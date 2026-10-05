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    Predstavitvena informacija  |   Generacija+

    Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

    Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
    <p data-block-key="gy0my">Več kot 34 let kliničnih izkušenj dr. Zdenku Trampušu omogoča izbiro med različnimi možnostmi tudi pri najzahtevnejših primerih brezzobosti. FOTO: Leon Vidic</p>
    Galerija
    Več kot 34 let kliničnih izkušenj dr. Zdenku Trampušu omogoča izbiro med različnimi možnostmi tudi pri najzahtevnejših primerih brezzobosti. FOTO: Leon Vidic
    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA
    5. 10. 2026 | 09:55
    5. 10. 2026 | 10:47
    12:58
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    Pri implantološkem zdravljenju ni najpomembneje, katera metoda je najnovejša ali koliko vsadkov bo potrebnih, ampak ali je izbrana rešitev prava za konkretnega pacienta. Prav zato mora dober implantolog včasih znati reči tudi ne.

    »Ne obstajata dva enaka pacienta, ne dva enaka primera, zato tudi ne dve enaki rešitvi. Vsak pacient je zgodba zase, ki jo moramo spoštovati od začetka do konca, da bi bil na koncu zadovoljen, čvrsto grizel in imel lep nasmeh,« nam je že pred časom poudaril dr. Zdenko Trampuš, DDS, iz implantološkega centra Ortoimplant DENTAL SPA.

    Spoznajte Ortoimplant DENTAL SPA na sejmu Komenda

    Odlašate z reševanjem manjkajočih zob, imate težave s protezo ali so vam povedali, da nimate dovolj kosti za vstavitev zobnih vsadkov? Ortoimplant DENTAL SPA lahko od 9. do 11. oktobra 2026 obiščete na sejmu Komenda in se v treh minutah predhodno prijavite na prvi pregled v kliniki v Zagrebu.

    Ob predhodni prijavi prejmete vavčer v vrednosti 1.000 evrov, ki vključuje brezplačen klinični pregled in celovito digitalno rentgensko diagnostiko z 2D-ortopanom in 3D-CBCT. Predhodna prijava vas ne zavezuje k posegu ali drugi odločitvi. Na sejmu pustite osnovne kontaktne podatke, ekipa klinike pa nato stopi z vami v stik in se dogovorite o terminu pregleda.

    Če sejma ne morete obiskati ali ne želite čakati nanj, se lahko predhodno prijavite tudi po spletu na komenda.ortoimplant.si in si zagotovite vavčer.

    Najbolj znana rešitev ni vedno prava

    All-on-4 je ena najbolj prepoznavnih metod za zdravljenje brezzobosti, vendar to še ne pomeni, da je primerna za vsakogar. Prav tako šest vsadkov ni nujno boljša izbira od štirih. V implantologiji namreč ni ene same univerzalne rešitve, saj se zdravljenje vedno začne pri konkretnem pacientu.

    Pri nekom je lahko najbolj smiselna rešitev All-on-4, pri drugem drugačna postavitev vsadkov, pri izrazitem pomanjkanju čeljustne kosti pa pridejo v poštev tudi zigomatični, pterigoidni, transnazalni, transsinusni ali individualizirani subperiostalni implantati. Prav to širino možnosti zajema koncept All-on-X, pri katerem črka X ne pomeni ene določene metode ali števila vsadkov, temveč različne možnosti zdravljenja, ki jih zdravnik izbira glede na anatomijo in potrebe posameznika.

    »Pri konceptu All-on-X gre za zelo širok nabor implantoloških rešitev, ki nam omogoča, da lahko vsakemu pacientu, ne glede na stopnjo atrofije oziroma izgube kostne mase, ponudimo ustrezno rešitev,« pojasnjuje dr. Zdenko Trampuš. Prav možnost izbire med različnimi pristopi je pri zahtevnejših primerih ključna. Cilj je torej poiskati rešitev, ki najbolje ustreza stanju in dolgoročnim potrebam pacienta.

    Sodobno digitalno načrtovanje omogoča, da zdravnik položaj vsadkov in končni protetični rezultat načrtuje še pred posegom. FOTO: Jože Suhadolnik
    Sodobno digitalno načrtovanje omogoča, da zdravnik položaj vsadkov in končni protetični rezultat načrtuje še pred posegom. FOTO: Jože Suhadolnik

    Odločitev se začne veliko pred posegom

    Kako torej med vsemi možnostmi izbrati pravo? »Diagnostika je temelj vsega. Brez dobre diagnostike ni naslednjega koraka,« pojasni dr. Zdenko Trampuš. Prvi specialistično-diagnostični pregled v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA zato združuje klinični pregled z maksilofacialno analizo, 2D- in 3D-rentgensko diagnostiko, fotografiranje ter digitalni odtis trenutnega stanja. Zdravnik tako dobi natančen vpogled v količino in razporeditev kosti, anatomske posebnosti in razmerja, ki bodo pomembna pri načrtovanju končnega rezultata.

