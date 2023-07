Kaotično stanje v zdravstvu marsikomu ustreza

V nadaljevanju preberite:

Zdravstveno in socialno varstvo je zelo široko področje in na splošno primanjkuje kadra v prav vseh poklicih v tej dejavnosti. Po epidemiji novega koronavirusa, ki je bila težka preizkušnja še posebno za te zaposlene, so se razmere samo še poslabšale. Na ministrstvu za solidarno prihodnost pripravljajo interventni zakon o kadrih v socialnem varstvu, o njem naj bi se v okviru ekonomsko-socialnega sveta (ESS) začeli pogajati jeseni.

Na tem področju je zelo veliko različnih poklicev. »Vsak od teh poklicev, kar ves čas ponavljamo tudi na pogajanjih, doda svoj kamenček v mozaiku zdravstvenega in socialnovarstvenega sistema,« poudarja Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSV).

Vsega tega kadra pa primanjkuje, v zdravstveni negi ga manjka za četrtino. »Delno je to povezano s tem, da kadra sploh ni, delno pa s financiranjem. Če javni zavodi in koncesionarji v socialnem varstvu nimajo pokritih storitev s financiranjem, to pomeni tudi manj zaposlitev. Zato si že leta močno prizadevamo za nove standarde in normative, prilagojene današnjim razmeram, da bi se končno o tem zedinili in določili, kakšen standard storitve si želimo in koliko kadra je za to potrebnega,« pravi Irena Ilešič Čujovič.