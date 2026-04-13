Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

To je zgodba zadovoljne pacientke. Recimo ji Ana. Ana pooseblja številne paciente, ki so v zadnjih desetletjih prestopili prag vrhunske klinike v Zagrebu, pogosto z občutkom, da so preizkusili že vse možnosti. Leta težav z zobmi, postopna izguba, prilagajanje na snemno protezo in vsakodnevni kompromisi pri prehranjevanju, govoru in samozavesti so postali del njenega vsakdana. Sčasoma se človek na to navadi, čeprav nikoli zares ne sprejme.

Ko je začela razmišljati o zobnih vsadkih, je sledilo razočaranje. Zaradi pomanjkanja čeljustne kosti so ji nekateri dopovedovali, da naj implantati ne bi bili mogoči. To je stavek, ki ga sliši veliko ljudi, in pogosto pomeni konec iskanja rešitev. Tudi Ana se je, tako kot številni drugi, za nekaj časa sprijaznila s tem.

Na srečo se Ana ni predala usodi in je, odločena, da bo našla pravo rešitev, poklicala v kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu. Izkazalo se je, da je bila to odločitev, ki ji je popolnoma spremenila življenje. V tej priznani kliniki z naprednimi implantološkimi metodami pomagajo tudi pacientom, ki jim kosti primanjkuje, in to brez kompleksnih ter dolgotrajnih postopkov nadomeščanja kosti. Prav tu se začne nova pot za paciente, ki so nekoč slišali, da zanje ni rešitve.

Rešitve, prilagojene tudi najzahtevnejšim primerom

V Ortoimplantu DENTAL SPA uporabljajo napredne implantološke metode, ki jih združuje koncept All-on-X. Gre za sodoben pristop, pri katerem na več implantatih fiksno pritrdijo celoten zobni lok, pri čemer število in vrsto vsadkov vedno prilagodijo posameznemu pacientu. Osnovna metoda All-on-4 je izhodišče, ki ga strokovnjaki nadgradijo glede na posameznikov anatomski položaj.

Koncept All-on-X omogoča, da se zdravljenje ne ustavi pred omejitvami, ampak se popolnoma prilagodi pacientu. S pomočjo natančne diagnostike in digitalnega načrtovanja strokovnjaki določijo optimalno postavitev implantatov in oblikujejo rešitev, ki zagotavlja stabilnost, funkcionalnost in naraven videz. Pacient s tem pridobi nove, funkcionalne zobe, znova vzpostavljen ugriz, ustrezno podporo obraznim strukturam in občutek, ki se najbolj približa naravnim zobem.

Pomembna prednost takšnega pristopa je tudi hitrost. Ker je celoten postopek vnaprej skrbno načrtovan, lahko v izbranih primerih pacient že isti dan prejme fiksno protetično rešitev. Tako se zgodba, ki se je morda leta vrtela okoli odlašanja, negotovosti ali neustreznih rešitev, lahko zaključi v enem dnevu, z občutkom varnosti in jasnim načrtom za naprej.

Pri tem se opirajo na napredne implantološke pristope. Kadar je čeljustna kost izrazito zmanjšana, posežejo po zahtevnejših rešitvah, kot je Zygoma All-on-4, pri kateri implantate sidrajo v ličnično kost. Uporabljajo tudi zigomatične, pterigoidne, transnazalne in individualizirane subperiostalne implantate, zato lahko možnost zdravljenja ponudijo tudi pacientom, ki so drugje že slišali, da zanje implantološka oskrba ni izvedljiva.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se že več kot 30 let posvečajo zdravljenju najzahtevnejših primerov brezzobosti. Pacienti tja prihajajo prav zato, ker so drugje že slišali, da zanje ni rešitve. V tem okolju pa se obravnava začne drugače. S poglobljenim razumevanjem posameznika in z uporabo sodobne diagnostike, ki omogoča natančno načrtovanje vsakega koraka. Prvi specialistično-diagnostični pregled vključuje funkcionalno-diagnostični pregled z MFA, 2D in 3D RTG slikanje, digitalni odtis stanja in izdelavo individualnega terapevtskega načrta. Pacient tako že na začetku dobi jasno sliko, kaj lahko pričakuje. Ste tudi vi slišali, da za vas ni prave rešitve? Si želite povrniti nasmeh? Prijavite se na prvi specialistično-diagnostični pregled.

Zgodbe, ki potrjujejo spremembo

Podobne izkušnje delijo številni pacienti, ki so svojo pot že prehodili in ki so nam že pred časom delili svojo izkušnjo. Gregor Kozjek je imel težave z zobmi že od najstniških let, pri 48 letih pa je spoznal, da tako ne bo šlo več naprej. Po zdravljenju v Zagrebu je povedal, da se mu je življenje popolnoma spremenilo, saj danes normalno je, brez zadrege komunicira s strankami in se brez zadržkov nasmehne. Simbolično največ mu je pomenilo prav to, da se je že dan po operaciji med vožnjo domov ustavil na hotdogu, ker pri žvečenju ni imel večjih težav.

