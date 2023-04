Demenca je speča zver

V nadaljevanju preberite:

Na nedavni, po vrsti 12. mednarodna konferenca o demenci, ki je potekala minuli petek in soboto v Mariboru, je prvi dan minil v predstavljanju zdravstvenega vidika in formalnih okvirov za zagotavljanje socialnovarstvenih in drugih ukrepov na področju demence. Drugi dan pa so poleg primerov dobrih praks predstavili tudi izkušnje s terena. Razpravljavci so si bili edini: čeprav smo v zadnjih deset in več letih naredili kar nekaj pomembnih sprememb na tem področju, so razmere vse prej kot urejene.