    Zanimivo je, da se sodobno načrtovanje vsadka pravzaprav začne na zaslonu. Podatke 3D-posnetka čeljusti je mogoče združiti z digitalnim odtisom in izdelati virtualni model, na katerem zdravnik načrtuje položaj, kot in globino posameznega vsadka, še preden se začne poseg. Upoštevati mora tudi položaj prihodnjih zob, ugriz in protetično rešitev, ki jo bodo vsadki nekoč nosili.

    Digitalno načrtovanje danes pacientu omogoča še nekaj, kar je bilo nekoč težko predstavljivo: prihodnji nasmeh lahko vidi, še preden ga dobi. Z digitalnim oblikovanjem nasmeha je mogoče načrt uskladiti z obrazom, ustnicami, linijo nasmeha ter razmerji med zobmi in dlesnimi.

    Natančna diagnostika je osnova za odločitev, katera implantološka metoda bo za posameznika najprimernejša. FOTO: Leon Vidic
    Natančna diagnostika je osnova za odločitev, katera implantološka metoda bo za posameznika najprimernejša. FOTO: Leon Vidic

    Toda tudi najbolj natančen 3D-posnetek ne more pokazati vsega, na primer tega, kako se bo kost odzvala na vsadek in kako bodo potekali procesi, pomembni za njegovo vraščanje. Prav zato so v centru Ortoimplant DENTAL SPA v implantološko diagnostiko vključili tudi diagnostiko kostnega metabolizma. Gre za dodatno analizo, ki zdravniku omogoča širši vpogled v zdravstveno stanje pacienta, na podlagi teh informacij pa lahko terapijo še natančneje prilagodi posamezniku in ga po potrebi pred posegom ustrezno pripravi. Dr. Zdenko Trampuš je tovrstno diagnostiko kot prvi na Hrvaškem vključil v vsakodnevno implantološko prakso.

    Podatki pokažejo veliko, odločitev sprejme zdravnik

    Najsodobnejša diagnostika lahko zdravniku ponudi izjemno natančne informacije, ne more pa namesto njega izbrati prave poti zdravljenja. Pri zahtevnejših primerih so zato klinične izkušnje še posebej pomembne, saj mora zdravnik povezati posnetke, rezultate preiskav, anatomijo in zdravstveno stanje pacienta ter presoditi, katera rešitev bo dolgoročno najprimernejša. Dr. Zdenko Trampuš ima več kot 34 let kliničnih izkušenj v implantologiji, v tem času pa je zdravljenje v kliniki poiskalo že več kot 14.000 pacientov. Več kot 17 let izvaja terapije All-on-4, z zigomatičnimi implantati pa dela že več kot 15 let. Kot prvi na Hrvaškem in v regiji jih je uvedel v vsakodnevno klinično prakso, danes pa je tudi pooblaščeni inštruktor za njihovo vstavljanje.

    Dolgoletne izkušnje so posebej pomembne pri pacientih z izrazitim pomanjkanjem čeljustne kosti, kjer je možnih več poti zdravljenja. »Dober končni rezultat je zame funkcionalen, estetski in dolgotrajen nasmeh, ki pacientu dobro služi tudi v prihodnosti,« pravi dr. Zdenko Trampuš, njegovo vodilo pa danes nadaljuje celotna ekipa Ortoimplant DENTAL SPA. Zgodbo klinike že vrsto let soustvarja njegova soproga Ivana Trampuš, ki je pomembno sodelovala tudi pri razvoju koncepta DENTAL SPA in celostne skrbi za paciente. Družinsko tradicijo nadaljuje sin dr. Martin Trampuš, DMD, ki očetove dolgoletne klinične izkušnje povezuje s sodobnimi digitalnimi pristopi v zobozdravstvu.

    Dve generaciji tako danes sodelujeta pri načrtovanju in izvedbi terapij, ob strokovnem delu pa ostaja pomembno tudi tisto, na čemer je družina gradila kliniko od začetka: oseben odnos do vsakega pacienta.

    Družina Trampuš povezuje dolgoletne klinične izkušnje z novimi tehnologijami in osebnim pristopom do pacienta. FOTO: Leon Vidic
    Družina Trampuš povezuje dolgoletne klinične izkušnje z novimi tehnologijami in osebnim pristopom do pacienta. FOTO: Leon Vidic

    Poseg je samo del zdravljenja

    Vstavitev vsadkov je pomemben trenutek zdravljenja, vendar se skrb za pacienta z njo ne konča. Sledi obdobje celjenja in osteointegracije, med katerim se vsadek povezuje s kostjo, nato izdelava končnega protetičnega dela, dolgoročno pa so pomembni tudi redni kontrolni pregledi in ustrezna ustna higiena.

