Kako vplivati na napredovanje alzheimerjeve bolezni

»Ugotavljamo, ali bo ljudem, ki imajo določene značilnosti in so v zgodnjem obdobju alzheimerjeve bolezni, zdravilo memantin ugodno vplivalo na biomarkerje bolezni,« pravi dr. Milica Gregorič Kramberger, vodja Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani, o projektu, ki povezuje šest partnerjev iz petih držav.

Na Nevrološki kliniki upajo, da bodo v kratkem zbrali sto ljudi z zgodnjo obliko alzheimerjeve bolezni, ki bodo sodelovali v projektu z naslovom Natančne medicinske intervencije pri alzheimerjevi bolezni. V njem sodelujejo strokovnjaki iz Slovenije, Švedske, Nizozemske, Danske in Romunije, ki v skladu s sodobnimi trendi iščejo individualne pristope pri obravnavi oseb z alzheimerjevo boleznijo. Ta je ena kompleksnejših bolezni.

»Če bomo dokazali ugoden vpliv, bo to zelo dobro izhodišče za večjo raziskavo, ki bo lahko potekala tudi izven Slovenije,« pravi Milica Gregorič Kramberger. Foto Simona Fajfar

»Verjetno se bomo morali pogovarjati s 300, morda 400 ljud­mi, da bomo dobili ustreznih 100, ki se bodo vključili v projekt,« pravi sogovornica. Zato k sodelovanju vabijo ljudi, ki so stari med 60 in 80 let ter nimajo diagnoze demence, pri sebi pa opažajo motnje spomina ali drugih živčnih funkcij. Med njimi bodo na podlagi pogovora, presejalnih testov in analize vzorca krvi na biomarkerje alzheimerjeve bolezni izbrali tiste, pri katerih je mogoče, da imajo zgodnjo obliko alzheimerjeve bolezni, ki, dodaja sogovornica, »še ni demenca«.

S sodobnimi laboratorijskimi testi – za analize krvi in analize likvorja ter tudi s slikanjem glave in pogovorom pri psihologu – bodo vključene posameznike razporedili v podskupine glede na laboratorijske in individualne značilnosti, na katere bo, tako ocenjujejo, vplivalo zdravilo memantin. Vključeni v projekt bodo leto dni prejemali to zdravilo, ki je v obliki tablete, potem pa bodo znova preverjali, kako je zdravilo vplivalo na nekatere bel­jakovinske skupine v likvorju, ki so pokazatelji alzheimerjeve bolezni.

»Če bomo dokazali ugoden vpliv, bo to zelo dobro izhodišče za večjo raziskavo, ki bo lahko potekala tudi zunaj Slovenije,« pravi nevrologinja. Glede na izkušnje ob dolgoletni uporabi memantina ne pričakujejo zapletov ob jemanju tega zdravila.

Po ocenah bodo v okviru projekta opravili pogovore s 300 do 400 ljudmi, da bodo našli ustreznih 100. Foto Simona Fajfar

Ljudi, ki se bodo odločili za sodelovanje – pokličejo lahko vsak torek in četrtek med 10. in 13. uro na telefonsko številko 041 795 853 ali se prijavijo na elektronskem naslovu kognitivne.raziskave@kclj.si –, bodo vključili v prvo fazo projekta že v mesecu dni. Potrebna bosta dva obiska Nevrološke klinike, potem pa bodo v stikih po telefonu, saj ne pričakujejo zapletov. Po letu dni jemanja zdravila bodo znova preverjali stanje pacientov s slikanjem glave in lumbalno punkcijo ter pogovorom s psihologom.

Sledila bo analiza podatkov, tako da bodo izsledki raziskave znani spomladi 2024. »Pričakujemo, da bomo po letu dni uporabe zdravila memantin našli spremembe, ki jih bo zdravilo povzročilo pri ljudeh s točno določeno kombinacijo beljakovin, kar bi lahko v nadaljevanju pripeljalo do premika pri zdravljenju alzheimerjeve bolezni,« pojasni Milica Gregorič Kramberger.

S sodobnimi presejalnimi teksti bodo poiskali tiste paciente, na katere bo vplivalo zdravilo memantin. Foto Simona Fajfar