Zelo zgovorna je tudi zgodba, ki je iskala trajno rešitev, saj si je želela fiksne zobe, podobne tistim, ki jih je imela nekoč. Odločila se je, ker ni želela, da bi jo čakala usoda njenih staršev, zdravljenje pa je bilo zasnovano individualno: v zgornji čeljusti z metodo All-on-4, v spodnji pa z nadomeščanjem manjkajočih zadnjih zob. Celoten postopek je trajal približno osem mesecev, danes pa pravi, da bi se enako odločila brez oklevanja.

V tej zgodbi ni bila sama. Tudi njen mož Igor je eden izmed pacientov, pri katerih so drugod videli predvsem ovire, med drugim zaradi sladkorne bolezni, slabega stanja zob in izrazite atrofije čeljustne kosti. V Ortoimplantu DENTAL SPA so zanj pripravili zahtevno celovito rehabilitacijo, pri kateri so v zgornjo čeljust vstavili šest implantatov, tudi pterigoidne vsadke, v spodnjo pa prav tako šest implantatov.

Pomembna je tudi zgodba Cirila Kozjeka , ki je dolga leta nosil protezo, ta pa ga je motila pri ugrizu in okusu. Pozneje je povedal, da mu je žal, da se za spremembo ni odločil prej, saj je danes njegovo življenje veliko lepše in boljše. Posebej je izpostavil zaupanje do dr. Trampuša in ekipe, med posegom pa je s pomočjo analgosedacije več ur mirno dremal, kar je njegovo izkušnjo zdravljenja naredilo bistveno lažjo.

Tatjana pa v drugem pogovoru zelo lepo opiše tudi občutek, ki ga je doživela ob prihodu na kliniko. Rekla je, da je bilo, kot bi prišla k mami na obisk, kar veliko pove o odnosu, ki ga tam vzpostavijo s pacientom. Njena zgodba dobro ponazarja temeljno vodilo klinike: da dva pacienta nista enaka in da mora biti tudi rešitev vedno prilagojena posamezniku.

Skupno vsem tem zgodbam ostaja isto spoznanje. Prvi korak ni pomenil le odločitve za poseg, temveč začetek pomembne osebne spremembe. Postanite del te zgodbe. Prijavite se na prvi specialistično-diagnostični pregled.

Za vsakim nasmehom stojijo izkušnje, znanje in osebni pristop

Takšne zgodbe niso naključje, temveč rezultat premišljenega pristopa, ki združuje izkušnje, napredno tehnologijo in razumevanje, da vsak pacient prihaja s svojo zgodbo. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu, pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, ki že več kot 30 let deluje na področju implantologije, vsak primer obravnavajo individualno. V delo je vpeta tudi družinska tradicija, ki jo soustvarjata soproga Ivana Trampuš in sin dr. Martin Trampuš, kar dodatno utrjuje občutek zaupanja in kontinuitete.

Pot se začne s prvim specialistično-diagnostičnim pregledom, ki vključuje funkcionalno analizo, 2D in 3D RTG slikanje, digitalni odtis in pripravo natančnega terapevtskega načrta. Na tej osnovi pacient dobi jasno sliko svojih možnosti.

Takšen pristop omogoča, da tudi pri zahtevnih primerih, kjer kosti primanjkuje, najdejo ustrezno rešitev. Pomemben del celotne izkušnje je tudi občutek med zdravljenjem. Pacientom je na voljo analgosedacija, ki jo ves čas nadzoruje anesteziolog, zato poseg poteka mirno in brez stresa. Prav ta občutek varnosti je za številne paciente eden od ključnih razlogov, da se lažje odločijo za zdravljenje, tudi kadar gre za zahtevnejše implantološke posege.

Proces dopolnjuje DENTAL SPA protokol, ki povezuje sodobno implantologijo in podporne terapije za boljše počutje ter lažje okrevanje po posegu. Pacientom so na voljo limfna drenaža, ozonoterapija oziroma avtotransfuzija ozonizirane krvi, magnetoterapija s torzijskimi polji, intravenska suplementacija z vitamini, minerali in aminokislinami ter hiperbarična kisikova terapija. Takšni tretmaji podpirajo organizem v času okrevanja in so del celostnega pristopa, s katerim v kliniki pacientu ne namenjajo pozornosti le med posegom, temveč tudi pred njim in po njem.

Vse to poteka v mirni DENTAL SPA coni, zasnovani tako, da zmanjšuje napetost in občutek nelagodja, ki ga ljudje pogosto povezujejo z obiskom zobozdravnika. Pacienti čas preživijo tudi v posebni SPA coni in Zuu Baru, kjer ni običajnih dražljajev zobozdravstvene ordinacije, temveč umirjeno okolje, v katerem se lahko pred posegom, po njem ali med posameznimi fazami zdravljenja sprostijo in okrepčajo z zdravimi napitki.

