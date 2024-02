Kako pomagajo Tačke pomagačke?

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke opravlja terapevtsko delo v več kot sto ustanovah po Sloveniji, v katerih?

Ustanove lahko v grobem razdelimo na vzgojno-izobraževalne, kot so vrtci in šole, knjižnice, ter socialnovarstvene, kot so domovi starejših občanov, varstveno-delovni centri, različna specifična združenja, tu so še URI Soča, MKZ Rakitna in Psihiatrična klinika. Društvo Tačke pomagačke ima tudi priznan status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Društvo se financira iz članarin, sponzorskih sredstev in donacij.

»Čedalje več strokovnega osebja v bolnišnicah, zavodih, domovih za starejše, šolah in vrtcih priznava, da lahko psi odločilno pripomorejo k napredku posameznikov. Ker so spretni motivatorji, so psi dobrodošli pri delu z otroki s posebnimi potrebami, ljudmi po poškodbah, onkološkimi bolniki, z oslabelimi, pacienti z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji,« pravi Dušanka Prelc Premate. Na fotografiji je s svojim Thorom. FOTO: osebni arhiv

Vsaj polovica ustanov, v katerih delujemo, je povezana s starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami. Število ustanov, s katerimi sodelujemo, se tudi spreminja, tako zaradi menjave delovnih mest strokovnih oseb v ustanovah kot zaradi novega povpraševanja. Naše društvo redno izvaja izobraževanja za strokovne osebe, zaposlene v ustanovah, saj lahko le tako, s skupnim sodelovanjem, zagotovimo kakovostno pripravo in izvedbo terapevtskih ur.

Koliko ima društvo članov?

Naše društvo ima 71 aktivnih terapevtskih parov in 12 pripravniških parov, ki so se nam pridružili lani spomladi. Pravkar prihaja precej velika skupina novih pripravniških parov, ki so uspešno opravili testiranje o ustreznosti. To pa je še vedno premalo, da bi lahko izpolnili potrebe po našem delu.

Kakšne vrste terapij opravljate?

Izvajamo naslednje programe: terapijo s pomočjo psov (AAT), dejavnost s pomočjo psov (AAA), izobraževanje s pomočjo psov (AAE), program Beremo s tačkami po metodi R. E. A. D., družabništvo in ozaveščanje otrok in mladostnikov v vrtcih, šolah, drugih ustanovah in na različnih prireditvah. Uvajamo program Strah pred psom.

Kako takšne terapije koristijo uporabnikom?

Psi so nenadomestljivi družabniki in brezpogojno sprejemajo različnost ljudi. Spodbudno vplivajo tudi na popolne neznance, kar potrjujejo številne znanstvene raziskave. Čedalje več strokovnega osebja v bolnišnicah, zavodih, domovih za starejše, šolah in vrtcih priznava, da lahko psi odločilno pripomorejo k napredku posameznikov. Ker so spretni motivatorji, so psi dobrodošli pri delu z otroki s posebnimi potrebami, posamezniki po poškodbah, onkološkimi bolniki, z oslabelimi, pacienti z nevrološkimi in degenerativnimi obolenji. Psi razveseljujejo, opogumljajo in motivirajo, saj nikakor ne sodijo ali izbirajo človeškega prijatelja glede na njegov status. In ravno s tem opogumljajo predvsem ranljive skupine.

Na posamezni terapevtski uri sodelujeta do dva terapevtska para. Običajno gre v takih primerih za šolanje pripravniškega para. Prostovoljsko delo kot tačka pomagačka je seveda nadvse primerno tudi za upokojence. S tem se jim odpirajo nove dejavnosti, v katerih so aktivni del družbe, in nove socialne povezave. Marsikdo si lahko šele v tem obdobju privošči aktivno ukvarjanje s psom, saj prej zaradi službe te možnosti ni imel.

Kakšen pes je primeren za delo terapevtskega psa?

Pes mora biti star najmanj eno leto. Zgornje starostne omejitve ni, odvisna je od zdravstvenega stanja in kondicije posameznega psa. Popolnoma nepomembno je, ali je pasemski ali mešanček, bele ali črne barve, mora pa biti negovan, stabilnega karakterja, vesel in igriv, zvedav in učljiv, imeti močno povezavo s svojim vodnikom in tudi opravljeno osnovno šolanje. Prav tako ne sme imeti status nevarnega psa.

Vendar je za uspešen terapevtski par pomemben tudi vodnik, ki mora biti odprtega srca in duha, željan vseživljenjskega učenja, razume prostovoljstvo in je pripravljen nameniti del svojega prostega časa, sprejema vse vrste različnosti, je zaupanja vreden in zanesljiv, uživa ob šolanju svojega psa, veseli se novih izkušenj, poznanstev in prijateljstev, je komunikativen in potrpežljiv.

Kako lahko nekdo s svojim psom postane terapevtski par?

Pot do samostojnega terapevtskega para ni najbolj kratka in enostavna, saj je treba opraviti testiranje o primernosti, teoretično in praktično izobraževanje, praktično delo pod vodstvom mentorja društva, ki obsega 25 terapevtskih ur v najmanj treh različnih tipih ustanov, nato zaključni izpit in šele po vsem tem samostojno delo. Ker gre za izključno prostovoljsko dejavnost, je delovanje terapevtskega para treba uskladiti tudi s službo, družino in osebnimi potrebami.

Kako ustanove, ki želijo vašo pomoč, navežejo stik z vami?

To lahko storijo po elektronski pošti (info@tackepomagacke.si), veliko informacij dobijo v pogovorih s kolegi o njihovih izkušnjah, pa seveda tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih.