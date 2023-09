Konoplja ima več zdravilnih učinkov kot vinska trta

V nadaljevanju preberite:

Latentna kronična vnetja so znan vzrok številnih s starostjo povezanih bolezni. Danes narašča znanje o delovanju kanabinoidov pri širokem naboru bolezenskih stanj, ki nakazuje, da je mogoče bolezni preprečiti ali zaustaviti že v zgodnjih fazah razvoja, ne le blažiti in lajšati bolečine in trpljenje ob koncu življenja, poudarja prof. dr. Tamara Lah Turnšek.

Novejše raziskave kažejo, da je mogoče s kanabinoidi in endokanabinoidi vplivati na vitalno dolgoživost, ki pomeni odsotnost bolezni. Prepričljive znanstvene študije že dlje dokazujejo vplive še na zdravljenje degenerativnih bolezni živčevja, kot sta parkinsonova in alzheimerjeva bolezen. Neverjetni so tudi objavljeni primeri ublažitve simptomov pri multipli sklerozi, psihičnih motnjah, kot so anksioznost, stres, depresija, in pri posttravmatskem sindromu po hudih stresnih doživetjih, kot so vojne in naravne nesreče.