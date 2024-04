Lepota starosti v objektivu

V nadaljevanju preberite:

Z razstavo fotografskih portretov Portreti spoštovanja, ki je na ogled v Lipici in na kateri so v središče postavljeni spoštovanje, dostojanstvo in lepota starosti, je zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, zaznamoval pomembno obletnico delovanja. Že deset let starejšim zagotavljajo boljšo mobilnost in s tem bolj kakovostno življenje.

Zavod Sopotniki, ki je nastal pred desetimi leti z namenom, da pomaga starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno življenje, je zrasel v eno od pomembnih organizacij na področju podpore starejšim ljudem. Že od začetka z medgeneracijskim sodelovanjem preprečujejo izoliranost in osamljenost predvsem tistih, ki živijo v manjših, tudi odročnejših krajih in bi bili zaradi slabih javnih povezav, oddaljenosti in odsotnosti prevoznega sredstva prisiljeni ostajati doma.