Kako preprečiti neželeno medsebojno delovanje zdravil?

Kaj je medsebojno delovanje zdravil in kako pogosto je?

Vsako zdravilo ima poleg svojega pričakovanega in želenega učinka lahko tudi neželene učinke. Ti so opredeljeni kot vsaka škodljiva in nenamerna reakcija, ki lahko nastane pri odmerkih, ki se običajno uporabljajo za preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni oziroma za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo fiziološke funkcije.

Neželeni učinki so lahko posledica delovanja enega zdravila ali medsebojnega delovanja dveh ali več zdravil. Medsebojno delovanje zdravil pomeni, da eno zdravilo spremeni učinek drugega zdravila, ki lahko postane škodljivo zaradi povečanja učinkov zdravila ali zmanjšanja učinkov zdravila in s tem poslabšanja bolezni zaradi neučinkovitega zdravljenja. Znanih je več kot 5000 medsebojnih delovanj zdravil, vendar je na srečo le nekaj zares pomembnih in še ta se pokažejo le pri posameznih bolnikih, ki jemljejo nevarne pare zdravil.

Pogostejši neželeni učinki zdravil so običajno blagi in se največkrat pojavljajo ob začetku jemanja novega zdravila in čez nekaj časa izzvenijo. Včasih je potrebno začetno prilagajanje odmerka. Neželeni učinki so najpogostejši v prvem ali drugem tednu zdravljenja, nato pa se njihova intenzivnost in pogostnost običajno zmanjšata, razen v primeru alergije na sestavino zdravila. Ni pravilo, da se vedno prekine osnovno zdravljenje. Običajno neželeni učinki izginejo po nekaj tednih zdravljenja. Pogostejši so pri starejših ljudeh, otrocih, bolnikih z večjim številom bolezni in posledično z več zdravili, bolnikih s slabšim delovanjem ledvic ali jeter.

Kakšni so znaki medsebojnega delovanja zdravil?

Neželeno medsebojno delovanje zdravil se lahko pokaže takoj ali po določenem časovnem obdobju po začetku jemanja zdravil, in sicer s poslabšanjem naše bolezni ali s pojavom novih težav in znakov, kot so prebavne težave, okvara ledvic in jeter, spremenjeni nivoji elektrolitov, zvišan ali znižan krvni tlak, motnje srčnega utripa, izpuščaji, motnje razpoloženja in zavesti. Tudi manj resni neželeni učinki, kot so utrujenost, zaprtje, zaspanost, glavobol ali težave pri spolnosti, močno posegajo v kakovost življenja in so zato za bolnike večkrat nesprejemljivi ter vzrok slabega sodelovanja pri zdravljenju. Tudi nenadna prekinitev ali prehitro prenehanje jemanja določenih zdravil, običajno za zdravljenje psihičnih težav, lahko povzroči prehodne odtegnitvene znake. O tej odločitvi se zato vedno pogovorite z vašim osebnim zdravnikom, ki bo ob prenehanju jemanja zdravilo ukinjal počasi, glede na zdravilo in vaš odziv.

Kdaj pomislimo na takšno delovanje zdravil?

Po pričetku jemanja novega zdravila ali po spremembi odmerka zdravila se opazujemo in v primeru novih težav ali ob poslabšanju starih o tem obvestimo osebnega zdravnika. Neželeni učinki se pri posamezniku izrazijo v različnih jakostih, največkrat pa so blagi in prehodne narave. Neželeni učinki se lahko pojavijo pri jemanju enega samega zdravila, v kombinaciji pripravkov, na primer med zdravili, med zdravilom in rastlinskim izdelkom itd., zaradi vpliva hrane na zdravilo, pozorni bodimo zato tudi pri jemanju prehranskih dopolnil.

Kdaj je treba oditi k zdravniku?

Zdravniki in farmacevti v lekarnah lahko neželeno medsebojno delovanje zdravil predvidimo in preprečimo. Neželeni učinki zdravil so precej pogosti, toda zavedati se morate, da so le redki resni, torej da bi lahko ogrozili vaše življenje. Če se pojavi kateri od resnih neželenih učinkov, ki so navedeni v navodilu za uporabo, morate zdravilo takoj prenehati jemati in nemudoma obiskati osebnega zdravnika.

Kaj lahko storimo sami, da preprečimo takšno delovanje zdravil?

Pravilna in varna uporaba zdravil je pogoj za manjšo pojavnost neželenih učinkov. Ključno je, da poznate imena svojih zdravil in jih jemljete po navodilih, ki ste jih dobili od svojega zdravnika in farmacevta. Navodilo za uporabo zdravila vedno shranite, saj ga boste morda želeli ponovno prebrati. Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Ne vzemite zdravila, ki je bilo predpisano na recept nekomu drugemu, ker je njemu morda pomagalo, saj ni nujno, da je primerno tudi za vaše zdravstveno stanje. Zdravnika in farmacevta obvestite o vseh zdravilih, tudi o tistih, ki so jih predpisali drugi zdravniki ali ste jih kupili brez recepta v lekarni, in prehranskih dopolnilih, ki jih jemljete.

Veliko težav lahko omilimo s pozitivnim odnosom do sebe in življenja ter zdravim življenjskim slogom, tako da opustimo kajenje in omejimo uživanje alkohola, se zdravo prehranjujemo in poskrbimo, da smo dovolj hidrirani. Pomembno je tudi, da imamo vsakdanji stres pod nadzorom in se nanj odzivamo umirjeno.

Kako preprečiti, da ne bi prišlo do neželenega medsebojnega delovanja zdravil?

Preprečevanje medsebojnega delovanja zdravil je neprekinjen proces in stalna naloga, tako za bolnika kakor tudi za zdravnika. Pomembno je, da vemo ime novo uvedenega zdravila; zakaj nam je bilo predpisano; kako deluje; kako in predvsem koliko časa moramo zdravilo jemati; ali ga lahko jemljemo z že predpisanimi zdravili na recept ali brez in prehranskimi dopolnili, ki jih uživamo; na katero hrano in pijačo moramo biti pozorni ob hkratnem jemanju zdravila; ali je zdravilo potrebno hraniti v hladilniku; kakšni so neželeni učinki zdravila, pri čemer je treba ločevati resne od neresnih, in kaj moramo storiti ob njihovem pojavu. Predvsem pa je pomembno, da se ob kakršnem koli dvomu ali vprašanju glede zdravila obrnemo na farmacevta v lekarni ali na osebnega zdravnika.