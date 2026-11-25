Zakaj so za uspeh implantološkega zdravljenja poleg tehnologije pomembne tudi izkušnje?

Zobni implantat je na prvi pogled razmeroma preprosta rešitev: majhen vsadek, ki nadomesti korenino izgubljenega zoba in postane opora za novo zobno krono ali mostiček. Za uspešno implantološko zdravljenje pa mora zdravnik dobro poznati anatomijo čeljusti, oceniti zdravstveno stanje pacienta, predvideti morebitne zaplete in izbrati rešitev, ki bo čim bolje delovala tudi čez deset ali dvajset let.

Pri tem mu danes pomagajo napredne digitalne tehnologije, ki omogočajo zelo natančno načrtovanje zdravljenja. Sodobna implantologija se razvija tudi na področju diagnostike, saj strokovnjaki vse več pozornosti namenjajo biološkim procesom, ki vplivajo na celjenje in dolgoročno stabilnost zobnih vsadkov. Ena od novosti je diagnostika kostnega metabolizma, ki jo je dr. Zdenko Trampuš, DDS, v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu kot prvi na Hrvaškem vključil v vsakodnevno implantološko prakso. Gre za dodaten korak k individualnemu načrtovanju zdravljenja, ki ga v Ortoimplant DENTAL SPA razvijajo že več kot tri desetletja.

Kaj lahko o pripravi na zobni vsadek pove ena sama kapljica krvi, si oglejte v videu:

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Kaj lahko o uspehu implantatov razkrije analiza krvi?

Naše kosti so živo tkivo, ki se skozi vse življenje obnavlja. Staro kostno tkivo se razgrajuje, na njegovem mestu nastaja novo, ravnovesje med obema procesoma pa je pomembno za ohranjanje zdravih in trdnih kosti. Ta naravni proces ima pomembno vlogo tudi pri zdravljenju z zobnimi implantati.

Po vstavitvi vsadka se namreč začne proces osteointegracije, med katerim se implantat poveže z okoliško kostjo in postane stabilna opora za protetični nadomestek. Kako uspešno bo celjenje, je odvisno od več dejavnikov. Poleg količine in kakovosti čeljustne kosti so pomembni tudi splošno zdravstveno stanje pacienta, nekatere bolezni, zdravila in življenjske navade. Raziskave kažejo, da lahko na uspešnost implantološkega zdravljenja vplivajo tudi dejavniki, ki niso neposredno povezani z zobmi. Med njimi strokovnjaki proučujejo raven vitamina D ter vnetne in presnovne kazalnike, ki so lahko povezani z zdravjem kosti in procesi celjenja.

V Ortoimplant DENTAL SPA so v vsakodnevno implantološko prakso uvedli diagnostiko kostnega metabolizma, ki z analizo več kot 50 zdravstvenih parametrov omogoča podrobnejši vpogled v dejavnike, ki lahko vplivajo na celjenje. FOTO: Jože Suhadolnik

Prav zato so v Ortoimplant DENTAL SPA uvedli diagnostiko kostnega metabolizma, ki temelji na analizi več kot 50 parametrov. S preiskavo dobijo podrobnejši vpogled v zdravstveno stanje pacienta in lahko že pred začetkom implantološke terapije prepoznajo nekatere dejavnike, ki bi utegnili vplivati na uspešnost zdravljenja. Na podlagi rezultatov lahko zdravnik zdravljenje dodatno prilagodi posamezniku in po potrebi predvidi ustrezno pripravo pred posegom. Takšen pristop omogoča bolj premišljeno načrtovanje terapije in oceno morebitnih tveganj, čeprav nobena preiskava ne more zanesljivo napovedati, kako uspešno se bo implantat povezal s kostjo.

»Diagnostika je temelj vsega. Brez dobre diagnostike ni naslednjega koraka,« poudarja dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj Ortoimplant DENTAL SPA.

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Kaj pokaže 3D-diagnostika, preden se začne zdravljenje?

Pri načrtovanju implantološke terapije je pomembno natančno poznavanje tudi anatomije čeljusti. V Ortoimplant DENTAL SPA se zato zdravljenje začne s celovitim specialistično-diagnostičnim pregledom, ki vključuje funkcionalno-diagnostično obravnavo z maksilofacialno analizo, 2D-ortopantomogram in 3D-posnetek CBCT zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno in ekstraoralno fotografiranje ter digitalno skeniranje trenutnega stanja zob.

Na podlagi zbranih podatkov strokovnjaki izdelajo tridimenzionalni model, načrtujejo položaj implantatov in predvidijo posamezne korake zdravljenja. Sodobne digitalne tehnologije omogočajo tudi vizualizacijo predvidenega videza novega nasmeha, zato si lahko pacient že pred posegom laže predstavlja končni rezultat.

Toda tudi najnatančnejša tehnologija sama po sebi še ne pomeni dobrega zdravljenja. Pomembno je, kako zdravnik razume pridobljene podatke, katere možnosti prepozna in kako jih poveže s pacientovimi željami in zdravstvenim stanjem. Prav tu se izkažejo dolgoletne klinične izkušnje še posebej dragocene.

Tudi pri izrazitem pomanjkanju čeljustne kosti sodobna implantologija ponuja različne možnosti za fiksno nadomestitev izgubljenih zob. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj storiti, ko vam povedo, da nimate dovolj kosti?

