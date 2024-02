Kako lahko najbolje skrbimo za hrbtenico?

Zakaj nastanejo bolečine v hrbtu?

Bolečine v hrbtu so pogost pojav, ki lahko prizadene ljudi vseh starosti. Med različnimi vrstami bolečin v hrbtu so tiste, lokalizirane v ledvenem delu, verjetno najpogostejše. Te bolečine niso omejene zgolj na starejše, pojavljajo se tudi pri mlajših, predvsem delovno aktivnih. Vendar vzroki zanje niso nujno enaki pri vseh starostnih skupinah.

V delovnem okolju bolečine v ledvenem delu hrbta pogosteje mučijo tiste, ki opravljajo sedeče delo ali dvigujejo bremena. Razlogi za njihov pojav so lahko povezani z ergonomskimi dejavniki na delovnem mestu, monotono ponavljajočimi se gibi ali pa nepravilno tehniko dvigovanja bremen. Pri mlajših se pogosto srečujemo s prekomerno obremenitvijo hrbtenice pri športnih aktivnostih ali intenzivnem fizičnem naporu.

Pogostost bolečin v hrbtu je kompleksen fenomen, ki je odvisen od številnih dejavnikov. Mednje spadajo življenjski slog, starost, spol, raven telesne dejavnosti, genetika, vrsta poklica in zdravstveno stanje. Razumevanje teh dejavnikov je ključno za oblikovanje učinkovitih preventivnih ukrepov in terapevtskih strategij za obvladovanje bolečin v hrbtu.

»V praksi se srečujemo s težavo, da večina pacientov ni pripravljena vlagati časa v izvajanje in pravilno učenje vaj za krepitev globokih stabilizatorjev hrbta ali krepitev mišic nasploh. Namesto tega se mnogi odločijo za fizikalne agense, ki pa brez usmerjene vadbe za krepitev mišic ne prinesejo želenih rezultatov,« pravi fizioterapevtka Katarina Nina Vrbinc. FOTO: osebni arhiv

Kaj je najpogostejši vzrok?

Vzroki so zelo različni, od prenapetosti mišic do resnejših zdravstvenih težav, kot so hernija diska, osteoartroza, vnetja ali strukturne nepravilnosti. Pri mlajši populaciji se bolečine v hrbtu najpogosteje pojavijo zaradi čezmerne obremenitve, ki je posledica ponavljajočih se gibov, poškodbe ali nepravilnega dvigovanja bremen. Nasprotno pa se starejši spoprijemajo z bolečinami v hrbtu zaradi degeneracije hrbtenice, procesa, povezanega s staranjem. To je naraven proces, prizadene tako rekoč vsakega človeka, ki doseže višjo starost.

Pri vseh starostnih skupinah je ključno, da preprečijo nastanek bolečin v hrbtu s pomočjo različnih preventivnih ukrepov. Pri mladih lahko to vključuje ozaveščanje o pravilnih tehnikah dvigovanja bremen in pravilni krepitvi globokih stabilizatorjev trupa ter večjih mišičnih skupin. Starejši bi morali posebno pozornost nameniti ohranjanju gibljivosti hrbtenice, in sicer z redno telesno vadbo, ki vključuje tudi krepitev mišic, in aktivnim življenjskim slogom, ki podpira zdravje hrbtenice.

Obe starostni skupini lahko preprečujeta bolečine v hrbtu z ozaveščanjem in pridobivanjem znanja o pravilnih pristopih k ohranjanju zdravja hrbtenice.

Ali fizioterapija pri kronični bolečini v hrbtu pomaga?

Uspešnost fizioterapije je močno odvisna od vsebine, ki jo zajema. Če je fizioterapija zasnovana na z dokazi podprti praksi, kjer se izvajajo vaje za krepitev globokih stabilizatorjev hrbta, lahko prinese želene rezultate. Drugi fizikalni agensi, na primer elektroterapija, ultrazvok, magnetoterapija in podobno, so zgolj dopolnilo, ključna je vadba za krepitev mišic.

V praksi se srečujemo s težavo, da večina pacientov ni pripravljena vlagati časa v izvajanje in pravilno učenje vaj za krepitev globokih stabilizatorjev hrbta ali krepitev mišic nasploh. Namesto tega se mnogi odločijo za fizikalne agense, ki pa brez usmerjene vadbe za krepitev mišic ne prinesejo želenih rezultatov.

