študentom do modrosti o sebi in svetu.«