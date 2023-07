Kako ravnati, če v vodi opazimo utapljajočega se?

V kopalni sezoni se poveča tudi število utopitev neveščih plavalcev, starejših in otrok. Ali imate podatke, koliko takšnih dogodkov se zgodi pri nas?

Zaradi ukrepov, sprejetih po letu 1965, to so poletne šole v naravi, akcija Naučimo se plavati, izobraževanje reševalcev iz vode, sprejetje zakonodaje na področju varstva pred utopitvami, je število utopitev od leta 1967 do danes močno upadlo. V povprečju se v Sloveniji na leto utopi 11 ljudi.

»Če zaznate dihanje, utopljenca takoj spravite v položaj za nezavestnega oziroma vzdržujte prosto dihalno pot. Če utopljenec ne diha, je treba začeti s temeljnimi postopki oživljanja,« svetuje Miha Fakin.

Ali gre za starejše, otroke, koliko se jih ob pravočasnem posredovanju reši?

Gre tako za otroke kot za odrasle. Ob pravočasnem posredovanju lahko rešimo vsakogar, razen v primerih hujših bolezenskih stanj, saj to pomeni, da jih rešujemo, ko so še pri zavesti. Ko utopljenci izgubijo zavest in potonejo pod vodno gladino, se možnosti za uspešno rešitev drastično zmanjšajo. Po prvi minuti je še 95 odstotkov možnosti za uspešno rešitev, po šestih minutah pa samo še odstotek.

Kje je največ utopitev, v morju, jezerih, rekah, bazenih?

Za plavalce so najbolj nevarne reke, nato morje in jezera. Največ utopitev je na neurejenih kopališčih, kjer ni reševalcev iz vode. Najbolj varna kopališča so bazenska, saj so razmere za plavanje vedno približno enake, za varnost plavalcev pa skrbijo reševalci iz vode. Žal se utopitve, predvsem otrok, dogajajo tudi na bazenskih kopališčih, zato bi rad opozoril vse, ki na kopališče pripeljejo otroke, da jih imajo ves čas pod nadzorom, saj je tako najlažje preprečiti nesrečo.

Kateri so glavni vzroki za utapljanje?

Pri najstarejših je poglavitni razlog infarkt, pri drugih odraslih je eden od glavnih razlogov tudi alkohol. Pri otrocih je glavni razlog slabo znanje ali neznanje plavanja in slab nadzor njihovih skrbnikov med kopanjem.

Kaj svetujete plavalcem, ki so v bližini utapljajočega se?

Pomembno je, da ostanejo karseda mirni in najprej ocenijo situacijo. V kakšni fazi utapljanja je utapljajoči se? Ali je onemogel, nerazsoden ali pa je že v negibnem stanju? Kakšne so okoliščine? Se utaplja v bazenu, reki, jezeru, morju? Ali je utapljajoči se blizu ali daleč od obale? Mu lahko pomagamo s pripomočkom, ne da bi sami skočili v vodo? Če se odločimo za neposredno reševanje, torej s skokom v vodo, moramo nujno oceniti lastno sposobnost plavanja in reševanja, saj se lahko zgodi, da se nerazsodni utapljajoči se reševalca oklene tako močno, da mu onemogoči plavanje in ga utopi. Zelo pomembno je čim prej poklicati številko 112, to lahko stori nekdo, ki je blizu.

Kako pomagati, ko je utapljajoči se že na kopnem, če še ni v bližini reševalca iz vode?

Najprej pošljite nekoga po reševalca. Nato takoj preverite vitalne znake. Z ušesom se približajte ustom utopljenca, medtem pa opazujte prsni koš. Če zaznate dihanje, ga takoj spravite v položaj za nezavestnega oziroma vzdržujte prosto dihalno pot. Če utopljenec ne diha, je treba začeti s temeljnimi postopki oživljanja. Če je v bližini avtomatski defibrilator, ga je treba čim prej prinesti in namestiti. Utopljencu najprej dajte pet vpihov, nato pa začnite s kombinacijo potiskov prsnega koša in dajanja umetnega dihanja v razmerju 30: 2.

Kako ukrepajo reševalci iz vode?

Reševalci iz vode v takšnih situacijah vedno čim prej pokličemo na 112. Ukrepamo podobno, kot sem opisal pri prejšnjem vprašanju. Ker nas je na kopališču običajno več, si razdelimo naloge, da je reševanje hitrejše in zato bolj učinkovito.