Kje vse se lahko starejši vozijo s Sopotniki?

V katerih občinah delujejo Sopotniki?

Kakšen je postopek, da starejši naroči prevoz?

"S 17 namenskimi vozili skupaj povprečno opravimo med 30 in 35 tisoč kilometrov na mesec," pravi Anu Kahuna. Foto Sopotniki

So prevozi res brezplačni?

Za kaj vse lahko starejši naročijo prevoz? Ali gredo lahko s Sopotniki tudi na običajen obisk ali na kavo?

Kdo so vaši prostovoljci? S kom sodelujete?

Koliko prevozov ste opravili v času pred epidemijo in koliko zdaj? Koliko kilometrov?

Ste zaradi epidemije svojo dejavnost spremenili oziroma prilagodili?

Zavod Sopotniki ponuja storitev brezplačnih prevozov za starejše v 16 slovenskih občinah: Divača, Hrpelje - Kozina, Sežana, Sevnica, Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Ankaran, Litija, Šmartno pri Litiji, Cerknica, Idrija in Zagorje ob Savi. Našteto območje je razdeljeno na 13 enot, kjer prevoze izvajamo s 17 namenskimi vozili.Za uporabo storitve je potrebna rezervacija. V vsaki enoti imamo namensko telefonsko številko, na katero starejši pokličejo in našemu lokalnemu koordinatorju sporočijo podrobnosti o prevozu, kdaj želijo na pot, na kateri naslov, koliko časa bo po njihovem opravek trajal, povedo tudi, ali bodo potrebovali spremstvo in pomoč. Ker se termini hitro polnijo, starejšim priporočamo, da rezervacijo opravijo čim prej, saj si tako zagotovijo prevoz – nam pa pravočasno naročanje omogoča (seveda, kadar ni omejitev, povezanih z epidemijo covida-19), da prevoze smiselno zamaknemo oziroma združujemo ter tako storitev ponudimo čim širšemu krogu starejših.Da, prevozi so povsem brezplačni. Zavod Sopotniki je bil ustanovljen z namenom, da zagotavlja mobilnost in dostop do storitev vsem starejšim, še posebno tistim, ki živijo v odročnejših krajih, kjer je mobilnost največji izziv. Seveda pa se mnogi poleg te težave soočajo tudi s socialno šibkostjo in družbeno izključenostjo. Zato smo se odločili za solidarnostni model delovanja, pri katerem je storitev za uporabnike brezplačna. Prevoze opravljajo vozniki prostovoljci, naš zavod pa v sodelovanju z občinami in drugimi organizacijami ter podjetji zagotavlja vse potrebno, da storitev poteka varno in kakovostno. Tu mislimo tako na vozila, gorivo, vzdrževanje, zavarovanja kot na usposabljanja prostovoljcev, njihovo tehnično opremo in označevalna oblačila. V zadnjem letu in pol pa seveda tudi na zaščitno opremo.Ko smo storitev brezplačnih prevozov uvedli, od tega je že dobrih sedem let, smo si morda vse skupaj predstavljali malo romantično: da bomo npr. omogočili, da se bo lahko gospod iz vasi v Matarskem podolju srečal na kavi s sošolcem s Krasa. V praksi se je pokazalo, da je daleč največja potreba starejših prevoz do zdravnika, in ti predstavljajo med 60 in 75 odstotkov vseh prevozov. Sledijo prevozi po drugih opravkih, kot so obisk trgovine, pošte, banke, frizerja in podobno. Manjši delež je še prevozov do pokopališč, na družabne obiske in izlete. Pred epidemijo smo intenzivno razvijali segment prevozov na kulturne prireditve, tako da smo redne uporabnike vabili na kulturne dogodke v okolici.Ker prevozi do najnujnejših osnovnih storitev tako rekoč 100-odstotno zasedajo razpoložljive kapacitete vozil, smo se lotili projekta S prevozom do 1000 želja. V sklopu tega v sodelovanju z donatorjem Toyota Adria, d. o. o., ki nam je v uporabo brezplačno namenil vozilo, izvajamo posebne prevoze – tiste »za dušo«. Tako smo npr. gospo iz Idrije peljali na izlet na Bled, z gospo iz Pivke smo obiskali muzej jaslic na Brezjah, gospa iz Hrpelj pri Kozini je obiskala čipkarski muzej v Idriji, iz Kočevja smo se odpravili v živalski vrt, pa iz Brežic na potep po Bohinjskem jezeru.Prostovoljci so srce Zavoda Sopot­niki. Zdaj je aktivnih že več kot 370 voznikov prostovoljcev po Sloveniji, ki srčno in nesebično svoj čas namenjajo pomoči več kot 3300 starejšim. Ekipo sestavljajo tako mlajši upokojenci kot študentje, nekaj je aktivnih iskalcev zaposlitve, pa samostojnih podjetnikov in podobno. Nekateri lahko za pomoč namenijo kak dan na mesec, nekateri pa z veseljem sedejo za volan vsak teden. Mi se trudimo, da jih za delo – ki je zagotovo zelo odgovorno, saj poteka na cesti, kjer vedno pretijo nevarnosti, poleg tega vključuje starejše, ki so ranljiva družbena skupina – ustrezno usposobimo, opremimo, da je poskrbljeno za varnost in udobje.V obdobju med oktobrom 2019 in februarjem 2020 smo povprečno opravili 850 prevozov na mesec, v obdobju zadnjega leta (junij 2020–junij 2021) pa povprečno 600 na mesec. S 17 namenskimi vozili skupaj povprečno opravimo med 30 in 35 tisoč kilometrov na mesec.Seveda nas je epidemija prisilila v bistveno drugačno izvajanje storitve. Po prvem valu smo uvedli vse zaščitne ukrepe in usposobili celoten kader, da smo lahko storitev vsaj v omejenem obsegu izvajali neprekinjeno. Na vrhuncu epidemije smo z lokalnimi štabi civilne zaščite in občinskimi koordinatorji pomagali pri dostavi zdravil, toplih obrokov in živil ter brisov v laboratorije. Čeprav so razmere zdaj bolj optimistične, še vedno storitev izvajamo z vsemi potrebnimi zaščitnimi ukrepi, saj ne želimo ogrožati zdravja naših dragih starejših.