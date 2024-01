Kako z invalidskim vozičkom na vlak?

Ali morajo invalidi pri nakupu vozovnice opozoriti, da gredo na vlak z invalidskim vozičkom?

Ponujanje storitev prevoza ljudem z omejeno mobilnostjo je za nas zelo pomembno. Ker želimo zagotoviti čim bolj udobno potovanje gibalno oviranih potnikov v okviru razpoložljivih možnosti, je priporočljiva najava potovanja 48 ur pred odhodom vlaka. Da lahko te storitve čim bolj prilagodimo potrebam in željam posameznikov, smo jim na voljo tudi za individualno načrtovanje poti. Potnikom z omejeno mobilnostjo smo na voljo za najave tudi v krajšem času od 24 ur, tudi v primerih, ko potnik nenapovedano potuje, seveda v okviru tedaj razpoložljivih možnosti. Gibalno in senzorno oviranim pri vstopanju in izstopanju iz vlaka pomagamo vse dni v letu, 24 ur na dan. V potniškem prometu so osebam, ki potujejo na invalidskem vozičku, na voljo številne ugodne redne ponudbe. Njihovi spremljevalci potujejo brezplačno, v skladu z veljavno potniško tarifo. Brezplačno vozovnico prejmejo na prodajnih mestih.

»Nekatere postaje so že zgrajene oziroma opremljene za lažji vstop potnikov z omejeno mobilnostjo, na drugih postajah in postajališčih pa potnikom pomaga železniško osebje. Zato je pomembno, da nas o načrtovanem potovanju obvestijo vsaj 24 ur prej,« pravi Petra Privšek. FOTO: arhiv SŽ

Ali so železniške postaje po Sloveniji ustrezno urejene za dostop invalidov na vozičku na perone in do vlakov?

Slovensko železniško omrežje je fazi velikih investicijskih del. Država zadnja leta veliko vlaga v železniško infrastrukturo. V teku in v načrtu je veliko investicijskih del na infrastrukturi, med njimi prenove železniških postaj, s katerimi bo dostop tudi za ljudi z omejeno mobilnostjo veliko lažji. Nekatere postaje so že zgrajene oziroma opremljene za lažji vstop potnikov z omejeno mobilnostjo, na drugih postajah in postajališčih pa potnikom pomaga železniško osebje. Zato je pomembno, da nas o načrtovanem potovanju obvestijo vsaj 24 ur prej. Več o investicijah v železniško infrastrukturo si lahko preberete na spletni strani ministrstva za Infrastrukturo http://www.krajsamorazdalje.si/. V tem vmesnem času pa smo zato na voljo vsem potnikom z omejeno zmogljivostjo z možnostjo napovedi potovanja.

Ali so na vlakih posebna mesta, kjer je dovolj prostora za invalidski voziček?

Na naših novih nizkopodnih vlakih stadler, trenutno jih je v prometu 52, do leta 2025 pa jih pričakujemo še 20, so predvidena posebna mesta, prilagojena za invalidski voziček. Poleg je tudi stol za spremljevalca, če ga gibalno ovirani ima.

Kako so prilagojeni vlaki za prevoz invalidov na vozičku?

Na Slovenskih železnicah smo v zaključnih fazah posodobitve voznega parka in večina naših vlakov že ima možnost nizkopodnodnih vozil in izvlečnih stopnic za lažji vstop gibalno oviranih. Leta 2025 pričakujemo prve od 20 dodatnih novih garnitur, ki bodo zamenjale stare, ki so še v prometu. Vsi novi vlaki so prilagojeni za prevoz ljudi z omejeno mobilnostjo, saj omogočajo enostavnejši vstop in izstop tudi gibalno oviranim – imajo izvlečno stopnico in dodatno mobilno klančino za invalidski voziček, širša vrata za dostop do toaletnih prostorov, v notranjosti vlaka ni stopnic, razen na dvopodnih vlakih, vendar jih v teh ni v spodnjem delu. V vmesnem času, dokler bodo v prometu tudi starejši vlaki, pa smo na voljo vsem potnikom z omejeno zmogljivostjo z možnostjo napovedi potovanja. Priporočamo dovolj zgodnje najave potovanja invalidov, saj tako lažje na želeni relaciji zagotovimo vožnjo z novejšimi, prostornejšimi vlaki.

Vsi novi vlaki omogočajo enostavnejši vstop in izstop tudi gibalno oviranim, imajo izvlečno stopnico in dodatno mobilno klančino za invalidski voziček. FOTO: arhiv SŽ

Kako je poskrbljeno za to, da invalid na vozičku pride na vlak in izstopi na želeni postaji?

Potnik lahko potuje sam, lahko tudi s svojim spremstvom. Potnike z gibalno oviranostjo seznanjamo s potekom potovanja in jih prosimo, da potovanje napovejo vnaprej, prav zaradi lažje organizacije ter hitre in skrbne izvedbe pomoči pri vstopu in izstopu. Večina potnikov pokliče na posebno številko in jim osebje uredi vse potrebno za želeno pot. Ravno z namenom pravočasne organizacije in varne izvedbe potovanja prosimo osebe z gibalnimi ovirami za najavo najmanj 24 ur pred načrtovanim potovanjem. Občasno kdo pokliče tudi zadnji hip ali pride na postajo tik pred odhodom vlaka; če je le mogoče, takšnemu potniku pomaga osebje na postaji ali v vlaku, pogosto pa mu priskočijo na pomoč še drugi potniki. Pomoč v zadnjem hipu je odvisna tudi od vrste pomoči, ki jo potrebuje potnik.