Kaj vse ustvarjajo v VDC Tončke Hočevar?

Varstveno delovni center (VDC) Tončke Hočevar je namenjen odraslim z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, koliko je uporabnikov?

V naš zavod je v različne oblike bivanja, ki jih nudimo v okviru storitve institucionalnega varstva, ter v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji trenutno vključenih 254 uporabnikov. Zaposlujemo 148 ljudi in trenutno sodelujemo s 14 prostovoljci.

Kje živijo uporabniki in kakšna dela opravljajo?

Od skupno 254 uporabnikov jih v institucionalnem varstvu biva sto, bodisi v zavodski obliki bodisi v stanovanjskih enotah oziroma skupinah, ki jih imamo osem. Kje so, je odvisno od njihovih sposobnosti, zmožnosti in želja. Ne glede na to, v kakšno obliko bivanja so vključeni, se trudimo ustvariti pogoje za dobro počutje in domačnost, prizadevamo si, da so čim bolj samostojni in da to samostojnost čim dlje ohranjajo.

»Osredotočeni smo na dostop do izobraževanja in razvojnih priložnosti, ki so ključni za starejše s posebnimi potrebami,« pravi Slavko Bolčević. FOTO: osebni arhiv

V VDC Tončke Hočevar smo osredotočeni na izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov, spoštovanje njihovega dostojanstva in človekovih pravic, vključno s pravico do dela. S svojo storitvijo vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji zagotavljamo uresničevanje te pravice, saj naše delavnice predstavljajo delovna mesta za uporabnike. Ponujamo raznolike delavnice, kot so keramično-slikarski in lesno-mizarski program, tkanje ter ročna izdelava papirja, ki omogočajo vključevanje uporabnikov glede na njihova zanimanja in sposobnosti.

Prav tako sodelujemo z drugimi podjetji v kooperantskih delih, kot so sestavljanje in pakiranje izdelkov (ščipalke, kartonska embalaža, voščilnice, darilne vrečke). Poleg tega uporabniki sodelujejo v integriranih zaposlitvah v običajnih delovnih okoljih, kamor se vključujejo samostojno s podporo našega strokovnega delavca, ki deluje kot vezni člen med njimi in podjetji. Naš cilj je zagotoviti raznolike zaposlitvene možnosti, ki spodbujajo neodvisnost in samouresničitev naših uporabnikov.

Vključevanje v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, kamor je trenutno vključenih 237 uporabnikov, zanje pomeni možnost aktivnega vključevanja v družbo, opravljanje koristnega, vendar zmožnostim primernega dela, ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti ter občutek koristnosti, samopotrditve in lastne vrednosti.

Ali za svoje delo dobijo plačilo?

Uporabniki prejemajo finančno nagrado namesto plače, saj z njimi ni sklenjena formalna zaposlitvena pogodba. Višina te nagrade, ki jo uporabniki pogosto imenujejo plača in lahko doseže do nekaj sto evrov, je odvisna od programa, v katerega je vključen uporabnik, in količine opravljenega dela, sodelovanja pri drugih aktivnostih in ostalih dejavnikov, kot sta spoštovanje pravil in odnos do dela. Ta finančna nagrada je pomembna za spodbujanje dela in samostojnosti uporabnikov. Storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji pa je za uporabnike brezplačna in je krita iz proračuna RS.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Uporabnikom nudite storitev socialnega vključevanja invalidov, ki ste jo poimenovali S podporo zmorem vse, kakšne so dejavnosti?

V storitev socialnega vključevanja invalidov je vključenih 14 uporabnikov, ki jim nudimo podporo in pomoč pri čim bolj neodvisnem in samostojnem življenju. Pomagamo jim pri vključevanju v družbo in uresničevanju enakih možnosti, kot jih imamo drugi. S pomočjo podpornih oseb – študentov, prostovoljcev in drugih, ki jih zanima delo z ljudmi s posebnimi potrebami – uporabnikom omogočamo aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa.

Ta za uporabnike brezplačna storitev je prilagojena individualnim potrebam, željam in ciljem vsakega uporabnika. Vključuje družabništvo, spremljanje v dejavnosti vseživljenjskega učenja, informiranje in svetovanje pri osebnih zadevah ter podporo pri vsakodnevnih opravilih. Namenjena je njihovemu boljšemu vključevanju v družbo in pridobivanju novih znanj in spretnosti.

Izvajate tudi program Aktivno v starost, kako deluje in komu je namenjen?

V VDC Tončke Hočevar nudimo raznolike aktivnosti za starejše osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Osredotočeni smo na dostop do izobraževanja in razvojnih priložnosti, ki so ključni za starejše s posebnimi potrebami. Z različnimi tečaji in delavnicami spodbujamo razvoj novih veščin in uresničevanje interesov, kar prispeva k občutku izpolnjenosti uporabnikov. Prav tako si prizadevamo za ustvarjanje vključujočega okolja, ki omogoča vključevanje v delo in skupnost, zmanjšuje socialno osamo in krepi občutek pripadnosti. Naša zaveza je podpora starejšim s posebnimi potrebami pri dostopu do zaposlitve in socialne integracije ter zagovarjanje njihovih pravic skozi celotno življenje.

Ali sprejmete vse, ki bi radi prišli k vam?

K nam se lahko vključijo odrasle osebe s statusom invalida po zakonu o socialnem varstvu. O uvrstitvi vloge na seznam čakajočih za sprejem odloča komisija za sprejem, premestitev in odpust. Na čakalnem seznamu za sprejem v institucionalno varstvo je trenutno 54 uporabnikov, na seznamu za sprejem v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji pa 25 uporabnikov.