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA so zato razvili lasten DENTAL SPA protokol, ki povezuje diagnostiko in implantološko zdravljenje s podporo pacientu pred posegom, med njim in po njem. Pacientom je glede na indikacije na voljo tudi analgosedacija, pri kateri je stanje zmanjšane zavesti ves čas pod nadzorom anesteziologa. Del tega okolja je tudi ZUU BAR, prostor za čakanje in počitek pred posegom, po njem ali med posameznimi fazami zdravljenja, ločen od zvokov, vonjav in občutkov, značilnih za klasično zobozdravstveno ordinacijo.

    DENTAL SPA protokol vključuje tudi tretmaje, namenjene podpori pacientu v času zdravljenja in okrevanja, med njimi limfno drenažo, hiperbarično kisikovo terapijo, ozonoterapijo, magnetoterapijo in intravensko suplementacijo. Tretmaji potekajo v ločeni SPA coni klinike, kjer je poudarek na mirnem okolju in počutju pacienta.

    Ker ima klinika tudi lasten zobotehnični laboratorij, lahko ekipa spremlja izdelavo protetičnega dela skozi celoten proces ter ohranja nadzor nad njegovo natančnostjo in kakovostjo.

    Najpogostejša vprašanja o zobnih vsadkih
     

    Kdo je primeren kandidat za zobne vsadke? Primernost za zobne vsadke je odvisna predvsem od splošnega zdravstvenega stanja, stanja ustne votline ter količine in kakovosti čeljustne kosti. Starost sama po sebi ni odločilna, zato je za oceno možnosti zdravljenja potreben specialistično-diagnostični pregled.
    Kaj, če nimam dovolj kosti za zobne vsadke? Pomanjkanje čeljustne kosti še ne pomeni nujno, da implantološko zdravljenje ni mogoče. Pri zahtevnejših primerih so na voljo napredne rešitve, kot so zigomatični, pterigoidni, transnazalni, transsinusni in individualizirani subperiostalni implantati. Katera možnost je primerna, je mogoče presoditi šele po pregledu in 3D-diagnostiki.
    Kakšna je razlika med All-on-4, All-on-6 in All-on-X? Pri All-on-4 celoten zobni lok nosijo štirje vsadki, pri All-on-6 pa šest. All-on-X je širši koncept, pri katerem se število vsadkov določi glede na anatomijo in stanje posameznega pacienta. Več vsadkov ne pomeni samodejno boljše rešitve, saj so pomembni tudi količina, kakovost in razporeditev kosti ter načrt protetične rešitve.
    Kako dolgo traja zdravljenje z zobnimi vsadki? Čas zdravljenja je odvisen od vrste terapije in individualne klinične situacije. Osteointegracija oziroma povezovanje vsadka s kostjo najpogosteje traja od tri do šest mesecev. Pri All-on-4 in drugih terapijah All-on-X lahko pacient ob izpolnjenih pogojih začasne fiksne zobe dobi že v 24 urah, vendar se celjenje s tem še ne konča.
    Ali je vstavljanje zobnih vsadkov boleče? Sam poseg poteka v lokalni anesteziji, zato pacient med vstavljanjem vsadka ne čuti bolečine. Po posegu se lahko pojavita oteklina in občutljivost. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je pacientom glede na indikacije na voljo tudi analgosedacija, pri kateri je stanje zmanjšane zavesti pod nadzorom anesteziologa.
    Kako dolgo lahko zdržijo zobni vsadki? Zobni vsadki so ob dobri ustni higieni in rednih kontrolah lahko dolgoročna rešitev. Raziskave, ki jih navaja Ortoimplant DENTAL SPA, kažejo približno 95- do 96-odstotno desetletno preživetje vsadkov, vendar to ni zagotovilo za posameznega pacienta. Na trajnost vplivajo med drugim ustna higiena, splošno zdravje, kajenje in redno spremljanje.

     

    Naredite prvi korak do rešitve po svoji meri

    Če iščete trajno rešitev za manjkajoče zobe, imate težave s protezo ali so vam zaradi pomanjkanja čeljustne kosti povedali, da zobni vsadki za vas niso primerni, je prvi korak specialistično-diagnostični pregled. V centru Ortoimplant DENTAL SPA bodo na podlagi podrobne diagnostike ocenili vaše stanje, predstavili možnosti in pripravili individualni načrt zdravljenja.

    Ortoimplant DENTAL SPA

    Ko so drugi rekli, da ne gre.

    Ilica 283, 10000 Zagreb, Hrvaška

    Telefon: +385 1 3703 498

    E-pošta: info@ortoimplant.hr

    Spletna stran: ortoimplant.hr/sl

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    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
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    Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Koliko nadzora ima naša država v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
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    V sredo bo znano več o tem, kaj se dogaja z evrom

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
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    Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
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    Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
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    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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