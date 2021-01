Ljudje z demenco zmorejo, a potrebujejo priložnost

V nadaljevanju preberite:

Demenca, za katero po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto zboli deset milijonov ljudi, je še vedno stig­ma. Čeprav ni nič drugače, kot če človek zboli za rakom ali kak­šno drugo kronično boleznijo, pravi Sara Črepinšek, delovna terapevtka in inštruktorica metode montessori za starejše in osebe z demenco v Domu sv. Jožefa v Celju: »Ved­no pozabljamo, da ljudje še marsikaj zmorejo in nam marsikaj lahko dajo.« Treba pa jim je dati glas. Jih vprašati in jim prilagoditi okolje. Več načinov, kako to storiti, je popisal utemeljitelj metode Cameron J. Camp v knjigi Neznanec v ogledalu, ki jo je izdala Celjska Mohorjeva družba.