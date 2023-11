Dolgotrajna oskrba ima ženski obraz

V nadaljevanju preberite:

»Mi smo pozabili, da je država ena, da je sistem enoten in da moramo področja med seboj povezovati, ne pa, da gresta socialna politika in transferji v eno smer, davčna politika v drugo smer, družinska politika v neko tretjo smer,« je opozoril Tilen Božič, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za finance, na okrogli mizi Staranje prebivalstva in dolgotrajna oskrba. S to aktualno temo so v Kopru otvorili letošnje Sociološke dneve.