Kako naj se zavarujemo pred klopi?

Najpogostejši bolezni, ki se prenašata s klopa na človeka, sta klopni meningoencefalitis in lymska borelioza, opozarja Lucija Demšar. Ko se zadržujemo na območjih z večjo pojavnostjo klopov so priporočljiva oblačila z dolgimi rokavi ali hlačnicami, ki prekrijejo čim več kože. Izbiramo materiale svetlih barv, da klopa lažje opazimo. Oblačila naj bodo na robu rokavov in hlačnic stisnjena. Priporočena je tudi uporaba pokrival.