Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po istem viru trenutno 20 % odraslih v Sloveniji živi z debelostjo.

Medicinsko svetovanje – ključni element v procesu izgube telesne mase

Debelost ima več vzrokov – od genetskih dejavnikov, prehrane in življenjskega sloga do okoljskih vplivov, družbenih ali kulturnih dejavnikov – in vsaka oseba, ki živi z debelostjo, je lahko pod vplivom enega ali več teh dejavnikov. Zato je treba strategije za obvladovanje odvečne telesne mase personalizirati in izvajati izključno pod nadzorom zdravnika.

Izguba telesne mase je zapleten biološki proces, ki zahteva ne le začetne posege za zmanjševanje telesne mase, temveč tudi dolgoročni akcijski načrt za ohranjanje doseženih rezultatov. Čeprav lahko spremembe življenjskega sloga povzročijo v povprečju približno petodstotno zmanjšanje telesne mase, raziskave kažejo, da se lahko v nekaterih primerih v petih letih do 80 % izgubljenih kilogramov pridobi nazaj, kljub vztrajnemu prizadevanju. To poudarja pomen kompleksnega, večfaktorskega in multimodalnega pristopa k zdravljenju debelosti.

Izguba telesne mase ni kratek ali preprost proces, prav tako ni samo individualni napor. Izguba odvečnih kilogramov zahteva tako individualno odločnost kot strokovno pomoč zdravnika.

Več kot polovica Slovencev, 56 %, ima previsok indeks telesne mase, ITM ≥ 25 glede na podatke Atlasa debelosti iz leta 2025.

Izračun indeksa telesne mase – razmerja med telesno maso (kg) in kvadratom višine v metrih – je najpogosteje uporabljena metoda za klasifikacijo debelosti, vendar mora biti za popoln in pravilen pregled združena tudi z drugimi vrstami ocenjevanja. Tu nastopi vloga zdravnika, ki lahko upošteva razmerje med pasom in višino, vpliv na zdravje, kakovost življenja ali prisotnost zapletov in na podlagi teh določi merila in cilje, prilagojene za vsakega bolnika.

Vse mednarodne zdravstvene organizacije so debelost prepoznale kot kronično bolezen, z vse bolje opredeljenimi patofiziološkimi mehanizmi in neposrednimi posledicami pri 200 drugih povezanih kroničnih zapletih. V tem kontekstu tudi Slovenija potrebuje integriran sistem, prilagojen sodobnim potrebam, ki ponuja rešitve za izboljšanje tega stanja.

Naročnik oglasne vsebine je Eli Lilly