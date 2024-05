Ko okrog sebe ne gledam kaosa, lažje razmišljam o njem

V nadaljevanju preberite:

Po vrnitvi iz ZDA se je za osem let preselil v Istro, spoznal Kalabreža in končal v Kalabriji, v katero se je zaljubil in tam ostal štiri leta. Na Kalabrijo je med vojno v Jugoslaviji z letali, avtobusi, vlaki vozil slovenske turiste. Zaradi domotožja se je vrnil v Ljubljano, spoznal sedanjo ljubezen – Belokranjko, in še danes živi na Belčjem Vrhu pri Dragatušu. Obdeluje precej veliko posestvo, prideluje žito in skrbi za deset kobil in prav toliko krav pa še nekaj osličkov in kokoši. Kmetija deluje pod okriljem Društva za ohranjanje podeželske dediščine. Najbolj se veseli obiskov svojih petih otrok in druženja z njimi.