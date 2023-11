Kako z invalidskim vozičkom na letalo?

Kakšen je postopek naročanja in nakupa letalske vozovnice za invalide, ki potujejo z vozičkom?

Zakonodaja EU o pravicah letalskih potnikov, konkretneje Uredba (ES) št. 1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu, zagotavlja invalidnim in osebam z omejeno mobilnostjo enake pravice do potovanja kot drugim potnikom. To je pravica do nediskriminacije na podlagi invalidnosti ali omejene mobilnosti. V uredbi je izrecno navedeno, da letalski prevoznik ne sme zaradi invalidnosti ali zmanjšane mobilnosti zavrniti rezervacije za let, prav tako ne sme zavrniti vkrcanja invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, ki ima veljavno vozovnico in rezervacijo. Izjema so zgolj varnostni razlogi, ki morajo biti upravičeni, če na primer velikost letala ali njegovih vrat fizično onemogoča vkrcanje oziroma prevoz ali če oseba uporablja pripomočke, ki bi lahko bili nevarni predmeti, denimo kisik ipd.

»Da bi se invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo izognile morebitnim zapletom na letališču ali zavrnitvi vkrcanja, je priporočljivo, da letalskega prevoznika, potovalnega agenta ali organizatorja potovanja vsaj 48 ur pred vzletom obvestijo o svojih okoliščinah in potrebi po pomoči. Tovrstna prijava ni obvezna, vendar se letalski prevoznik tako lahko ustrezno pripravi,« svetuje Albina Babič Marušič. FOTO: osebni arhiv

Da bi se invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo izognile morebitnim zapletom na letališču ali zavrnitvi vkrcanja, je priporočljivo, da letalskega prevoznika, potovalnega agenta ali organizatorja potovanja vsaj 48 ur pred vzletom obvestijo o svojih okoliščinah in potrebi po pomoči. Tovrstna prijava ni obvezna, vendar se letalski prevoznik tako lahko ustrezno pripravi.

Ali je za voziček treba doplačati?

Upravičeni so do brezplačnega prevoza dveh kosov opreme za gibanje.

Kako poteka vkrcanje na letalo, let in izkrcanje?

Upravičeni so do brezplačne pomoči na letališčih in na letalu. Vključena je pomoč pri gibanju od določene točke prihoda na letališče do letala in od letala do določene točke odhoda z letališča, vključno z vkrcanjem, do sedeža, in izkrcanjem. Točke prihoda in odhoda, kjer lahko potnik sporoči prihod in zaprosi za pomoč, mora določiti letališče in morajo biti ustrezno označene. Prav tako mora letališče oziroma pristojno letališko osebje zagotoviti pomoč navedenim potnikom, da pravočasno prispejo do povezovalnega leta, avtobusa ali taksija, in če je treba, pomagati pri prtljagi.

Za ustrezno pomoč na letališču odgovarja njegov vodstveni organ, in če ni zagotovljena, se mora potnik najprej obrniti nanj. Za zadeve med samim letom, prevozom prtljage in prijavo medicinske opreme in pripomočkov je odgovoren letalski prevoznik. Če je bil on pravočasno obveščen o potrebi po pomoči, vsaj 48 ur pred letom, bo to informacijo posredoval tudi vodstvenim organom letališča.

Kaj, če se izgubi ali poškoduje invalidski voziček pri vkrcanju, izkrcanju ali prestopanju, kako pri tem ravna potnik?

V skladu z 12. členom uredbe je potnik, lastnik invalidskega vozička, druge opreme za gibanje ali pripomočkov, ki se pri oskrbi na letališču ali med letalskim prevozom na krovu izgubijo ali poškodujejo, upravičen do povračila nastale škode. To lahko zahteva pri vodstvenem organu letališča oziroma letalskem prevozniku, odvisno od tega, kje se je oprema izgubila ali poškodovala in kdo je za to odgovoren.

Če potnik zaradi izgube ali poškodbe vozička zamudi let, na primer tudi pri prestopanju, ali mu letališka družba povrne stroške?

Kadar je invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo v tranzitu skozi letališče ali jo letalski prevoznik prestavi z leta, za katerega ima rezervacijo, na drug let, je vodstveni organ letališča odgovoren za zagotavljanje pomoči na način, da se oseba lahko vkrca na let, za katerega ima rezervacijo. Ta pomoč vključuje tudi začasno nadomestitev poškodovane ali izgubljene opreme za gibanje, vendar ne nujna zamenjava enakega z enakim. Če potnik zamudi let, je povrnitev stroškov odvisna od tega, kje in kdaj je nastal razlog za zamudo, ter ali je letalski prevoznik odgovoren za nastanek dogodka.

Kako naj potnik uveljavlja povrnitev stroškov pri poškodbi ali izgubi invalidskega vozička?

Invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, ki so po uredbi upravičene do povračila nastale škode ob izgubi ali poškodbi invalidskega vozička ali druge opreme za gibanje, se morajo najprej obrniti na vodstveni organ letališča oziroma na zadevnega letalskega prevoznika. Če tako ne dosežejo zadovoljive rešitve, lahko pritožbo o domnevni kršitvi uredbe sporočijo organu, odgovornemu za nadzor izvajanja uredbe. To so organi v državi, kjer je letališče (pritožbe v zvezi s pomočjo na letališčih), ali organi v državi, ki je izdala operativno licenco letalskemu prevozniku (pritožbe v zvezi s pomočjo letalskih prevoznikov). V Sloveniji je tak pristojni organ Javna agencija za civilno letalstvo RS.