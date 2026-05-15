    Predstavitvena informacija  |   Generacija+

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    Galerija
    Diagnoza osteoporoze, parodontoze ali pomanjkanja kosti ne pomeni nujno, da zobni vsadki niso mogoči. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA
    15. 5. 2026 | 09:43
    15. 5. 2026 | 09:47
    9:18
    A+A-

    Diagnoza ima včasih večjo težo, kot bi jo smela imeti. Človek pride na pregled z upanjem, da bo končno izvedel, kaj lahko naredi za svoje zobe, potem pa sliši besede, ki jih ponavlja še dolgo po tem, ko zapusti ordinacijo: osteoporoza, napredovala parodontoza, premalo čeljustne kosti. Strokovna razlaga se v mislih hitro spremeni v osebni sklep, da so nekatere rešitve zanj nedosegljive.

    Pri izgubi zob je ta občutek še posebej boleč. Ne gre samo za nasmeh, čeprav je prav ta pogosto prvo, kar človek začne skrivati. Gre tudi za vsakdanje trenutke, ki jih drugi komaj opazijo: previdno izbiro hrane, zadržan smeh, nelagodje pri pogovoru, utrujenost od prilagajanja in občutek, da telo počasi postavlja vedno več omejitev.

    Mnogi se zato ustavijo že pri prvi informaciji. Če so jim nekoč povedali, da zaradi pomanjkanja kosti niso primerni za zobne vsadke, to sprejmejo kot dokončen odgovor. A sodobni pristopi danes poznajo širši nabor rešitev.

    Jasno razložen načrt zdravljenja pacientu pomaga, da se posega loti z več občutka varnosti. FOTO: Leon Vidic

    Resnica je drugačna: zobni vsadki so lahko rešitev

    Če je nekoč veljalo, da zobni vsadki niso primerni za paciente z osteoporozo ali napredovalo parodontozo, je implantologija danes napredovala do točke, ko lahko izkušeni strokovnjaki številnim pacientom ponudijo učinkovito rešitev. Zdravljenje prilagodijo anatomiji, zdravstvenemu stanju in potrebam posameznika, saj vsak pacient zahteva drugačen pristop. Ključno je, da strokovnjak razume celotno sliko in zna izbrati metodo, ki glede na stanje kosti, funkcijo čeljusti in pričakovani rezultat ponuja najboljšo možnost zdravljenja.

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA, implantološkem centru odličnosti, se že več kot tri desetletja posvečajo prav takim primerom. Njihovo delo temelji na obravnavi pacientov, pri katerih standardni postopki pogosto niso bili mogoči ali niso prinesli želene rešitve.

    Med ključnimi pristopi so sodobne All-on-X rešitve, ki omogočajo fiksno protetično rehabilitacijo tudi pri izrazitem pomanjkanju kosti. V ta okvir sodijo metoda All-on-4 in njene naprednejše različice, kot je Zygoma All-on-4, pri zahtevnejših primerih pa tudi zigomatični, pterigoidni, transnazalni in individualizirani subperiostalni implantati. S takšnim naborom metod lahko specialist poišče stabilno oporo tam, kjer klasični postopki pogosto niso več mogoči.

    Vsaka od teh metod ima svoj namen in mesto v terapevtskem načrtu, skupno pa jim je, da omogočajo sidranje implantatov v predelih, kjer je kost stabilnejša. Tako se lahko možnost zdravljenja odpre tudi pacientom z osteoporozo ali napredovalo parodontozo, ki so v preteklosti pogosto ostali brez trajne rešitve.

    Rezultat takšnega pristopa se pokaže v vsakdanjem življenju. Pacienti spet lažje jedo, govorijo bolj sproščeno in se z več zaupanja vključujejo v vsakodnevne aktivnosti.

    Da bi zdravljenje pripeljalo do takšnega izida, sta potrebna visoka strokovnost in natančno načrtovanje. Noben primer ni enak drugemu, zato se pot vedno začne z razumevanjem celotne slike, od stanja kosti in funkcije čeljusti do splošnega zdravja in pričakovanj pacienta.

    Celostna diagnostika danes razkrije veliko več kot en sam rentgenski posnetek. FOTO: Blaž Samec

    Zakaj en sam pogled na rentgen danes ni več dovolj

    Pri zahtevnejših primerih izgube zob prvi vtis pogosto vara. Rentgenski posnetek lahko pokaže stanje kosti, ne more pa razkriti vseh dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost zdravljenja. Prav zato sodobna implantologija ne temelji več na eni sliki ali enem podatku, temveč na celostni diagnostiki, ki omogoča natančno razumevanje posameznikovega stanja.

    V Ortoimplantu DENTAL SPA se prvi specialistično-diagnostični pregled začne z maksilofacialno analizo, ki upošteva razmerja obraza, ugriz in funkcijo čeljusti. Sledijo ortopantomogram in 3D RTG slikanje zgornje in spodnje čeljusti, ki omogočata vpogled v strukturo kosti, njeno višino, širino in gostoto. Pomemben del pregleda so tudi intraoralno fotografiranje in digitalni odtis trenutnega stanja ter ekstraoralno fotografiranje, ki skupaj ustvarijo natančno izhodišče za načrtovanje terapije.

