Digitalna dostopnost v Sloveniji ni zadovoljiva

Pri nas je dokaj dobro poskrbljeno za fizično dostopnost stvari na različnih področjih za vse ljudi, za digitalno dostopnost pa precej slabše, zato pripadniki ranljivih skupin ne morejo uporabljati digitalnih storitev enako kot drugi. Veljavna zakonodaja na področju digitalne enakosti in vključenosti oseb z invalidnostmi se ne izpolnjuje dosledno.

Čeprav je zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) v Sloveniji začel veljati maja 2018, njegova določila pa 23. septembra 2019, je več kot 98 odstotkov javnih internetnih strani nedostopnih, so ugotavljali razpravljavci. O spletni dostopnosti je treba razmišljati že od začetka razvoja določenega spletišča. Dostopna mora biti že osnovna spletna stran, brez potrebnih posegov, ki jih prinašajo vtičniki. V razvoj spletne strani je treba vključiti stroko in uporabnike, ki skupaj poiščejo ustrezne rešitve. Po podatkih Sursa je v Sloveniji med 12 in 13 odstotki prebivalstva v eni od kategorij invalidnosti. Več kot desetini prebivalstva tako grozi, da ostane izključena iz digitalne povezanosti,