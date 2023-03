Ko umira ljubljena oseba, je tesnoba neizmerna

V nadaljevanju preberite:

Skrb za ljubljeno osebo z neozdravljivo boleznijo je fizično in čustveno pogosto zelo zahtevna, oskrbovalci pa zaradi pomanjkanja podpore velikokrat doživljajo stres, tesnobo in izgorelost. Zato jim je treba zagotoviti usposabljanje in čustveno podporo, je pokazala analiza potreb neformalnih oskrbovalcev v jugovzhodni Sloveniji.

Pravica do paliativne oskrbe je temeljna pravica vsakega posameznika, a njeno uresničevanje v vsakdanji slovenski praksi še vedno ni samoumevno. Odvisno je od vzpostavitve mobilnih paliativnih enot v posameznih slovenskih regijah, ki se srečujejo z izzivom rednega financiranja in ustrezne kadrovske zasedbe. Mobilni paliativni timi trenutno delujejo v štirih splošnih bolnišnicah, poleg Jesenic še v Murski Soboti, Mariboru in Novem mestu, ki pa so financirani začasno. Neformalni oskrbovalci po Sloveniji pa so bolj ali manj prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti.