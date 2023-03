Ljudske univerze gredo vedno v korak s potrebami okolja

V nadaljevanju preberite:

V stotih letih, odkar so kot prvi začeli izobraževanje odraslih v Celju, Mariboru in na Jesenicah, se je v Sloveniji oblikovala mreža ljudskih univerz, ki so sodobna andragoška izobraževalna središča. S paleto različnih programov, ki so odziv na sodobne izzive, omogočajo različnim ljudem, predvsem ranljivim skupinam – pa naj so to mladi, ki so pustili šole, starejši ali migranti –, izobraževanje in izboljšanje kakovosti življenja.