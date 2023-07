Kulturna dediščina in internet gresta čudovito skupaj

V nadaljevanju preberite:

Z internetom je danes mogoče narediti velike premike v zbiranju, ohranjanju in predvsem posredovanju kulturne dediščine, pri čemer lahko s svojimi spomini veliko prispevajo upokojenci in e-seniorji, ki so vešči uporabe interneta. Takšno sporočanje o bogastvu slovenske kulturne dediščine velja spodbujati, saj se s tem odpirajo tudi priložnosti za turizem, so ugotavljali udeleženci sestanka z naslovom Vloga e-seniorjev 55+ pri e-promociji kulturne dediščine, v organizaciji Omrežja e-seniorji 55+.

Na sestanku so ugotavljali, koliko je na tem področju že narejenega, vendar spletne strani in portali med seboj niso dovolj povezani in pogosto ne vedo drug za drugega. Dali so si nalogo, da bodo na spletu uredili ustrezne medsebojne povezave. Prepričani so, da imajo lahko e-seniorji, torej ljudje, starejši od 55 let, ki aktivno uporabljajo računalnik in internet, pomembno vlogo pri e-promociji kulturne dediščine.