V Ortoimplant DENTAL SPA se že vrsto let posvečajo najzahtevnejšim primerom brezzobosti, med drugim pacientom z izrazitim pomanjkanjem čeljustne kosti, ki so jim drugje že povedali, da niso primerni kandidati za implantološko zdravljenje. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, enega od pionirjev sodobne hrvaške implantologije, so razvili širok spekter možnosti zdravljenja, ki omogočajo individualno prilagajanje terapije tudi najzahtevnejšim anatomskim razmeram.

Pri zdravljenju brezzobosti uporabljajo različne metode All-on-X. Pri pacientih z ustreznimi pogoji je lahko primerna metoda All-on-4, pri kateri celoten zobni lok nosijo štirje implantati. Kadar je čeljustne kosti premalo za običajno zdravljenje, pa lahko pridejo v poštev naprednejše rešitve, kot so Zygoma All-on-4, zigomatični, pterigoidni, transnazalni, transsinusni in individualizirani subperiostalni implantati.

Takšne metode zahtevajo poglobljeno poznavanje anatomije, natančno načrtovanje in veliko kirurških izkušenj. Dr. Zdenko Trampuš ima več kot 34 let kliničnih izkušenj, več kot 17 let izvaja terapije All-on-4, z zigomatičnimi implantati pa dela že več kot 15 let. Kot prvi na Hrvaškem in v regiji jih je uvedel v vsakodnevno klinično prakso, danes pa je tudi pooblaščeni inštruktor za njihovo vstavljanje.

Prav široko poznavanje različnih metod je pomembno pri izbiri zdravljenja, saj omogoča, da zdravnik terapijo prilagodi posameznemu primeru, namesto da bi za vse paciente uporabljal enak pristop.

Izkušnje treh desetletij in znanje nove generacije

V Ortoimplant DENTAL SPA se dolgoletne klinične izkušnje prepletajo z znanjem nove generacije in uporabo sodobnih digitalnih tehnologij. FOTO: Jože Suhadolnik

V Ortoimplant DENTAL SPA se strokovne izkušnje že vrsto let prepletajo tudi z zanimivo družinsko zgodbo. Ob dr. Zdenku Trampušu je pomembno vlogo pri razvoju klinike odigrala njegova soproga Ivana Trampuš, ki je s svojim znanjem in razumevanjem potreb pacientov sodelovala tudi pri oblikovanju celostnega koncepta DENTAL SPA. Družinsko tradicijo danes nadaljuje sin dr. Martin Trampuš, DMD, ki se posebej posveča sodobnim digitalnim tehnologijam, implantologiji in implantoprotetiki. Sodelovanje dveh generacij omogoča povezovanje dolgoletnih kliničnih izkušenj z novimi pristopi, ki v zobozdravstvo prinašajo vse več natančnosti in možnosti individualnega načrtovanja.

Za pacienta je pomembno predvsem to, da njegovo zdravljenje od začetne diagnostike do končne protetične oskrbe poteka po skrbno zasnovanem načrtu. Klinika ima tudi lasten zobotehnični laboratorij, ki omogoča tesno sodelovanje med zdravnikom in zobotehniki pri izdelavi protetičnih nadomestkov. Pomemben del celostnega pristopa je tudi dolgoročno spremljanje pacientov, saj sta za ohranjanje zdravja in stabilnosti zobnih vsadkov pomembni redna kontrola in ustrezna ustna higiena.

V več kot treh desetletjih delovanja so v Ortoimplant DENTAL SPA po podatkih klinike obravnavali že več kot 14.000 pacientov.

Kako poteka zdravljenje, če vas je posega strah?

Celostni pristop, na katerem temelji delo Ortoimplant DENTAL SPA, vključuje tudi skrb za pacientovo počutje pred zdravljenjem, med njim in po njem. V ta namen so razvili protokol DENTAL SPA, ki združuje sodobne zobozdravstvene postopke, digitalno diagnostiko in dodatne oblike podpore pacientom. Klinika je registrirana tudi za izvajanje anesteziologije, zato je pacientom glede na zdravstvene indikacije na voljo analgosedacija. Gre za stanje zmanjšane zavesti pod nadzorom anesteziologa, ki lahko pripomore k udobnejšemu doživljanju zahtevnejših zobozdravstvenih posegov.

V mirni SPA coni izvajajo različne tretmaje, med drugim limfno drenažo, ozonoterapijo, magnetoterapijo, intravensko dodajanje vitaminov, mineralov in aminokislin ter hiperbarično kisikovo terapijo. Posamezni postopki so del individualno zasnovane podporne obravnave, pri čemer se njihova primernost določa glede na zdravstveno stanje pacienta.

Posebnost klinike je tudi ZUU BAR, prijeten prostor za čakanje in sprostitev, kamor se lahko pacienti pred posegom ali med posameznimi fazami zdravljenja umaknejo od značilnega vzdušja zobozdravstvene ordinacije.

FOTO: Blaž Samec

Dobra odločitev se začne s temeljitim pregledom

Sodobna implantologija ponuja rešitve tudi za najzahtevnejše primere brezzobosti, vendar so za dolgoročno uspešno zdravljenje ključni strokovno znanje, izkušnje in natančno načrtovanje. Prvi specialistično-diagnostični pregled je zato pomemben korak do individualno prilagojene terapije.

Na pregled v Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu se lahko prijavite po telefonu +385 1 3703 498 ali prek obrazca za prijavo.

PRVI KORAK Ortoimplant DENTAL SPA Ko so drugi rekli, da ne gre. Ilica 283, 10000 Zagreb, Hrvaška Telefon: +385 1 3703 498 E-pošta: info@ortoimplant.hr Prijava na pregled: ortoimplant.hr/sl/specialisticno-diagnosticni-pregled

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