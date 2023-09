Kdor se nenehno uči, se ne stara in manj oboleva

V nadaljevanju preberite:

Že v mladosti so jo zanimali jeziki, zato se je odločila za študij slovenščine in italijanščine. Kot učiteljica slovenščine je poučevala srednješolce in mlade navduševala za bogato ustno in pisno izražanje – priznanja iz tistih časov potrjujejo, da je bilo njeno delo zavzeto in uspešno – po desetletju ravnateljevanja pa jo je želja udejanjiti novosti v izobraževanju pripeljala na samostojno poklicno pot.