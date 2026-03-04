  • Delo mediji d.o.o.
    Generacija+

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    FOTO: Eli Lilly
    FOTO: Eli Lilly
    Po istem viru trenutno 20 % odraslih v Sloveniji živi z debelostjo.

    Medicinsko svetovanje – ključni element v procesu izgube telesne mase

    Debelost ima več vzrokov – od genetskih dejavnikov, prehrane in življenjskega sloga do okoljskih vplivov, družbenih ali kulturnih dejavnikov – in vsaka oseba, ki živi z debelostjo, je lahko pod vplivom enega ali več teh dejavnikov. Zato je treba strategije za obvladovanje odvečne telesne mase personalizirati in izvajati izključno pod nadzorom zdravnika.

    Izguba telesne mase je zapleten biološki proces, ki zahteva ne le začetne posege za zmanjševanje telesne mase, temveč tudi dolgoročni akcijski načrt za ohranjanje doseženih rezultatov. Čeprav lahko spremembe življenjskega sloga povzročijo v povprečju približno petodstotno zmanjšanje telesne mase, raziskave kažejo, da se lahko v nekaterih primerih v petih letih do 80 % izgubljenih kilogramov pridobi nazaj, kljub vztrajnemu prizadevanju. To poudarja pomen kompleksnega, večfaktorskega in multimodalnega pristopa k zdravljenju debelosti.

    Izguba telesne mase ni kratek ali preprost proces, prav tako ni samo individualni napor. Izguba odvečnih kilogramov zahteva tako individualno odločnost kot strokovno pomoč zdravnika.

    Več kot polovica Slovencev, 56 %, ima previsok indeks telesne mase, ITM ≥ 25 glede na podatke Atlasa debelosti iz leta 2025.

    Izračun indeksa telesne mase – razmerja med telesno maso (kg) in kvadratom višine v metrih – je najpogosteje uporabljena metoda za klasifikacijo debelosti, vendar mora biti za popoln in pravilen pregled združena tudi z drugimi vrstami ocenjevanja. Tu nastopi vloga zdravnika, ki lahko upošteva razmerje med pasom in višino, vpliv na zdravje, kakovost življenja ali prisotnost zapletov in na podlagi teh določi merila in cilje, prilagojene za vsakega bolnika.

    Vse mednarodne zdravstvene organizacije so debelost prepoznale kot kronično bolezen, z vse bolje opredeljenimi patofiziološkimi mehanizmi in neposrednimi posledicami pri 200 drugih povezanih kroničnih zapletih. V tem kontekstu tudi Slovenija potrebuje integriran sistem, prilagojen sodobnim potrebam, ki ponuja rešitve za izboljšanje tega stanja.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Schlierenzauer že dolgo proučuje Domna, pri tem je opazil zanimivo podrobnost

    Domen Prevc z rekordnim poletom na Kulmu navdušil tudi tuje poznavalce tega športa. Slovenski šampion se je v zraku počutil kakor pilot in letalo hkrati.
    Miha Šimnovec 2. 3. 2026 | 18:47
    Novice  |  Svet
    Čakajo na pomoč

    Slovenci v Dubaju v negotovosti, cena vozovnic za družino 13.000 evrov

    »Ni nam problem čakati, samo da vedo za nas,« je sporočila bralka iz Dubaja. Informacij je zelo malo, ne vedo, koga je pomoč države dosegla.
    3. 3. 2026 | 11:43
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napad na Iran

    Andrej Šter: Čudim se, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

    Dolgoletni vodja konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
    Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Rubio: Iranski dron blizu ameriškega konzulata povzročil požar, a ni žrtev

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    3. 3. 2026 | 06:07
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančni trgi

    Borze v dveh dnevih izgubile letošnjo rast

    Prekinitev preskrbe z energenti iz Zaliva straši vlagatelje tudi v Združenih državah
    Karel Lipnik 4. 3. 2026 | 09:14
    Razno
    Ona 365

    Bronja Žakelj: Naj ne bo bolečina moja zadnja postaja

    Bronja Žakelj je Ona 365. Ker počne prav to, kar potrebujemo: povezuje nas v skupnost in nam dokazuje, da ima človek neizmerno moč in energijo - za življenje.
    Teja Roglič 4. 3. 2026 | 09:05
    Šport  |  Nogomet
    Vse za dobro formo

    Zakaj si je dal Šeško dodatno zastekliti okna?

    Danes zvečer (21.15) Manchester United čaka gostovanje pri Newcastlu, kateremu je poleti speljal Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 4. 3. 2026 | 09:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarska zveza Slovenije

    Ilka Štuhec se je že pripravila za novo vlogo

    Člani slovenskih reprezentanc A v smučarskih športih so v izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije kot predstavnico športnikov izvolili 35-letno alpinko
    4. 3. 2026 | 08:28
    Šport  |  Nogomet
    Drobtinice za Slovenca

    Narobe svet pri Leedsu, Jaka Bijol naj bi zabijal rešilne gole

    V 28. kolu angleškega nogometnega prvenstva je Leeds doma izgubil proti Sunderlandu, slovenski reprezentant je v igro vstopil v 84. minuti.
    4. 3. 2026 | 08:15
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarska zveza Slovenije

    Ilka Štuhec se je že pripravila za novo vlogo

    Člani slovenskih reprezentanc A v smučarskih športih so v izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije kot predstavnico športnikov izvolili 35-letno alpinko
    4. 3. 2026 | 08:28
