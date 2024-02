Starejši pogosto žrtve pri nakupu izdelkov in storitev, ki jih ne potrebujejo

Starejši so velikokrat žrtve pri nakupu izdelkov in storitev, ki jih ne potrebujejo, tako pri prodajalcih prek telefona kot pri tistih, ki prodajajo od vrat do vrat. Kako velik problem je to?

Tovrstna prodaja predstavlja kar veliko težavo, saj je tega kar precej, poleg tega pa prodajalci velikokrat usmerjeno ciljajo na starejšo populacijo, ki je do tovrstnih prodajalcev bolj zaupljiva. Starejši so tudi bolj dojemljivi za različne, sicer prepovedane zdravstvene trditve o učinkih, ki jih prodajalci pripisujejo prodajanim izdelkom ali storitvam.

»Pri telefonski prodaji in prodaji od vrat do vrat ter tudi prodaji na na primer izletu, gre za pogodbe, ki so sklenjene ali na daljavo ali izven poslovnih prostorov in zanje veljajo določena posebna pravila – to je možnost odstopa od prodajne pogodbe v roku 14 dni od dobave izdelka, ne podpisa pogodbe! To pomeni, da lahko izdelek v roku 14 dni vrnete prodajalcu, pri čemer pa bodite pazljivi, da izdelek še ni bil uporabljen in da morebitni varnostni pečati niso odprti,« svetuje Petra Lovišček. FOTO: osebni arhiv

V veliko primerih gre za nepošteno poslovno prakso, saj prodajalci poskušajo prepričati starejše porabnike, da ima določen izdelek ali storitev zdravstvene učinke, da jim bo olajšal to ali ono zdravstveno težavo, dodatno pa vse skupaj prodajo za absurdno visoko ceno. Pred kratkim smo se srečali s primerom potrošnice, ki je kupila grelno blazino za hrbet za vrtoglavih 1400 evrov, saj naj bi ji »odpravila vse bolečine v križu«. Za primerjavo, cena grelnih blazin na trgu je sicer okoli 50 evrov.

Kaj svetujete starejšim, ki jih prodajalci kličejo po telefonu?

Vedno svetujemo previdnost pri nakupih, v primeru telefonske prodaje ali prodaje od vrat do vrat pa še toliko bolj. Prodajalci so izurjeni v tem, da vas zlepa ne izpustijo iz pogovora in vas poskušajo na liniji zadržati čim dlje ter si tako povečati možnosti, da bodo izdelek ali storitev tudi uspešno prodali.

Pravilo je, da se nobenih večjih nakupov ne lotimo brezglavo ali impulzivno, temveč si je dobro vzeti čas za premislek. To naj še toliko bolj drži v primeru tovrstnih kanalov prodaje. Čisto primeren odgovor, ne glede na vztrajanje prodajalca, ki bi čim prej rad sklenil posel, je: »Hvala za ponudbo, bom premislil/a in se o njej pogovoril/a še z domačimi.« Ne nasedajte izjavi prodajalca, ki bo najverjetneje sledila: Ne nasedajte izjavi prodajalca: »Ampak posebna ponudba po izjemno ugodni ceni velja samo še kratek čas ...«. Nismo še naleteli na primer, da bi bilo to res. Gre za taktiko prisile v nakup.

Kaj pa, ko pozvonijo pri vratih?

Za prodajo od vrat do vrat pravzaprav veljajo enaki nasveti kot pri telefonski prodaji oziroma veljajo še toliko bolj. V nobenem primeru prodajalca ne spuščajte v hišo ali stanovanje, saj se jih boste tako veliko teže znebili. To še posebej velja, če vas obiščejo na domu, ko ste sami doma. Prodajalci namreč največkrat pozvonijo na vratih, ko pričakujejo, da so otroci ali vnuki v službi, saj so ti v odnosu do prodajalcev običajno bolj previdni in njihova prisotnost lahko prepreči marsikateri nepošteno sklenjen posel. Tudi v tem primeru torej velja, da si vzamete dodatni čas za premislek in jih, če vas bo zanimalo, povabite, da se naslednjič zglasijo pri vas v času, ko ne boste sami.

Če je uporabnik žrtev nadležnega prodajalca in kupi izdelke ali storitve, ki jih ne potrebuje, kakšne možnosti ima, da jih vrne in dobi povrnjen tudi denar?

Pri telefonski prodaji in prodaji od vrat do vrat ter tudi pri prodaji na izletu gre za pogodbe, ki so sklenjene ali na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov in zanje veljajo določena posebna pravila – to je možnost odstopa od prodajne pogodbe v roku 14 dni od dobave izdelka, ne od podpisa pogodbe! To pomeni, da lahko izdelek v roku 14 dni vrnete prodajalcu, pri čemer pa bodite pazljivi, da izdelek še ni bil uporabljen in da morebitni varnostni pečati niso odprti. Takšni izdelki niso več primerni za vračilo oziroma vam lahko ob vračilu zaračunajo za zmanjšanje njegove vrednosti, ta znesek pa je pogosto v višini celotne kupnine.

Naj navedem dva primera. Porabnik kupi sesalnik, prodajalec pa mu proda tistega, s katerim je demonstriral sesanje po potrošnikovi dnevni sobi. Takšen sesalnik se bo ob morebitnem vračilu upošteval, kot da je bil že rabljen, zato podjetja iz tega razloga večkrat zavrnejo potrošnika, ko ga želi ta vrniti. Pri prehranskih dopolnilih, kozmetiki ipd. naj bo vsa embalaža originalno zapakirana, ne sprejmite že odprtih stekleničk. V primeru, da bi želeli odprt izdelek vrniti, vam bodo to zavrnili iz higienskih razlogov.

Agresivne poslovne prakse, kot je na primer tudi to, da prodajalec potrošnika obišče na domu in ne upošteva njegove prošnje, da zapusti njegov dom ali da se ne vrača, ali če potrošnika vztrajno in brez njegovega soglasja nadleguje po telefonu, se štejejo kot nepoštene poslovne prakse. Če torej podjetje uporabi nepošteno poslovno prakso in s tem povzroči oškodovanje potrošnika, lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe in zahteva vračilo celotne kupnine. Dodatno lahko potrošnik zahteva tudi povrnitev škode, če mu je ob tem nastala še kakšna dodatna škoda.

Velikokrat ponudniki vabijo uporabnike na brezplačna kosila, večerje, izlete, kjer jim za povrh obljubljajo še nagrado, potem pa jim v nakup vsiljujejo zelo drage izdelke. Kaj svetujete v takšnih primerih?

To je še en od primerov, ko trgovci velikokrat uporabljajo vsaj sumljive, če ne že nepoštene poslovne prakse. Porabniki se na takšnih dogodkih počutijo nelagodno, če ne bi ničesar kupili, saj so vendarle nekaj prejeli v zameno, na primer kosilo, izlet … Tudi v takšnem primeru velja, da ima potrošnik možnost odstopa od pogodbe v roku 14 dni od dobave izdelka, v primeru nepoštene poslovne prakse pa tudi povrnitev škode, če mu je nastala. Če vas izdelek ali storitev vendarle premami, si vseeno vzemite čas za premislek in se ne zaletite v nakup na izletu ali večerji.