    Na podlagi vseh zbranih podatkov specialist pripravi individualni terapevtski načrt, ki ni splošen, temveč prilagojen konkretnemu pacientu. Prav tu pride do izraza razlika med splošno oceno in poglobljeno diagnostiko, saj šele celotna slika omogoča izbiro ustrezne implantološke metode.

    Poseben poudarek v zadnjem času namenjajo tudi diagnostiki kostnega metabolizma. Ta omogoča vpogled v to, kako telo presnavlja kostnino, kar je pri pacientih z osteoporozo ali sumom na slabšo kakovost kosti še posebej pomembno. Razumevanje teh procesov zdravniku pomaga bolje predvideti potek zdravljenja in celjenja ter pacientu omogoča bolj informirano in varno odločitev.

    V Ortoimplantu DENTAL SPA zdravljenje dopolnjujejo podporne terapije, namenjene boljšemu počutju in okrevanju. FOTO: Blaž Samec

    Zdravljenje, pri katerem ima pacient več občutka varnosti

    Ko ima pacient pred seboj jasen načrt in razume, kaj se bo dogajalo v posameznih fazah zdravljenja, se pogosto spremeni tudi njegov odnos do posega. Strah pred neznanim zamenja občutek nadzora, kar je pri večjih implantoloških posegih izjemno pomembno.

    V Ortoimplantu DENTAL SPA temu namenjajo posebno pozornost tudi z razvitim DENTAL SPA protokolom, ki združuje sodobno diagnostiko, kirurško zdravljenje in podporne terapije za boljše počutje in okrevanje. Pomemben del tega pristopa je analgosedacija, pri kateri pacient poseg prespi v stanju zmanjšane zavesti, ki ga ves čas nadzoruje anesteziolog. Zdravljenje tako poteka mirno, brez neprijetnih občutkov, ki jih marsikdo povezuje z zobozdravstvenimi posegi.

    Celostno okrevanje podpirajo tudi DENTAL SPA tretmaji, med njimi limfna drenaža, ozonoterapija oziroma avtotransfuzija ozonizirane krvi, magnetoterapija s torzijskimi polji, intravenska suplementacija z vitamini, minerali in aminokislinami ter hiperbarična kisikova terapija. Tretmaji potekajo v mirni SPA coni klinike, kjer pacienti zdravljenje doživijo bolj umirjeno in z več občutka varnosti.

    Izkušnjo dopolnjuje Zuu Bar, prvi dentalni bar in poseben prostor za čakanje, kjer lahko pacienti pred posegom, po njem ali med posameznimi fazami zdravljenja bivajo brez zvokov, vonjav in občutkov, ki jih pogosto povezujejo s klasičnimi zobozdravstvenimi ordinacijami. Tam se lahko umirijo, okrepčajo z zdravimi napitki in se na nadaljevanje terapije pripravijo v bolj sproščenem okolju.

    Pri zahtevnejših primerih je ključno natančno načrtovanje, ki upošteva stanje kosti, funkcijo čeljusti in splošno zdravje pacienta. FOTO: Ortoimplant DENTAL SPA

    Izkušnje, ki odločajo pri najzahtevnejših primerih

    Pri kompleksnih primerih, kot so napredovala parodontoza, izrazit manko kosti ali dolgotrajna brezzobost, ima pomembno vlogo tudi izkušenost ekipe. Takšni posegi zahtevajo natančno načrtovanje, zanesljivo izvedbo in sposobnost prilagajanja med samim zdravljenjem, saj se vsak pacient odziva drugače.

    V Ortoimplantu DENTAL SPA zdravljenje vodi dr. Zdenko Trampuš, ki z več kot 30-letnimi izkušnjami skupaj z družino in strokovno ekipo nadaljuje tradicijo implantološke obravnave najzahtevnejših primerov. Njihov pristop temelji na tem, da vsak primer obravnavajo individualno, brez vnaprej pripravljenih rešitev. To je še posebej pomembno pri pacientih z osteoporozo ali posledicami parodontoze, pri katerih je treba upoštevati več dejavnikov hkrati.

    Delo klinike temelji na družinski tradiciji in dolgoletnem prenosu znanja na področju implantologije. FOTO: Leon Vidic

    Ko diagnoza ne določa več vaše odločitve

    Diagnoza osteoporoze ali parodontoze je pomembna informacija, vendar ne pomeni nujno dokončne omejitve. Če ste že slišali, da zaradi pomanjkanja kosti implantati pri vas niso mogoči, je smiselno preveriti, kakšne možnosti ponuja sodobna implantologija danes.

    V Ortoimplantu DENTAL SPA vas pričaka celostna specialistično-diagnostična obravnava, na podlagi katere dobite jasen načrt zdravljenja, prilagojen vašemu stanju. Rezervirajte svoj termin na številki +385 1 3703 498 ali obiščite spletno stran https://ortoimplant.hr/sl/kontakt/. Spremljate jih lahko tudi na Facebooku, Instagramu, YouTubu, TikToku in LinkedInu.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    zobozdravstvozobni vsadkiOrtoimplant DENTAL SPAdr. Zdenko Trampušzobozdravstvene storitveosteoporozaparaodontozatežave z zobmizobni implantatipromo
