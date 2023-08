Kako na vlak s kolesom?

Kolesarjenje je vse bolj priljubljeno in številni kolesarji, med njimi je veliko starejših, bi se radi do izhodišče točke pripeljali z vlakom. Kakšna so pravila vožnje potnikov na vlaku, ki želijo s seboj peljati kolo?

Z novimi vlaki, ugodnimi ponudbami ter vse večjim ozaveščanjem in zavedanjem, da je vlak ena izmed do okolja najprijaznejših in najvarnejših načinov prevoza, je res čedalje bolj priljubljena izbira, kar kaže tudi povečanje števila potnikov. Vse več je tudi potnikov, ki prevoz kombinirajo z vlakom in kolesi oziroma želijo prepeljati z vlakom svoje kolo.

V potniškem prometu Slovenskih železnic v splošnem zelo podpiramo uporabo koles. Tudi ponudba za prevoz koles z vlakom je ugodna. Prizadevamo si tudi za čim več možnosti in razvoj multimodalnosti, na primer možnosti souporabe koles in električnih avtomobilov za potnike v železniškem prometu. Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, uporabe kolesarnice in parkirišč za kolesa, pri čemer največkrat sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in družbo SŽ – Infrastruktura. Potekajo projekti vzpostavitve izposoje električnih koles in električnih avtomobilov, polnjenja lastniških električnih avtomobilov in parkiranja na vozliščih P&R na območju železniških postaj ter integracija uporabe teh storitev skupaj s prevozom z vlakom.

»Da bi potniki lažje načrtovali potovanje, želimo še uvedbo pogojev za rezervacijski sistem. Pri nas in tudi v drugih evropskih državah lokalni in regionalni vlaki nimajo možnosti rezervacijskega sistema, ki bi delno pomagal potnikom predvideti oziroma načrtovati pot s kolesom,« pravi mag. Darja Kocjan. FOTO: osebni arhiv

Vlaki, s katerimi je mogoč prevoz s kolesi, so v voznem redu označeni s piktogramom kolesa in opisom, da je število mest za kolesa omejeno. Vlaki, na katerih je mogoč prevoz več koles, pa so v piktogramu označeni s piktogrami več koles in opisom, da je mogoč prevoz več koles. Osebje na vlaku glede na vrsto vlaka in zasedenost potnikom omogoči prevoz spremljanega kolesa. Ko pa je število mest za kolesa zapolnjeno, osebje na vlaku žal tudi zaradi zagotavljanja varnosti prevoza ne sme sprejeti več spremljanih koles.

Ali so vsi vlaki prilagojeni tudi za prevoz koles?

Vozni park potniškega prometa zdaj omogoča najmanj 1110 mest za kolesa. Prostor za prevoz koles omogočajo vsi novi vlaki Stadler, starejše garniture 713, 813 in vagon D za prevoz koles, predelali smo tudi šest motornih garnitur, da ima vsaka več kot 30 mest za kolesa. Prav tako z obešali za kolesa nadgrajujemo garniture Siemensa. Prostor za kolesa je predviden tudi v 20 na novo naročenih garniturah. Tako se obeta skupaj še več mest za kolesa na vlakih. Mesta za kolesa na vlaku so označena in predvidena ali na tleh vlaka ali na obešalih, ki so vpeta v steno, odvisno od vrste vlaka.

Ali je treba za prevoz kolesa dodatno plačati?

Vozovnica za kolo stane le 1,50 evra na dan in velja za območje cele Slovenije, za vlake, ki so označeni, da omogočajo prevoz kolesa.

Ali sprevodnik lahko odkloni prevoz kolesa?

Osebje na vlaku glede na vrsto vlaka in zasedenost potnikom omogoči prevoz spremljanega kolesa. Ko pa je število mest za kolesa zapolnjeno, osebje na vlaku žal tudi zaradi zagotavljanja varnosti prevoza ne sme sprejeti več spremljanih koles. Z novimi vlaki nam je sicer uspelo zelo povečati kapaciteto za prevoz koles. Da bi potniki lažje načrtovali potovanje, želimo še uvedbo pogojev za rezervacijski sistem. Pri nas in tudi v drugih evropskih državah lokalni in regionalni vlaki nimajo možnosti rezervacijskega sistema, ki bi delno pomagal potnikom predvideti oziroma načrtovati pot s kolesom.

Rezervacijski sistem za kolesa na lokalnih in regionalnih vlakih je kompleksna naloga, tudi zaradi menjav garnitur pri vodenju železniškega prometa in hkrati težko rešuje problematiko, ko lahko v določenem trenutku zaradi manj potnikov sprejmemo na vlake več koles, kot jih je predvidenih za posamezno garnituro. Tako tudi na SŽ PP nimamo informacijskega sistema za rezervacijo prostora za kolesa in ne ponujamo možnosti nakupa vozovnic za kolo vnaprej, da se izognemo primerom, ko bi prišel potnik na vlak z vozovnico za kolo in s kolesom, na vlaku pa ne bi bilo mesta za kolo, za katerega je že kupil vozovnico. Zavedamo se, da je povpraševanje po prevozih z vlaki vse večje in z nakupom še več novih vlakov, na katerih bodo tudi mesta za kolesa, bo tudi več možnosti za rezervacijski sistem.

Kaj svetujete kolesarjem, ki bi se radi peljali z vlakom, da ne bi nastajali zapleti?

Pred potovanjem predlagamo, da pregledajo vozne rede in spremljajo stanje v prometu ter izberejo vlak, ki omogoča prevoz kolesa. Dobro je, če pot lahko načrtujejo takrat, ko zaporedoma vozi več vlakov, ki omogočajo prevoz koles. Za prevoz več potnikov s kolesi oziroma organiziranih skupin usmerjamo potnike k predhodni najavi skupine.

Potnik namesti kolo v vlak sam na za kolo namenjeno mesto, odvisno od vrste vlaka, ali na obešala na steni vlaka ali v za to namenjen prostor na tleh vlaka, oziroma po navodilih osebja na vlaku, tako da ne ovira ali moti drugih potnikov in da ne poškoduje vagona ali umaže sedežev za potnike.

Kje kolesarji o tem lahko dobijo še več informacij?

Informacije o potovanju s kolesom so potnikom na voljo na več mestih. Na spletni strani www.slo-zeleznice.si, v iskalniku voznega reda lahko dostopajo do informacij o tem, kateri vlaki omogočajo prevoz koles. Vlak ima označbo s piktogramom kolesa. Te informacije so prav tako na voljo na vseh železniških postajah na informacijskih tablah. Informacije, smernice in navodila za prevoz koles so na voljo tudi na strani https://potniski.sz.si/s-kolesom-na-vlak/ in https://potniski.sz.si/info/, na vseh prodajnih mestih Slovenskih železnic, na potniških blagajnah in v info centrih na železniških postajah po Sloveniji, na elektronskem naslovu potnik.info@slo-zeleznice.si ter na brezplačni telefonski številki 080 81 11.