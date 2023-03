Kako lahko starejši najbolje poskrbijo za svojo kožo?

Katere težave s kožo so pri starejših najpogostejše?

Starostne spremembe kože postanejo izrazitejše po 60. letu, v manjši meri pa so prisotne že veliko prej. Zaradi progresivnih funkcionalnih in strukturnih degenerativnih sprememb je koža starejših dovzetnejša za številne bolezni; najpogostejše težave so suhost, glivične bolezni in različne vrste dermatitisa. Koža ima slabšo sposobnost obnavljanja, zato je dovzetnejša za nastanek poškodb, ki jih povzročajo različni zunanji dejavniki, predvsem UV-sevanje ter suh in mrzel zrak pozimi. S starostjo se pojavlja tudi neenakomerna pigmentacija kože, ta je svetlejša in zato dovzetnejša za poškodbe zaradi UV-sevanja, je bolj ohlapna in občutljiva, ker je bolj prepustna, nastanejo tudi globlje gube.

Ali so pri tem razlike med ženskami in moškimi?

Razlike se pojavljajo predvsem na delih, ki so dlje časa izpostavljeni soncu, pri moških je to na primer pleša, pri ženskah dekolte, sicer pa ne.

»Koža z leti postaja veliko bolj dovzetna za vplive škodljivih zunanjih dejavnikov, zato je še posebej pomembno, da jo skrbno negujemo,« svetuje Petra Keršmanc, magistrica kozmetike. FOTO: osebni arhiv

Kaj so najpogosteje vzroki težav, ki jih imajo starejši s kožo?

Na staranje kože vplivajo genetika, fiziološki procesi v telesu in tudi številni zunanji dejavniki. Koža postane z leti nekoliko slabše prekrvljena, zato je pogosto na videz tudi bolj bleda. Povezava med vrhnjo in srednjo plastjo je z leti vse slabša, kar vpliva na počasnejše obnavljanje kože. Spremembe so vidne v vseh plasteh kože, pa tudi na kostnem in mišičnem tkivu. Koža zaradi naštetih sprememb postaja veliko bolj dovzetna za vplive škodljivih zunanjih dejavnikov, zato je še posebej pomembno, da jo skrbno negujemo.

Kdaj je treba obiskati kozmetičarko ali katerega drugega strokovnjaka?

Po mojem mnenju je to smiselno že v zgodnji odrasli dobi, nekje po 35. letu, saj takrat začne upadati kakovost kože. V kolikšni meri se to zgodi, je odvisno od genetike, življenjskega sloga in dotedanjih navad pri negovanju kože. Kozmetičarke in drugi strokovnjaki s tega področja imamo pomembno vlogo pri ozaveščanju ljudi o škodljivih vplivih zunanjih dejavnikov na pravilno nego kože in tudi o izbiri ustreznih izdelkov za vsakega posameznika. Potrebe kože so namreč zelo individualne. Kadar se začnejo težave s kožo ali neprijetni občutki na njej, smo v dilemi, kako jo negovati, s katerimi izdelki. Takrat je treba obiskati kozmetičarko, ki vam bo znala dobro svetovati. Pazite le, da izberete ustrezno izobraženega strokovnjaka, saj se s kozmetiko pogosto ukvarjajo tudi ljudje brez ustrezne izobrazbe.

Kdaj pa je treba obiskati zdravnika?

Vedno, kadar se na koži pojavijo kakršnekoli spremembe, ki se nam zdijo problematične. Tudi kozmetičarke pri svojem delu opažamo spremembe, o katerih posumimo, da sodijo v domeno zdravnika, in takrat stranki svetujemo, da ga obišče.

Kako naj starejši negujejo kožo, kaj lahko naredi vsak sam?

Nega starajoče se kože naj bo usmerjena v nežno čiščenje, poudarek pa naj bo na dosledni zaščiti – tako pred izsuševanjem kože kot pred škodljivimi vplivi iz okolja. V ta namen je treba uporabljati izdelke, ki kožo navlažijo. Ti vsebujejo veliko emolientov, to so predvsem razna rastlinska olja, ki pomagajo kožo mehčati in pripomorejo k izboljšanju njene strukture ter s tem izboljšajo možnost zadrževanja vode v njej in preprečijo, da bi se preveč izsušila. Tako se lahko izboljša občutek srbečice in zatezanja, ki sta poleg luščenja dva značilna spremljevalca suhe kože. Smiselna je tudi uporaba izdelkov, ki vsebujejo veliko antioksidantov. Taki so na primer vitamin E, resveratrol, koencim Q10 in številni drugi, ki zmanjšujejo škodo, povzročeno s prostimi radikali, ki v koži pospešeno nastajajo, kadar je izpostavljena škodljivim zunanjim vplivom, kot sta na primer UV-sevanje in smog.

Kadar želimo obravnavati specifične probleme, povezane s spremenjeno pigmentacijo kože, ohlapnostjo, gubami in podobno, priporočam obisk visoko izobražene kozmetičarke, ki bo glede na problematiko svetovala ustrezno obravnavo. Pogosto opažam, da posamezniki sami poskušajo z uporabo izdelkov, ki so namenjeni izboljšanju znakov staranja in vsebujejo retinol, različne kisline in podobno in si nevede sami poslabšajo stanje kože. V poplavi izdelkov na trgu in glede na specifičnost kože posameznika je potrebnega res veliko znanja za učinkovito obravnavo problematike.