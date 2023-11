Dostikrat smo premalo aktivni pri spremembah, potem pa tarnamo

V nadaljevanju preberite:

Januarja je svoje javno pismo začela z mislijo, da se je privatizacija slovenskega zdravstva začela takoj po tako imenovani demokratizaciji slovenske družbe, ki jo po njeno najbolj označuje ropanje vsega, kar je spravila skupaj slovenska družba v desetletjih po drugi svetovni vojni, in tega ni bilo malo. Njenega izhodišča in pogleda na družbo verjetno ni treba dodatno razlagati. Med pregledovanjem medijskih zapisov se je pokazalo, da ne beži od manj prijetnih tem, čeprav odzivi na njeno delovanje ali pisanje nemalokrat sprožijo srdite ugovore. Vso študijsko, politično in delovno kariero je bila obdana s sodelavci, zavezniki in nasprotniki, danes pa živi sama v leseni hiški, s številnimi projekti na delovni mizi. Tipična upokojenka? Kakor za koga.