Pomembno je poudariti, da so vaje za krepitev mišic temeljni gradnik fizioterapevtske prakse. Te vaje prispevajo k izboljšanju stabilnosti hrbtenice, zmanjšajo bolečino in preprečujejo nastanek ponovnih težav. Elektroterapija, ultrazvok in magnetoterapija so sicer uporabni v določenih primerih, vendar imajo največji učinek v kombinaciji s ciljanimi vajami.

Posamezniki bi morali razumeti, da je vlaganje v lastno zdravje in redno izvajanje terapevtskih vaj ključnega pomena za dolgoročno dobro počutje in preprečevanje ponovnih težav s hrbtom. Zato je pomembno, da se pacienti aktivno vključijo v proces fizioterapije, sledijo strokovnim nasvetom ter dosledno izvajajo predpisane vaje. To pripomore k boljšim terapevtskim rezultatom in izboljšanju kakovosti življenja.

Ali lahko sami upočasnimo proces staranja hrbtenice?

Naše mišice, zlasti globoki stabilizatorji hrbtenice, opravljajo ključno zaščitno vlogo, saj delujejo kot naravni zaščitni ščit, ki razbremeni hrbtenico. Ti stabilizatorji so v bistvu zavezniki hrbtenice, saj ji nudijo podporo in tako zmanjšujejo obremenitve, kar lahko pozitivno vpliva na zmanjševanje procesa staranja hrbtenice. Podobno velja tudi v primeru poškodb. Če poskusimo z laično razlago, lahko rečemo, da poškodbo lahko saniramo, vendar potrebuje naša hrbtenica aktivno podporo mišic, pri čemer globoki stabilizatorji hrbta odigrajo najpomembnejšo vlogo pri tem procesu.

Za učinkovito upočasnjevanje staranja hrbtenice so ključni preventivni ukrepi: aktiven življenjski slog, redna telesna dejavnost, pravilno dvigovanje bremen, ergonomsko urejeno delovno mesto z aktivnimi odmori in skrb za pravilno držo. S temi ukrepi lahko precej zmanjšamo tveganje za bolečine v hrbtu in hkrati prispevamo k obvladovanju procesa staranja hrbtenice. Sistematično izvajanje teh pristopov lahko pomaga ohranjati zdravo hrbtenico in preprečuje morebitne težave v prihodnosti.

Kdaj pa je treba poiskati strokovno pomoč?

Pomoč je treba poiskati vedno, ko imamo težave. Če bolečine omejujejo funkcijo ali se spoprijemamo z akutno bolečino, pri kateri je prisotna urinska oziroma fekalna inkontinenca ali pride do senzoričnih oziroma motoričnih izpadov, je treba v 24 urah obiskati urgenco. Če pa gre za bolečine v hrbtu, ki niso hude, vendar vztrajajo dlje časa, je priporočljivo poiskati nasvet strokovnjaka, diplomiranega fizioterapevta, ki izvede individualni fizioterapevtski pregled in strokovno individualno obravnavo, ki temelji na z dokazi podprti praksi. Fizioterapevti imamo strokovno znanje, potrebno za proučitev vzroka za nastanek bolečine, poudariti pa je treba, da je ta pristop ključen za dolgoročno obvladovanje bolečin v hrbtu.

V praksi se srečujemo s težavo glede ozaveščanja o pomenu izvajanja vaj za krepitev mišic. Želim si, da bi ljudje spoznali, da imajo lahko nadzor nad svojo bolečino, če se le potrudijo in začnejo usmerjen vadbeni program za krepitev mišic. V Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ljubljana se posvečamo izobraževanju in poučevanju posameznikov o pravilni izvedbi različnih vrst telesnih dejavnosti. S tem pristopom želimo ljudem omogočiti, da samostojno skrbijo za primerno preventivo in tako preprečijo morebitne bolečine, tudi kronične bolečine v hrbtu. Zavedanje o pomenu pravilne usmerjene vadbe lahko privede do boljšega obvladovanja težav s hrbtom ter pripomore k splošnemu izboljšanju kakovosti življenja.